OUVERTURE US : Wall Street dans le rouge après la visite de Trump à Pékin

Points clés La rencontre entre Trump et Xi n'a donné lieu à aucune révélation majeure.

Les questions relatives aux métaux rares et au conflit en Iran restent en suspens.

Les nouvelles ne sont pas particulièrement favorables au secteur des semi-conducteurs.

Les rendements obligataires américains continuent d'augmenter : les rendements à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis un an.

Tous les principaux indices boursiers américains affichent aujourd’hui des baisses. Le Russell 2000 (-2,4 %) est en tête de la baisse, tandis que le NASDAQ Composite (-1,4 %) et le S&P 500 (-1,1 %) reculent également de plus d’un point de pourcentage. Pourquoi assistons-nous à une vague de ventes ? 1. La liste des accords annoncés par le président Trump lors de sa récente visite à Pékin n’est pas très impressionnante. L'absence d'accord concernant la vente de puces NVIDIA est particulièrement pessimiste. M. Trump a déclaré que la partie chinoise avait décidé de ne pas acheter de technologie américaine, préférant améliorer ses propres solutions. Le cours de l'action NVIDIA a ouvert en baisse de 3,6 %, sa plus forte chute depuis le 30 avril (actuellement en baisse de 4,4 %).

D'autres entreprises produisant des microprocesseurs enregistrent également des baisses : Intel (-7,4 %), Micron (-6,8 %), AMD (-5 %) et ARM Holdings (-7,8 %). Les questions clés pour le secteur de l'IA restent en suspens, notamment le commerce des terres rares. Il n'y a pas non plus eu de nouvelles concernant les efforts conjoints visant à ouvrir le détroit d'Ormuz. 2. Inquiétudes croissantes concernant la situation inflationniste suite à la publication, ces derniers jours, de chiffres d’inflation supérieurs aux prévisions. L’inflation à la consommation atteint son plus haut niveau depuis mai 2023 (3,8 %). La hausse de l’indice de base pour le secteur des services (3,4 %) est particulièrement préoccupante.

L’inflation à la production atteint son plus haut niveau depuis décembre 2022 (6 %). Des chiffres supérieurs aux prévisions pour tous les indicateurs, y compris l'inflation sous-jacente (5,2 %) et l'inflation « super-sous-jacente » (4,4 %)

Les prix à l'importation (4,2 %) et à l'exportation (8,8 %) ont également augmenté. Cela a entraîné : Une hausse significative des rendements obligataires américains. Le rendement à 10 ans a augmenté de 18 points de base sur la semaine. À 4,57 %, il atteint son plus haut niveau depuis un an.

Une révision à la hausse des anticipations de taux d’intérêt du FOMC. Une hausse avant la fin de l’année constitue actuellement le scénario de base du marché (probabilité implicite de 60 %).

Le dollar s’est raffermi. La devise américaine s’est appréciée de près de 1,5 % face à l’euro. Aucun des facteurs susmentionnés ne peut être considéré comme favorable pour le marché boursier américain. 3. L’exposition des indices à des baisses dues à des prises de bénéfices après les gains très impressionnants enregistrés ces dernières semaines. Le NASDAQ 100 a progressé de près de 30 % depuis son plus bas de fin mars.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) du NASDAQ 100 a récemment dépassé 38, ce qui est nettement supérieur à la médiane historique (environ 25). Analyse technique NASDAQ 100 (H4) Source: xStation, 15/05/2026 La vague haussière a ralenti son élan aux alentours des 29 700 points, se heurtant à une forte barrière de l'offre dans la zone des plus hauts historiques. Bien que le système de moyennes exponentielles (EMA 50, 100, 200) conserve une configuration très haussière, le cours commence à se rapprocher dangereusement d'un test de l'EMA 50 (actuellement autour de 29 000 points). L'ampleur et la pente de l'impulsion actuelle suggèrent en elles-mêmes la nécessité d'un refroidissement technique du sentiment avant une éventuelle attaque du niveau psychologique rond des 30 000 points. Le support statique significatif le plus proche reste FIBO 23,6 %, qui coïncide avec les extrêmes de prix précédents et pourrait constituer le premier palier d'une éventuelle correction. Actualités des entreprises NVIDIA (NVDA.US) : Les actions de la société souffrent d’une divergence manifeste entre les déclarations initiales et les résultats finaux du voyage diplomatique du président Trump à Pékin. Le sommet Trump-Xi avait initialement donné lieu à des titres optimistes concernant l’ouverture du marché chinois aux puces H200, mais les informations d’aujourd’hui faisant état d’un manque d’approbations formelles de la part de Pékin et de la réticence des géants chinois à finaliser leurs achats ont déclenché une vague de déception. Cela a incité les investisseurs à prendre leurs bénéfices et à liquider leurs positions juste avant la publication du rapport financier clé prévue le 20 mai.

Les actions de la société souffrent d’une divergence manifeste entre les déclarations initiales et les résultats finaux du voyage diplomatique du président Trump à Pékin. Le sommet Trump-Xi avait initialement donné lieu à des titres optimistes concernant l’ouverture du marché chinois aux puces H200, mais les informations d’aujourd’hui faisant état d’un manque d’approbations formelles de la part de Pékin et de la réticence des géants chinois à finaliser leurs achats ont déclenché une vague de déception. Cela a incité les investisseurs à prendre leurs bénéfices et à liquider leurs positions juste avant la publication du rapport financier clé prévue le 20 mai. Intel Corp. (INTC.US) : Le cours de l'action Intel a chuté de plus de 6 % aujourd'hui (pour s'établir à environ 109 dollars), poursuivant une tendance amorcée en début de semaine. Depuis le début de l'année, la valeur des actions de la société a triplé, alimentée notamment par un contrat révolutionnaire avec Apple pour la production de processeurs de la série M chez Intel Foundry. Cela a créé une marge importante pour des prises de bénéfices face au moindre changement de sentiment du marché. Les fondamentaux de la société semblent être les plus solides depuis des années, mais certains investisseurs craignent que la valorisation actuelle ne soit trop optimiste au regard du rythme réel de croissance des marges.

Le cours de l'action Intel a chuté de plus de 6 % aujourd'hui (pour s'établir à environ 109 dollars), poursuivant une tendance amorcée en début de semaine. Depuis le début de l'année, la valeur des actions de la société a triplé, alimentée notamment par un contrat révolutionnaire avec Apple pour la production de processeurs de la série M chez Intel Foundry. Cela a créé une marge importante pour des prises de bénéfices face au moindre changement de sentiment du marché. Les fondamentaux de la société semblent être les plus solides depuis des années, mais certains investisseurs craignent que la valorisation actuelle ne soit trop optimiste au regard du rythme réel de croissance des marges. Figma (FIG.US) : La plateforme de conception et de prototypage de produits numériques, qui a fait son entrée à la Bourse de New York en juillet 2025, a publié ses résultats du premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires a augmenté de 46 % à/a pour atteindre 333,4 millions de dollars, grâce à la monétisation croissante des produits d'IA. L'action a progressé de plus de 13 %, mais la société affiche toujours une baisse de plus de 70 % à/a.

La plateforme de conception et de prototypage de produits numériques, qui a fait son entrée à la Bourse de New York en juillet 2025, a publié ses résultats du premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires a augmenté de 46 % à/a pour atteindre 333,4 millions de dollars, grâce à la monétisation croissante des produits d'IA. L'action a progressé de plus de 13 %, mais la société affiche toujours une baisse de plus de 70 % à/a. Klarna (KLAR.US) : Le géant suédois des paiements différés et de la banque numérique a publié ses résultats du premier trimestre 2026, surprenant le marché par l'ampleur de l'amélioration de sa rentabilité. Le BPA s'est établi à -0,01 $, contre une prévision de -0,20 $, et le chiffre d'affaires a dépassé le milliard de dollars (le consensus s'établissant en dessous de 945 millions de dollars). Le résultat d'exploitation ajusté a bondi à 68 millions de dollars, contre seulement 3 millions de dollars un an plus tôt, et le résultat net est enfin redevenu positif – 1 million de dollars, contre une perte de 99 millions de dollars au premier trimestre 2025. Le nombre d’utilisateurs actifs a augmenté de 21 % en glissement a/a pour atteindre 119 millions. Le sentiment est assombri par des prévisions plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre, bien que la direction ait maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Après des gains initiaux, l’action a chuté à 15 $, soit un niveau inférieur de plus de 65 % à celui d’il y a un an. --- Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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