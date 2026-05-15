Résumé quotidien : la semaine s'est terminée sur une note baissière – le marché commence-t-il à craindre l'inflation ?

Points clés La visite diplomatique du président Trump en Chine a pris fin.

Les investisseurs commencent à assimiler les derniers chiffres de l'inflation.

Les rendements obligataires américains ont atteint leur plus haut niveau depuis un an.

Presque tous les principaux indices boursiers sont dans le rouge aujourd'hui.

Les entreprises du secteur des microprocesseurs sont en tête des baisses.

Le dollar a une nouvelle fois terminé la journée en tête du classement des devises du G10.

🔑 Le principal facteur à l'origine de la volatilité L'aversion au risque observée sur les marchés s'explique par la visite apparemment infructueuse du président Trump en Chine. Toutefois, si l'on examine les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, on peut également en conclure que le marché craint de plus en plus que la situation de l'inflation aux États-Unis ne devienne incontrôlable pour la Fed. 🌍 Géopolitique La visite diplomatique du président Trump en Chine est terminée. L'absence de progrès significatifs sur des sujets clés (importations de métaux rares, exportations de microprocesseurs américains et, surtout, coopération sur la réouverture du détroit d'Ormuz) est préoccupante. 📊 Données macroéconomiques La publication aujourd’hui des données sur la production industrielle américaine pour le mois d’avril a surpris à la hausse (0,7 %). Toutefois, les investisseurs semblent toujours principalement préoccupés par les récentes publications sur l’inflation. Les données de l’IPC et de l’IPP ont toutes deux surpris à la hausse, ces dernières de manière très marquée. La pression sur les prix aux États-Unis est à son plus haut niveau depuis le début de l’année 2022/2023, ce qui renforce les anticipations de hausses des taux d’intérêt de la Fed. Une hausse avant la fin de l'année constitue actuellement le scénario de base du marché (probabilité implicite de 60 %). 📈 Indices Presque tous les indices clés sont dans le rouge aujourd'hui, bien que le S&P 500 (-0,8 %) et le NASDAQ Composite (-0,8 %) aient réussi à récupérer une partie des pertes subies après l'ouverture. Le KOSPI coréen (-6,1 %), le DAX allemand (-2,2 %), le CAC 40 français (-1,6 %) et le WIG 20 polonais (-2,4 %) ont clôturé la journée sur des pertes importantes. 💼 Actions Les attentes initiales concernant un resserrement des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine dans le secteur des microprocesseurs ne se sont pas concrétisées, ce qui pèse sur les entreprises du secteur, surtout compte tenu de l'ampleur des gains récents. Parmi les plus grands perdants de la journée, on trouve : ARM Holdings (-7,1 %)

Intel Corp (-6,6 %)

NVIDIA Corp (-2,9 %) 💱 Devises Dans un contexte d’instabilité géopolitique croissante et d’inquiétudes grandissantes concernant l’inflation, le dollar progresse, terminant une nouvelle fois la journée en tête du classement des devises du G10. Le gain hebdomadaire de la devise américaine face à l’euro a dépassé 1,3 %. Les informations concernant l’implication de Flavio Bolsonaro, le candidat de droite à l’élection présidentielle, continuent de peser sur le real brésilien.

Le peso chilien s’affaiblit en raison de la baisse des cours du cuivre.

Nous observons également des baisses pour les devises les plus vulnérables à une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz : le forint hongrois, le rand sud-africain et le baht thaïlandais. 🛢️ Matières premières La hausse du rendement des bons du Trésor américain à son plus haut niveau depuis un an – jusqu’à 20 points de base depuis le début de la semaine pour le 10 ans (actuellement à 4,59 %) – ne profite ni à l’argent (-7,8 %) ni à l’or (-2 %). Les cours du cuivre ont également baissé (-1,6 %). L’absence de progrès dans la réouverture du détroit d’Ormuz conduit le prix du pétrole Brent à approcher les 110 dollars et celui du GNL à dépasser le seuil des 50 euros par MWh sur la bourse néerlandaise TTF. ₿ Cryptomonnaies La détérioration du sentiment des marchés à l’égard du risque a entraîné des baisses du Bitcoin (-2,4 %) et de l’Ethereum (-3 %). Après une journée de rebond, le Bitcoin est retombé sous le seuil psychologique des 80 000 dollars. — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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