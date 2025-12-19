L’action Oracle grimpe sur fond d’avancées dans le dossier TikTok

Points clés Renforcement stratégique d’Oracle : La transaction TikTok US positionne Oracle comme un acteur central dans la gestion des données, des algorithmes et des infrastructures cloud, consolidant son rôle dans un segment technologique stratégique.

: La transaction TikTok US positionne Oracle comme un acteur central dans la gestion des données, des algorithmes et des infrastructures cloud, consolidant son rôle dans un segment technologique stratégique. Catalyseur de croissance pour le cloud et l’IA : La gestion de TikTok US via Oracle Cloud Infrastructure, combinée au partenariat avec OpenAI, pourrait générer une croissance significative des revenus cloud et renforcer l’exposition d’Oracle à l’intelligence artificielle.

: La gestion de TikTok US via Oracle Cloud Infrastructure, combinée au partenariat avec OpenAI, pourrait générer une croissance significative des revenus cloud et renforcer l’exposition d’Oracle à l’intelligence artificielle. Perspectives positives pour l’action: Les avancées sur TikTok et l’intérêt massif des investisseurs pour l’IA soutiennent un potentiel de hausse supplémentaire de l’action Oracle dans les prochains trimestres.

Les actions d’Oracle (ORCL) ont enregistré une hausse marquée à la suite d’informations faisant état de progrès dans la transaction TikTok aux États-Unis et de discussions sur une levée de fonds avec OpenAI, mettant en lumière le renforcement stratégique de l’entreprise dans les secteurs du cloud computing et de l’intelligence artificielle. ByteDance a accepté de céder plus de 80 % des activités américaines de TikTok à un consortium comprenant Oracle, Silver Lake et MGX, basé à Abou Dhabi. La transaction vise à satisfaire aux exigences de sécurité nationale et à éviter une éventuelle interdiction de l’application aux États-Unis. Oracle et ses partenaires détiendront une participation majoritaire dans la nouvelle entité TikTok US, la finalisation de l’accord étant attendue d’ici la fin du mois de janvier. Cette opération placerait Oracle en position de gérer l’algorithme, les données utilisateurs et l’infrastructure Oracle Cloud Infrastructure (OCI), ce qui pourrait entraîner une croissance significative des revenus du cloud. Parallèlement, OpenAI mène des négociations préliminaires en vue de lever jusqu’à 100 milliards de dollars pour une valorisation de 750 milliards de dollars, signalant un fort appétit des investisseurs pour l’IA et allégeant la pression sur les coûts d’Oracle liée à son partenariat cloud avec l’entreprise. La transaction TikTok US renforce la position d’Oracle dans un segment clé du marché technologique, accroît le rôle de l’entreprise dans la sécurité des données et les infrastructures cloud, et crée un potentiel de hausse supplémentaire de la valeur de l’action au cours des prochains trimestres. FAQ Q : Pourquoi l’action Oracle a-t-elle progressé récemment ?

R : La hausse de l’action Oracle s’explique par les avancées dans la transaction TikTok aux États-Unis, qui renforcerait son rôle dans le cloud et la gestion des données, ainsi que par les discussions autour d’une levée de fonds majeure d’OpenAI, améliorant les perspectives du partenariat entre les deux entreprises. Q : Quel est l’enjeu stratégique de la transaction TikTok US pour Oracle ?

R : Cette transaction permettrait à Oracle de jouer un rôle central dans la gestion de l’algorithme, des données utilisateurs et de l’infrastructure cloud de TikTok US, renforçant sa position dans la sécurité des données et générant un potentiel de croissance significatif pour ses revenus cloud. Q : En quoi les discussions de financement d’OpenAI sont-elles positives pour Oracle ?

R : La forte valorisation envisagée pour OpenAI témoigne de l’appétit des investisseurs pour l’IA et pourrait réduire la pression financière sur Oracle liée à son partenariat cloud, tout en soutenant la croissance de ses activités dans l’intelligence artificielle.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."