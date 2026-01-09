Un risque de volatilité à court terme lié au rebalancement des fonds indiciels sur les matières premières.

Les taux d’emprunt de l’argent reculent , tout en restant élevés à 7.3%.

Les fondamentaux restent favorables , avec un déficit structurel et une demande industrielle robuste.

L’argent poursuit sa dynamique haussière, soutenu par une combinaison de facteurs fondamentaux et techniques. Si le marché bénéficie d’un contexte structurel favorable, plusieurs éléments à court terme pourraient toutefois accentuer la volatilité et freiner temporairement la progression du métal gris.

📈 Un marché de l’argent soutenu par des fondamentaux solides

Un déficit structurel et une demande industrielle en hausse

Le marché de l’argent reste marqué par un déficit structurel persistant, alimenté par une offre contrainte et une demande industrielle en constante progression. Cette dernière est notamment stimulée par l’essor des data centers, la transition énergétique et l’expansion plus large du secteur technologique. L’utilisation croissante de l’argent dans les composants électroniques et les infrastructures numériques renforce son rôle stratégique.

Dans ce contexte, le métal bénéficie d’un soutien fondamental durable, d’autant plus que les capacités de production minière peinent à s’ajuster rapidement à cette demande croissante. Cette tension entre l’offre et la demande contribue à maintenir une pression haussière sur les prix.

Des conditions de financement toujours tendues

Les taux d’emprunt de l’argent s’établissent actuellement autour de 7.3%, un niveau élevé bien qu’en retrait par rapport aux pics observés à l’automne, où ils étaient plusieurs fois supérieurs. Cette détente relative suggère un léger apaisement des tensions sur le marché du prêt de métal physique.

Cependant, ces taux restent suffisamment élevés pour refléter une rareté persistante de l’argent disponible, en particulier sur le marché spot. Cette situation continue de soutenir les prix, même si elle ne constitue plus, à elle seule, un catalyseur aussi puissant qu’auparavant.

⚠️ Des risques de volatilité liés aux flux financiers

Le rebalancement des fonds indiciels en ligne de mire

À court terme, le principal risque identifié provient du rebalancement des fonds de matières premières suivant des indices larges comme le Bloomberg Commodity Index. Après la récente hausse, ces fonds auraient réduit la part de l’argent dans leurs allocations, passant d’environ 9% à moins de 3.5%, voire 1.5% selon les estimations les plus agressives.

La période de rebalancement, comprise entre le 8 et le 14 janvier, pourrait entraîner des ventes estimées entre 4 et 7 milliards USD. De tels flux sont susceptibles de provoquer une hausse marquée de la volatilité, avec des mouvements de prix pouvant atteindre plusieurs pourcents, voire dépasser les 10% dans un scénario extrême.

Le dollar américain comme facteur de pression

Parallèlement, la force récente du dollar américain constitue un vent contraire pour l’argent. Les données macroéconomiques suggèrent que la Réserve fédérale pourrait rester prudente concernant une baisse des taux au cours du premier semestre 2026, ce qui soutient le billet vert.

Néanmoins, cette pression est partiellement compensée par des signaux plus accommodants provenant de l’administration américaine et de Donald Trump, notamment à travers des propositions de rachat de MBS pour 200 milliards USD et un budget du Pentagone évoqué à 1.5 trillion USD. Le financement d’un tel effort budgétaire, potentiellement supérieur de 500 milliards USD à la normale, pourrait accentuer le déficit et, à terme, peser sur le dollar.

📊 Analyse technique : une tendance haussière bien établie

Franchissement des moyennes mobiles clés

Sur le plan technique, l’argent continue d’évoluer à la hausse, ayant franchi à la fois la EMA200 et la EMA50, deux niveaux de référence majeurs pour les investisseurs. Cette configuration renforce la lecture positive de la tendance à court et moyen terme.

L’évolution actuelle des prix s’inscrit dans un canal ascendant, suggérant un potentiel de poursuite de la hausse tant que les supports techniques sont préservés.

Un potentiel haussier, mais une vigilance accrue

Une progression vers la borne haute du canal, située autour de 82 USD l’once, impliquerait un potentiel haussier d’environ 5% par rapport aux niveaux actuels. Toutefois, après une hausse aussi rapide et marquée, le risque de prises de bénéfices tend à augmenter.

Dans ce contexte, les investisseurs pourraient adopter une approche plus prudente, surveillant attentivement les signaux de retournement ou de consolidation, en particulier durant la période de rebalancement des fonds.

❓ FAQ

Pourquoi le prix de l’argent augmente-t-il actuellement ?

La hausse de l’argent s’explique par un déficit structurel, une demande industrielle soutenue et un marché spot tendu, renforcés par la progression de l’or et les tensions géopolitiques.

Les taux d’emprunt de l’argent sont-ils un indicateur clé ?

Oui, des taux élevés reflètent une rareté du métal physique. Même s’ils ont baissé récemment, ils restent à un niveau historiquement élevé.

Quel est l’impact du rebalancement des fonds indiciels ?

Il peut entraîner des ventes massives à court terme, augmentant fortement la volatilité et provoquant des corrections temporaires.

Le dollar américain influence-t-il le marché de l’argent ?

Un dollar fort tend à peser sur les métaux précieux, mais des politiques budgétaires expansionnistes peuvent limiter cet effet.

L’objectif de 82 USD l’once est-il réaliste ?

Il est atteignable d’un point de vue technique, mais dépendra du maintien des fondamentaux et de l’absorption des pressions vendeuses à court terme.

Source: xStation5

Source: xStation5