L’argent recule de plus de 1,5 % aujourd’hui après une phase de hausse exceptionnelle. Malgré cette correction, les tendances haussières de court, moyen et long terme restent intactes, mais les investisseurs semblent enclencher des prises de bénéfices sous une résistance clé.
💰 Prises de bénéfices après une envolée spectaculaire
Depuis son dernier point bas du 28 octobre 2025, l’argent a progressé de plus de 100 %, marquant l’un des rallyes les plus puissants de ces dernières années. Cette accélération rapide explique en partie le repli actuel, alors que les acheteurs peinent à pousser durablement les cours au-delà de 93 $ l’once.
Sur le graphique journalier, le mouvement haussier en cours présente des similitudes frappantes avec la phase précédente :
-
La hausse initiée le 31 juillet avait duré 79 jours, avant une correction marquée.
-
Cette phase avait culminé le 17 octobre, suivie d’un repli vers 45 $.
-
Le nouveau mouvement haussier démarré le 28 octobre affiche également 79 jours de progression.
La différence majeure réside dans l’ampleur du mouvement. Alors que la hausse estivale avait généré environ +53 %, la jambe automne–hiver a produit un gain supérieur à 100 %, renforçant le risque de consolidation technique.
💵 Un seuil des 90 $ sous haute surveillance
La zone des 90 $ l’once constitue désormais un niveau technique clé. Un passage durable sous ce seuil pourrait amplifier les prises de bénéfices et freiner toute tentative d’accélération haussière à court terme. À l’inverse, un maintien au-dessus de ce niveau permettrait de préserver la structure haussière actuelle.
Le ralentissement du momentum suggère que le marché entre dans une phase de digestion après un mouvement excessivement rapide, sans pour autant invalider la tendance dominante.
📈 Positionnement CFTC : un marché très exposé à la hausse
Le dernier rapport CFTC sur l’argent, daté du 6 janvier, montre un positionnement toujours très haussier :
-
Les producteurs (Commercials) affichent une position nette vendeuse de -25 545 contrats.
-
Les fonds spéculatifs (Managed Money) sont nets acheteurs à +15 822 contrats.
-
Les Nonreportables détiennent plus de 22 400 contrats nets longs.
L’augmentation de l’exposition haussière récente provient surtout du rachat de positions vendeuses, et non d’une accumulation agressive de nouvelles positions longues. La forte concentration des positions short reste notable : les huit plus gros vendeurs représentent 37,6 % des positions nettes vendeuses, ce qui avait amplifié la dynamique haussière au-dessus de 90 $.
📉 Niveaux techniques à surveiller
En cas de correction plus profonde, plusieurs zones techniques ressortent :
-
Support immédiat : 90 $
-
Zone intermédiaire : 80 $
-
Support majeur potentiel : 70 $, correspondant à une base solide formée à la charnière 2025–2026
Conclusion
L’argent reste inscrit dans une tendance haussière solide, mais l’essoufflement du momentum et l’échec sous 93 $ plaident pour une phase de consolidation, avec les 90 $ comme niveau pivot à court terme.
❓ FAQ – Questions fréquentes
Pourquoi l’argent corrige-t-il après une forte hausse ?
La correction s’explique principalement par des prises de bénéfices après un rallye de plus de 100 % et par un affaiblissement progressif du momentum.
Les tendances haussières sont-elles remises en cause ?
Non, les tendances de court, moyen et long terme restent haussières tant que les supports clés, notamment 90 $, sont préservés.
Quel est le support le plus important en cas de repli marqué ?
La zone des 70 $ l’once constitue un support stratégique majeur, correspondant à une base technique solide formée fin 2025.
