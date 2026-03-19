L'argent s'effondre de 7,5 % 🚩 L'or s'achemine vers sa pire clôture hebdomadaire depuis 1983

Le marché des métaux précieux a connu ces derniers jours une chute exceptionnellement brutale. L'or a perdu environ 10 % sur la semaine, s'acheminant vers sa pire semaine depuis 1983, tandis que l'argent a chuté de plus de 10 % aujourd'hui avant de rebondir après avoir « effleuré » un support clé, proche de sa moyenne mobile sur 200 jours. Cette vague de ventes intervient dans un contexte d’incertitude géopolitique accrue et de risques croissants de stagflation, qui devraient normalement soutenir la demande d’actifs refuges, en particulier l’or. Au lieu de cela, les métaux précieux se comportent davantage comme des actifs de momentum, baissant parallèlement aux obligations et aux indices boursiers.

Cette dynamique peut être liée à l’évolution des anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale. Les anticipations de baisse des taux sont repoussées vers l’automne, ce qui profite à la fois au dollar américain et aux rendements des bons du Trésor. Dans le même temps, la flambée des prix du pétrole renforce l’idée que les banques centrales, y compris la Fed, resteront prudentes quant à l’assouplissement de la politique monétaire en raison des risques persistants d’inflation. Graphiques de l'ARGENT et de l'OR (D1) L'argent a interrompu sa baisse après avoir atteint la MME200 (ligne rouge), la bougie quotidienne d'aujourd'hui affichant une mèche inférieure de plus en plus longue, ce qui suggère une demande à ces niveaux. Toutefois, compte tenu de son utilisation industrielle importante, l'argent pourrait rester plus sensible à un éventuel choc lié au pétrole susceptible de ralentir l'économie mondiale — et, par extension, la demande industrielle. Source: xStation5 En ce qui concerne l'or, le cours a trouvé un soutien à la fois au niveau de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (ligne rouge) et de la zone de correction observée fin janvier et début février (aux alentours de 4 500 dollars l'once). Un rebond à partir des niveaux actuels pourrait ouvrir la voie à un test des 5 000 dollars l'once, tandis qu'une correction plus marquée pourrait rapprocher les cours des 4 000 dollars, niveau où de vives réactions des cours avaient été observées à l'automne 2025. Source: xStation5

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