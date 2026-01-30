⏬L'argent sous 100$, l'or sous 5000$

La nomination probable de Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell est un signal que les marchés interprètent clairement : l'ère des anticipations hyper-accommodantes est révolue. Si son choix satisfait les partisans de la discipline monétaire, il annonce également un resserrement de la politique monétaire à moyen terme. Reste à voir si Donald Trump finira par regretter son choix si M. Warsh refuse de s'orienter vers une baisse des taux. À l'inverse, la motivation première de Trump pourrait être moins liée à la politique des taux d'intérêt qu'à la résolution d'un grief personnel à l'égard de Powell. 1. Réaction du dollar : fin de la vague de ventes et retour des rendements La simple confirmation de Warsh comme favori a suffi à mettre fin à la baisse de la devise américaine. Rebond du DXY et hausse des rendements : le dollar rebondit fortement par rapport à ses récents plus bas, à mesure que les rendements des bons du Trésor grimpent. Warsh est considéré comme un candidat « favorable au marché », mais nettement plus belliciste que ses rivaux tels que Hassett ou Rieder.

le dollar rebondit fortement par rapport à ses récents plus bas, à mesure que les rendements des bons du Trésor grimpent. Warsh est considéré comme un candidat « favorable au marché », mais nettement plus belliciste que ses rivaux tels que Hassett ou Rieder. Révision des anticipations : les investisseurs anticipent désormais un ralentissement du rythme des baisses de taux. Néanmoins, Warsh lui-même a souvent fait valoir que la Fed restait trop tournée vers le passé plutôt que d'anticiper les tendances futures.

les investisseurs anticipent désormais un ralentissement du rythme des baisses de taux. Néanmoins, Warsh lui-même a souvent fait valoir que la Fed restait trop tournée vers le passé plutôt que d'anticiper les tendances futures. Réaction du marché : L'EUR/USD a immédiatement réagi à la baisse après l'annonce que l'administration Trump avait « verrouillé » la candidature de Warsh. Les métaux précieux connaissent leur plus forte baisse depuis des mois. 2. Un nouveau chapitre pour la Fed : entre racines bellicistes et pression politique Kevin Warsh conserve sa réputation de faucon orthodoxe qui a toujours critiqué ouvertement les conditions monétaires excessivement laxistes. Une discipline fondée sur les données : sa nomination suggère un glissement vers une stratégie fondée sur les données, caractérisée par la prudence en matière de coût du capital et la priorité accordée à la suppression durable de l'inflation.

sa nomination suggère un glissement vers une stratégie fondée sur les données, caractérisée par la prudence en matière de coût du capital et la priorité accordée à la suppression durable de l'inflation. Apaiser les craintes relatives à l'indépendance : en tant que candidat « institutionnel », M. Warsh rassure quelque peu les marchés qui craignent une subordination totale de la banque centrale à la Maison Blanche. Cependant, la pression politique reste un risque latent, en particulier compte tenu des demandes expresses de M. Trump en faveur d'une baisse des taux. 3. Implications économiques et boursières : l'ombre de la hausse des coûts À court terme : la remontée du dollar et la hausse des rendements resserrent les conditions financières. Si cela contribue à lutter contre l'inflation et renforce le statut de « valeur refuge » des États-Unis, cela pèse lourdement sur les exportations américaines et la stabilité des marchés émergents. Cela a également déclenché une vague de ventes massives d'or et d'argent.

la remontée du dollar et la hausse des rendements resserrent les conditions financières. Si cela contribue à lutter contre l'inflation et renforce le statut de « valeur refuge » des États-Unis, cela pèse lourdement sur les exportations américaines et la stabilité des marchés émergents. Cela a également déclenché une vague de ventes massives d'or et d'argent. À moyen terme : la perspective d'une hausse prolongée pourrait refroidir la demande intérieure, le marché immobilier et les dépenses d'investissement (CAPEX). Si cela stabilise les niveaux de prix, cela représente toutefois un risque pour la dynamique de croissance.

la perspective d'une hausse prolongée pourrait refroidir la demande intérieure, le marché immobilier et les dépenses d'investissement (CAPEX). Si cela stabilise les niveaux de prix, cela représente toutefois un risque pour la dynamique de croissance. Les actifs à risque sous pression : pour le secteur technologique (croissance) et les cryptomonnaies, le discours de Warsh est pessimiste. Un resserrement de la politique monétaire se traduit par une diminution de la liquidité et une augmentation du coût du capital, facteurs que les analystes considèrent déjà comme des risques majeurs. 4. Risque de conflit institutionnel La nomination de Warsh intervient dans un contexte de tensions sans précédent, notamment l'enquête du ministère de la Justice sur Powell et les débats publics sur l'autonomie de la Fed. Le conflit fondamental : il existe un risque tangible de collision entre le programme populiste et favorable à la croissance de Trump et les instincts monétaires conservateurs de Warsh. Si les marchés perçoivent que les pressions politiques prennent le pas sur le mandat de stabilité des prix, la confiance à long terme dans le dollar pourrait être mise à rude épreuve. L'argent a reculé de près de 15 %, passant sous la barre des 100 dollars. Les prochains niveaux de soutien importants se situent entre 80 et 90 dollars l'once. Source : xStation5 L'or est passé sous la barre des 5 000 dollars aujourd'hui. Cette baisse de 7 % représente une volatilité rarement observée dans cette classe d'actifs. Les prochains niveaux de soutien clés sont 4 750 dollars et 4 500 dollars. Source : xStation5

