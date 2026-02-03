La chute du 30 janvier a été déclenchée par la nomination de Kevin Warsh à la Fed et une liquidation massive de positions spéculatives chinoises .

Points clés L’argent rebondit au-dessus de 83 $/oz , après deux séances de ventes extrêmes.

La correction a effacé jusqu’à 40% depuis les records historiques.

La chute du 30 janvier a été déclenchée par la nomination de Kevin Warsh à la Fed et une liquidation massive de positions spéculatives chinoises.

Après l’une des corrections les plus violentes de son histoire moderne, l’argent tente de se stabiliser. Mardi, le métal précieux est remonté au-dessus de 87 dollars l’once, récupérant une partie des pertes subies lors d’un krach éclair qui a profondément marqué le marché. Cours de l'argent : de l’euphorie au choc Tout au long du mois de janvier, les métaux précieux ont enchaîné les records, portés par : une incertitude géopolitique croissante ,

des craintes de dévaluation des monnaies ,

et des tensions autour de l’indépendance de la Réserve fédérale. Dans ce contexte, l’argent a bénéficié à la fois de son statut de valeur refuge et de son rôle de métal industriel stratégique, amplifiant la hausse. 👉 Le mouvement haussier a été renforcé par un déficit structurel d’offre, alors que la production peine à suivre la demande, et par de forts flux d’investissement, notamment en provenance de Chine. 30 janvier : un jour historique pour l’argent Le point de rupture est intervenu le 30 janvier, lorsque l’argent a chuté de 26% en une seule séance, un record absolu. Le déclencheur : la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Fed, perçue comme nettement hawkish ,

un renforcement brutal du dollar et des anticipations de taux réels plus élevés. Mais l’ampleur de la chute s’explique surtout par un débouclage éclair de positions spéculatives, en particulier parmi les investisseurs chinois, très actifs sur le marché de l’argent ces derniers mois. Une purge spéculative plus qu’un changement de fondamentaux La correction a eu toutes les caractéristiques d’une capitulation : ventes forcées,

appels de marge,

disparition temporaire de la liquidité. 👉 Pourtant, les fondamentaux n’ont pas radicalement changé : le déficit d’offre persiste,

la demande d’investissement reste élevée,

et l’argent demeure extrêmement sensible aux cycles monétaires et géopolitiques. Le rebond au-dessus de 83 $ suggère que le marché commence à digérer l’excès de spéculation, sans invalider totalement la thèse haussière de long terme. Les spéculateurs chinois : risque et soutien à la fois Ironiquement, les investisseurs chinois qui ont amplifié la chute pourraient aussi : redevenir un soutien majeur ,

si une stratégie de buy the dip émerge à ces niveaux. Historiquement, ces flux ont souvent : accentué la volatilité à court terme,

mais également alimenté les phases de reprise rapides. ❓ FAQ sur le cours de l'argent Pourquoi l’argent a-t-il chuté plus violemment que l’or ?

L’argent est plus volatil et plus exposé aux flux spéculatifs. Le rebond actuel marque-t-il un point bas ?

Trop tôt pour l’affirmer ; il s’agit pour l’instant d’un rebond technique. Les fondamentaux restent-ils favorables ?

Oui, notamment le déficit d’offre et la demande d’investissement. Kevin Warsh est-il négatif pour l’argent ?

À court terme, via le dollar et les taux réels, oui. À long terme, l’impact dépendra de la crédibilité de la Fed.

