L'AUDUSD progresse de 0,4% avant la RBA 📈

Un revirement restrictif en perspective❓🦅 Demain à 6h30, la Banque centrale australienne (RBA) annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt. Les données récentes sur l'inflation ont largement écarté toute nouvelle mesure d'assouplissement monétaire en Australie après la baisse prudente de 25 points de base en août, tandis que l'amélioration générale de la conjoncture économique élimine les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'AUDUSD affiche une nette tendance haussière depuis avril, principalement due à la dépréciation générale du dollar (USDIDX inversé en bleu). Après des fluctuations notables en septembre, la paire n'a gagné que 0,5 % depuis le début du mois. Néanmoins, la position restrictive de la RBA, combinée à un assouplissement monétaire agressif aux États-Unis, devrait contribuer à maintenir la tendance au cours des prochains mois. Source : xStation5 Que peut-on attendre de la décision de la RBA demain ? La RBA devrait maintenir ses taux inchangés à 3,60 % (consensus Bloomberg). La troisième et dernière baisse de 25 points de base en août était une mesure de précaution visant à protéger l'économie australienne d'un ralentissement potentiel dû aux droits de douane imposés par Donald Trump. L'activité économique du troisième trimestre s'est avérée plus forte que les incertitudes liées au commerce, qui auraient pu freiner l'activité. Les dépenses de consommation affichent une nette tendance à la hausse (juin a enregistré la plus forte augmentation en glissement annuel depuis novembre 2023, à 5,1 %), et le PIB a surpris à la hausse (1,8 % contre 1,6 % selon le consensus). Les dépenses des ménages en Australie poursuivent leur tendance à la hausse. Source : Bureau australien des statistiques L'inflation repart à la hausse, le marché du travail reste stable La dernière publication mensuelle des chiffres de l'inflation a écarté toute possibilité d'une nouvelle baisse des taux. L'IPC australien a augmenté de 3,0 % en glissement annuel en août, contre 2,8 % en juillet, soit légèrement au-dessus des prévisions. Cette hausse s'explique en partie par des effets de base, mais elle met en évidence une pression persistante, en particulier dans les services tels que la restauration, les plats à emporter et les services audiovisuels. Les logements et les loyers ont également connu une hausse notable, ce qui pourrait accentuer les pressions salariales au quatrième trimestre. Les marchés ont fortement réduit leurs anticipations de baisse des taux suite à la hausse de l'inflation, les grandes banques et institutions financières ayant retiré leurs prévisions de baisse en novembre. Les opinions sur novembre restent partagées, comme en témoignent les probabilités implicites du marché d'environ 50 % pour une nouvelle baisse. Certaines institutions s'attendent à ce que les taux restent inchangés jusqu'à la fin de l'année. Le marché du travail reste tendu mais stable, ce qui, dans un contexte de pressions visibles sur les prix, réduit les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement. Les chiffres de l'emploi en Australie ont alterné entre des résultats inférieurs et supérieurs aux attentes des économistes (récemment une baisse surprise de 5 000 emplois, précédemment une augmentation de 26 500), indiquant une absence de tendance claire et une stagnation du marché du travail difficile à interpréter. Parallèlement, le chômage s'est maintenu à 4,2 % pendant deux mois après avoir baissé de 4,3 %, la RBA mettant l'accent sur les données trimestrielles en raison de leur moindre volatilité. L'IPC mensuel en Australie a augmenté à 3 %, l'IPC de base s'établissant à 3,4 %, son plus haut niveau depuis juillet 2024. Source : Bureau australien des statistiques

