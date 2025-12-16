L'euro vacille alors que l'industrie manufacturière allemande s'effondre dans un contexte de signaux mitigés concernant l'indice PMI de la zone euro

L'euro s'échange à la baisse après la publication des données préliminaires définitives de l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour décembre, qui ont mis en évidence une faiblesse fatale dans le secteur manufacturier allemand et un profil d'activité mitigé pour la France. Allemagne : données préliminaires du PMI pour décembre PMI manufacturier : 47,7 (prévision : 48,5 ; précédent : 48,2). Résultat nettement pire que prévu. Cela annonce de nouvelles difficultés pour le secteur industriel, qui a peiné à se redresser tout au long de l'année.

(prévision : 48,5 ; précédent : 48,2). Cela annonce de nouvelles difficultés pour le secteur industriel, qui a peiné à se redresser tout au long de l'année. PMI des services : 52,6 (prévisions : 53,0 ; précédent : 53,1). Légèrement inférieur aux prévisions. Le secteur reste en expansion, mais perd de son élan.

(prévisions : 53,0 ; précédent : 53,1). Légèrement inférieur aux prévisions. Le secteur reste en expansion, mais PMI composite : 51,5 (prévisions : 52,4 ; précédent : 52,4). Pire que prévu. Indique un ralentissement du taux global de croissance économique. France : chiffres préliminaires du PMI pour décembre PMI manufacturier : 50,6 (prévision : 48,1 ; précédent : 47,8). Nettement meilleur que prévu. Retour surprise dans la zone d'expansion (au-dessus de 50,0).

(prévision : 48,1 ; précédent : 47,8). Retour surprise dans la (au-dessus de 50,0). PMI des services : 50,2 (prévision : 51,1 ; précédent : 51,4). Pire que prévu. Ralentissement du taux de croissance, à la limite de la stagnation.

(prévision : 51,1 ; précédent : 51,4). Pire que prévu. Ralentissement du taux de croissance, PMI composite : 50,1 (prévision : 50,3 ; précédent : 50,4). Légèrement pire que prévu. L'économie est effectivement en stagnation en fin d'année. Market Reaction and ECB Implications Malgré une lueur d'optimisme initiale suscitée par l'amélioration inattendue de l'activité manufacturière française, le ton extrêmement négatif des données allemandes a dominé le sentiment du marché. L'euro s'est nettement affaibli après la publication de ces chiffres, et une réaction similaire a été observée pour les rendements obligataires allemands. Les données actuelles suggèrent que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait ne pas avoir le mandat nécessaire pour adopter une position plus agressive lors de ses prochaines réunions. Points clés L'industrie allemande sous pression : La principale déception vient de l'indice PMI manufacturier allemand (47,7). Cette forte baisse, bien en deçà des prévisions, signale une contraction croissante du principal moteur industriel de la zone euro. La production est en baisse pour la première fois en 10 mois, confirmant la faiblesse importante du secteur. Cela soulève des questions quant à la concrétisation de la reprise économique prévue pour 2026.

La principale déception vient de l'indice PMI manufacturier allemand (47,7). Cette forte baisse, bien en deçà des prévisions, signale une contraction croissante du principal moteur industriel de la zone euro. La production est en baisse pour la première fois en 10 mois, confirmant la faiblesse importante du secteur. Cela soulève des questions quant à la concrétisation de la reprise économique prévue pour 2026. La stabilité vacillante de la France : La France présente un tableau mitigé : la stabilisation industrielle est positive, mais le secteur des services perd rapidement de sa vigueur. L'activité composite française (50,1) signale un équilibre précaire entre expansion et stagnation. Malgré les vents contraires sur le plan politique national, la nature expansionniste des chiffres de l'industrie manufacturière est une évolution bienvenue.

La France présente un tableau mitigé : la stabilisation industrielle est positive, mais le secteur des services perd rapidement de sa vigueur. L'activité composite française (50,1) signale un équilibre précaire entre expansion et stagnation. Malgré les vents contraires sur le plan politique national, la nature expansionniste des chiffres de l'industrie manufacturière est une évolution bienvenue. Perspectives pour l'ensemble de la zone euro : La faiblesse aiguë de l'Allemagne, première économie de la zone euro, l'emporte sur la relative vigueur observée dans l'industrie manufacturière française. La baisse de l'indice PMI composite allemand à 51,5 (contre 52,4 prévu) implique un nouveau ralentissement de la dynamique de croissance de la région.

La faiblesse aiguë de l'Allemagne, première économie de la zone euro, l'emporte sur la relative vigueur observée dans l'industrie manufacturière française. La baisse de l'indice PMI composite allemand à 51,5 (contre 52,4 prévu) implique un Orientation politique de la BCE : La BCE devrait maintenir une position neutre dans ses prévisions. Les données sont globalement conformes à la tendance observée tout au long de l'année 2025. Il semble peu probable que la BCE adopte un ton plus agressif en 2026. Cette dynamique pourrait neutraliser tout impact positif résiduel sur l'euro découlant des récentes déclarations agressives de responsables politiques tels qu'Isabel Schnabel.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."