L'EURUSD en légère hausse avant les PCE US

Wall Street attend les données clés sur l'inflation prévues aujourd'hui à 14h30.

Les marchés financiers connaissent une semaine difficile. L'amélioration des données économiques aux États-Unis et l'essoufflement des entreprises d'IA pèsent sur les principaux indices de Wall Street, tout en propulsant le dollar vers sa meilleure semaine depuis deux mois. Cet après-midi, un chiffre clé sera également publié : le PCE. Bien qu'il ait perdu de son importance au profit des données sur le marché du travail, il pourrait ajouter de nouveaux doutes quant aux prochaines mesures de la Fed.

Bien que la Réserve fédérale ait réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base la semaine dernière en raison de l'affaiblissement de l'emploi, il est nécessaire de surveiller l'évolution de l'inflation avant de s'engager dans un cycle d'assouplissement plus agressif. La publication cet après-midi des données PCE, l'indicateur préféré de la Fed pour suivre l'évolution des prix, sera cruciale.

Les données devraient montrer une légère reprise de la croissance des prix en août, même si l'inflation annuelle reste stable. Le PCE a tendance à fluctuer plus lentement que l'indice des prix à la consommation (IPC), car il reflète le fait que les consommateurs se tournent vers des produits moins chers lorsque les prix augmentent. Il couvre également un éventail plus large de dépenses.

En quoi le PCE diffère-t-il de l'inflation ?

Pour analyser l'importance du PCE, il est essentiel de comprendre ses différences avec l'inflation mesurée par l'IPC (indice des prix à la consommation). L'IPC ne prend en compte que ce que les consommateurs paient de leur poche. En revanche, le PCE inclut tous les biens et services consommés dans le pays, qu'ils soient achetés par les consommateurs eux-mêmes, par les entreprises ou par le gouvernement.

Ils utilisent également des calculs et des pondérations différents. L'IPC utilise des pondérations fixes générées à partir d'un panier actualisé tous les deux ans, ce qui ne permet pas l'introduction de nouveaux produits ou les variations de prix.

Le PCE, en revanche, permet aux consommateurs de substituer des articles chaque mois en fonction des prix relatifs, par exemple en passant du bœuf au poulet si le prix du bœuf augmente. C'est pourquoi le PCE a tendance à croître plus lentement, bien que l'effet soit relativement faible.

En conséquence, le PCE accorde moins d'importance aux prix qui ont augmenté plus rapidement. Le logement est un autre exemple de cette différence : il représente actuellement 33 % du panier de l'IPC, mais seulement 15 % du PCE. Par conséquent, l'IPC est généralement plus élevé que le PCE, comme c'est le cas actuellement.

Enfin, il existe également des différences méthodologiques dans le calcul de certains produits, tels que les billets d'avion. L'IPC est calculé à partir d'un nombre fixe de liaisons aériennes, tandis que le PCE utilise les données relatives aux dépenses des passagers et aux kilomètres parcourus.

À quoi pouvons-nous nous attendre aujourd'hui ?

Si le PCE continue d'augmenter, cela pourrait donner à réfléchir aux responsables de la Fed. Un chiffre stable ou en baisse pourrait justifier deux baisses de taux avant la fin de l'année. Pour l'instant, selon Fed Watch, il y a 87 % de probabilité d'une baisse des taux en octobre et 58 % de probabilité d'une autre baisse en décembre. Cependant, si le PCE dépasse les niveaux suivants, tout pourrait changer radicalement :

PCE de base en glissement annuel : +2,9 %, soit le même rythme qu'en juillet



PCE de base mensuel : +0,2 %, en dessous de la hausse de +0,3 % enregistrée en juillet



PCE en glissement annuel : +2,7 %, supérieur à +2,6 % en juillet



PCE mensuel : +0,3 %, supérieur à +0,2 % en juillet

Ces chiffres font suite à la publication jeudi de chiffres révisés très élevés du PIB. L'économie américaine a connu une croissance annualisée de 3,8 % au deuxième trimestre, contre une estimation précédente de 3,3 %, se remettant ainsi d'une contraction de 0,5 % au premier trimestre. Ce recul initial était dû à une forte augmentation des importations avant les changements tarifaires annoncés par le président Donald Trump, un frein qui s'est dissipé ces derniers mois avec la normalisation des flux de trade.

Compte tenu de la croissance économique très forte, la Fed continue de se concentrer sur l'inflation et la faiblesse du marché du travail. Les droits de douane restent un risque, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas déclenché le choc inflationniste redouté, même si M. Trump continue d'annoncer de nouvelles mesures, comme il l'a fait aujourd'hui avec les médicaments, les meubles et les camions. En outre, les baisses de taux, la faiblesse du dollar et les politiques d'immigration sont des facteurs à prendre en compte dans l'évolution des prix.

D'autre part, Donald Trump a déclaré hier que les baisses de taux de la Fed devraient être le scénario de base « même avec d'excellentes données économiques », ce qui pourrait indiquer que même si la Réserve fédérale se montre plus prudente cette année en matière d'inflation, l'année prochaine pourrait être fondamentalement différente, avec le nouveau président de la Fed nommé par Trump et une politique accommodante, axée sur la réduction des coûts de financement de la dette. À long terme, les données économiques solides aux États-Unis sont généralement le signe d'un marché boursier plus fort.

Attentes du marché

Tout écart par rapport aux attentes aura des conséquences sur les marchés financiers. Nous pensons que la clé réside principalement dans le chiffre mensuel de la croissance du PCE de base. Une augmentation du PCE de base mensuel de 0,3 % à 0,4 % devrait avoir un impact négatif sur les indices de Wall Street, en particulier les valeurs technologiques et des petites capitalisations, avec des corrections pouvant dépasser 1 % en une seule journée. Dans le même temps, l'or et l'argent pourraient poursuivre leur tendance haussière à long terme, et le dollar pourrait continuer à se renforcer comme il l'a fait ces derniers jours. Aujourd'hui, nous pouvons observer que l'EURUSD tente de rebondir après la chute d'hier.

Il conviendra également de surveiller attentivement les rendements obligataires. Des anticipations inflationnistes plus élevées, qui limitent la capacité de la Fed à réduire ses taux d'intérêt, pourraient entraîner une hausse significative des rendements obligataires. D'autre part, si les données PCE s'avèrent plus faibles que prévu, nous anticipons un rebond du marché boursier, avec un indice US500 pouvant potentiellement dépasser le niveau de 6700 points.

Source: xStation5