L'EURUSD en pause avant le NFP 📈

La fermeture des marchés boursiers avant les fêtes permet aux investisseurs de reprendre leur souffle et de prendre du recul par rapport aux revirements incessants du sentiment, actuellement secoué par les derniers rebondissements de la guerre en Iran. Les contrats à terme sur indices américains connaissent une légère correction après la séance très volatile d’hier qui, malgré la panique déclenchée par le discours de Donald Trump, s’est terminée sur des gains modestes. Paradoxalement, malgré cette « pause » sur les marchés boursiers, la volatilité ne manquera pas. À 14 h 30 CET, le rapport le plus crucial du marché du travail américain, les Non-Farm Payrolls (NFP), sera publié. Ce sera le « point sur les i » qui déterminera le sentiment des membres de la Réserve fédérale à l’approche de leur réunion de fin de mois sur les taux d’intérêt. Wall Street étant fermé, l’attention des investisseurs sur ces données sera accrue, ce qui pourrait entraîner des fluctuations importantes sur les principales paires de devises actuellement en sommeil, comme l’EURUSD. Source: XTB Research Que peut-on attendre du rapport NFP publié aujourd’hui ? Emplois : Selon le consensus de Bloomberg, le nombre d’emplois aux États-Unis devrait augmenter de 65 000 en mars, marquant ainsi un rebond après la baisse de 92 000 enregistrée le mois précédent. Dans le seul secteur privé, l’emploi devrait rebondir de 70 000 , effaçant ainsi presque entièrement la baisse de 86 000 observée en février.

Selon le consensus de Bloomberg, le nombre d’emplois aux États-Unis devrait augmenter de en mars, marquant ainsi un rebond après la baisse de enregistrée le mois précédent. Dans le seul secteur privé, l’emploi devrait rebondir de , effaçant ainsi presque entièrement la baisse de observée en février. Taux de chômage : Il devrait rester inchangé à 4,4 % après une hausse surprise par rapport à 4,3 %.

Il devrait rester inchangé à après une hausse surprise par rapport à 4,3 %. Rémunération horaire moyenne : La croissance devrait ralentir légèrement, passant de 0,3 % à 0,2 % (en glissement mensuel) et de 3,8 % à 3,7 % (a/a). La meilleure surprise, c’est l’absence de surprise Bien que les données récentes aient été parmi les pires depuis la crise de 2007-2008, elles n’ont pas suscité de panique en raison de leur caractère « ponctuel ». La correction a principalement touché des secteurs qui avaient auparavant enregistré des gains massifs (santé, éducation, construction), et l’effet net dans de nombreuses catégories est resté positif. Les grèves massives dans le secteur de la santé ont également pesé sur les chiffres. De plus, le chômage reste à un niveau historiquement bas de 4,4 %, soutenu par des demandes d’allocations chômage stables et des indices ISM Emploi constants malgré la forte hausse des pressions sur les prix. La stabilité du marché du travail met en évidence les inquiétudes concernant les prix Les données d’aujourd’hui sont particulièrement cruciales compte tenu de la guerre en Iran et des craintes qui se concrétisent d’un choc inflationniste à long terme alimenté par les prix de l’énergie. Suite au discours hawkish de Donald Trump, les maigres espoirs d’une désescalade rapide se sont évaporés. Les risques de dommages importants aux infrastructures énergétiques dans le golfe Persique et la situation incertaine du détroit d’Ormuz se sont à nouveau accrus. La stabilité du marché du travail incitera la Fed à se concentrer davantage sur l’inflation. Alors que l’IPC américain va certainement flamber à court terme, la question reste de savoir si ce choc sera un événement ponctuel ou une pression persistante qui « grignotera » les prix des denrées alimentaires et des services. Les dernières données de l'ISM ont principalement mis en évidence une forte augmentation des pressions sur les prix. Source : XTB Research Plusieurs membres du FOMC ont déjà fait part d'une vigilance accrue : Alberto Musalem (Fed de Saint-Louis) : Envisage à la fois des baisses et des hausses de taux, estimant que la politique actuelle est bien équilibrée (laissant entendre une pause prolongée).

Envisage à la fois des baisses et des hausses de taux, estimant que la politique actuelle est bien équilibrée (laissant entendre une pause prolongée). Lorie Logan (Fed de Dallas) : estime que les grandes compagnies du pétrole américaines ne sacrifieront pas leurs marges pour soulager les consommateurs, et que les risques liés à l'Iran pourraient contraindre la Fed à opérer un revirement (laissant entendre qu'elle est prête à relever les taux).

estime que les grandes compagnies du pétrole américaines ne sacrifieront pas leurs marges pour soulager les consommateurs, et que les risques liés à l'Iran pourraient contraindre la Fed à opérer un revirement (laissant entendre qu'elle est prête à relever les taux). Michelle Bowman (gouverneure) : Reste accommodante, envisageant toujours trois baisses d’ici fin 2026. Toutefois, son argument repose sur des préoccupations liées au marché du travail. Si les chiffres de l’emploi (NFP) s’alignent sur le rapport ADP récemment très solide, les inquiétudes liées à l’emploi pourraient passer au second plan lors de la réunion du FOMC d’avril. EURUSD (H4) Depuis le déclenchement de la guerre en Iran, l’EURUSD est clairement plafonné au niveau de 1,162. Le calme de vendredi aide la paire à regagner une partie du terrain perdu après le discours de Trump, mais un retour aux plus hauts locaux est peu probable compte tenu des anticipations concernant les chiffres de l’emploi. Seules des données nettement plus faibles pourraient conduire à un test de 1,1580, bien qu’une rupture de la consolidation plus large reste improbable. Source: xStation5

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