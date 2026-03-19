L'EURUSD progresse de 0,8 % 📈

La paire EUR/USD affiche un très fort rebond, qui a débuté plus tôt dans la journée avant la décision de la BCE, et progresse désormais de plus de 0,8 % pour s’établir au-dessus de 1,155 à la suite de l’annonce. La paire bénéficie du recul des cours du pétrole, le brut passant d’environ 111 dollars le baril à 104 dollars, ainsi que de l’affaiblissement du dollar américain, l’indice USD (USDIDX) ayant reculé de plus de 0,8 %. La BCE a laissé ses taux inchangés mais a souligné qu’elle surveillerait de près les risques d’inflation dans la zone euro. La banque centrale ne s’est engagée sur aucune orientation politique spécifique, et tant le communiqué que les remarques de Christine Lagarde étaient globalement neutres.

Malgré l’absence de signal politique clair, la forte baisse des prix du pétrole semble être motivée par l’espoir d’une désescalade au Moyen-Orient. À la suite d’attaques réciproques contre des infrastructures énergétiques, les marchés pourraient anticiper un scénario dans lequel les acteurs régionaux chercheraient à mettre un terme à une nouvelle escalade. La baisse des prix du pétrole est interprétée comme un facteur susceptible d’affaiblir le dollar et de réduire les flux vers les bons du Trésor américain. Toutefois, même si le pétrole revenait finalement à ses niveaux d’avant-guerre, il reste probable que la Fed s’abstienne de baisser ses taux au moins jusqu’à la fin de l’été ou au début de l’automne 2026. Source: xStation5

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