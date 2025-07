L'attention se reporte sur les taux d'intérêt

L'EURUSD recule de 0,5 % après l'annonce d'un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. La fin de l'incertitude sur les droits de douane ramène l'attention sur les taux d'intérêt, même si la perspective d'un assouplissement monétaire aux États-Unis pourrait limiter la faiblesse de l'euro.

L'annonce de l'accord a brièvement soutenu le taux EURUSD, qui a ensuite plongé sous la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes (EMA100, en violet). Source : xStation5

L'accord entre l'UE et les États-Unis annoncé dimanche suscite l'euphorie sur les marchés boursiers européens, tandis que le dollar rebondit après avoir atteint son plus bas niveau suite à la diminution du risque de guerre commerciale entre les deux plus grands partenaires économiques mondiaux (la valeur totale des échanges commerciaux entre l'UE et les États-Unis dépasse 1 700 milliards d'euros). L'UE a accepté des droits de douane généraux de 15 %, qui devraient également s'appliquer aux automobiles et aux produits pharmaceutiques, secteurs qui risquaient auparavant d'être soumis à des droits encore plus élevés (même si la communication entre Bruxelles et Washington à ce sujet reste incohérente).

Il convient toutefois de noter que le taux négocié reste supérieur aux 10 % précédents et que le niveau moyen global des droits de douane imposés par les États-Unis est le plus élevé depuis les années 1930. Ainsi, l'optimisme des marchés à l'égard du dollar et des actions pourrait ne pas correspondre au ralentissement économique potentiel des deux côtés de l'Atlantique. Bloomberg Economics prévoit toujours une baisse de la croissance du PIB américain en 2025, de 1,9 % (avant le jour de l'indépendance) à 1,5 % (actuellement).

Toutes les devises du G10 sont entrées en phase de correction après six mois de hausse face au dollar (le graphique montre les variations en pourcentage des taux de change depuis le début de l'année). Source : XTB Research

Le scénario d'un ralentissement économique aux États-Unis au second semestre 2025 devrait intensifier les pressions en faveur d'une baisse des taux d'intérêt. Selon les prévisions consensuelles, la Fed ne devrait pas commencer à assouplir sa politique monétaire lors de la prochaine réunion du FOMC (29-30 juillet), mais le cycle de baisse des taux devrait débuter à l'automne (en septembre ou octobre, dans l'hypothèse d'une nouvelle vague de pressions inflationnistes et d'une stabilité continue du marché du travail).

À court terme, les facteurs monétaires pourraient soutenir une correction de l'EURUSD, même si le retour de l'assouplissement et la récente pause de la BCE limitent clairement la marge de manœuvre pour un tel mouvement. En outre, les investisseurs devraient commencer à intégrer dans leurs anticipations un changement à la tête de la Fed avec la nomination par Trump d'un candidat plus accommodant (le mandat de Powell expire en mai 2026).

Une divergence significative entre l'écart de rendement à 10 ans entre l'Allemagne et les États-Unis (graphique du bas, en rouge) et l'EURUSD (graphique du bas, en gris) suggère que le taux de change « a une marge de baisse », en particulier à court terme. Source : XTB Research

Notre analyse des fondamentaux de la paire EURUSD indique une diminution significative de l'influence du risque géopolitique (en orange) sur la formation des taux de change. L'écart de rendement obligataire (en vert) a actuellement l'influence (négative) la plus importante sur la paire de devises. En revanche, un résidu positif important en juillet (en gris) suggère que l'EURUSD est surévalué par rapport au niveau actuel des fondamentaux analysés. Les données du graphique ont été normalisées. Source : XTB Research