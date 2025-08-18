Actualités crypto : Ethereum perd 5 %📉Les cryptomonnaies ouvrent la semaine en baisse

Les cryptomonnaies ont ouvert la semaine en baisse, alors que les prises de bénéfices se poursuivent sur l'ensemble du marché. L'Ethereum a été particulièrement touché, reculant de près de 10 % par rapport aux sommets pluriannuels atteints la semaine dernière. L'ETH a chuté à 4 250 dollars, tandis que le Bitcoin oscille autour de 115 000 dollars. Les marchés suivent de près l'issue des discussions entre Trump et Zelensky et les données économiques à venir, notamment celles des États-Unis, qui doivent être publiées cette semaine. Vendredi, le symposium de Jackson Hole débutera. Au-delà de l'Ethereum, l'Algorand et l'Avalanche sont également en baisse de 5 à 7 %, même s'il est encore difficile de parler d'une panique généralisée sur les marchés.

Au cours des dernières 24 heures, près de 240 millions de dollars de positions acheteuses ont été liquidées sur un total d'environ 340 millions de dollars.

Les données on-chain de CryptoQuant indiquent des prises de bénéfices parmi les « baleines » (adresses détenant plus de 10 000 BTC), avec une forte augmentation des entrées sur les exchanges.

À mesure que les prix du BTC baissaient, l'intérêt ouvert sur les marchés d'options a également augmenté, ce qui pourrait indiquer un intérêt croissant pour les stratégies de « suivi de tendance » et la constitution de positions courtes importantes. En ce qui concerne les indices boursiers américains, nous observons une pression à la baisse relativement modérée avant l'ouverture de Wall Street. À court terme, le plus grand risque pour le « marché haussier des cryptomonnaies » semble être une inflation plus forte et une Fed plus hawkish. De plus, l'absence d'accord entre l'Ukraine et la Russie pourrait être accueillie comme « inflationniste » en raison des sanctions sur les ressources énergétiques russes : le pétrole et le gaz. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphiques Bitcoin et Ethereum (D1) Le prix du BTC est tombé sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, mais il n'est pas certain qu'il puisse regagner ce niveau aujourd'hui. Historiquement, l'EMA50 (ligne orange) a toujours été importante pour la dynamique. Dans les marchés haussiers, elle a souvent servi de support, les prix ayant tendance à rebondir au-dessus. Source: xStation5 Les indicateurs de momentum pour l'Ethereum semblent plus surchauffés. En cas de correction plus profonde, le niveau de 4 000 dollars pourrait servir de premier support clé. La résistance reste autour de 4 800 dollars, le pic atteint lors de la hausse de 2021, renforcée par la récente pression vendeuse. Source: xStation5 Entrées dans les ETF Les fonds Bitcoin ont enregistré près de 500 millions de dollars d'entrées vendredi dernier. En revanche, les ETF Ethereum ont connu des sorties de plus de 50 millions de dollars, ce qui suggère des prises de bénéfices, probablement de la part d'une seule grande entité, car les ventes se sont concentrées presque exclusivement sur le Fidelity Ethereum Fund. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."