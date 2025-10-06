L'EURUSD reste stable après les déclarations de Lagarde en faveur du statu quo 💶 📌

Points clés L'EURUSD est resté stable pendant le discours de Lagarde

L'inflation dans la zone euro est conforme à l'objectif à moyen terme de 2 %

Les risques pesant sur la croissance comprennent la faiblesse des exportations et le renforcement de l'euro

L'EURUSD est resté stable pendant le discours de Christine Lagarde au Parlement européen, se maintenant à quelques pips seulement sous le niveau de résistance clé proche de 1,172. La paire de devises la plus échangée au monde est actuellement en baisse de 0,1 %. Mme Lagarde a largement réitéré la position officielle de la BCE en matière de politique monétaire, soulignant que la phase de désinflation dans la zone euro était terminée et que l'inflation était désormais alignée sur l'objectif à moyen terme de 2 %. Elle a noté que le marché du travail restait une source essentielle de vigueur pour l'économie de l'UE, tandis que la modération de la croissance des salaires contribuait à limiter les risques d'inflation. Mme Lagarde a ajouté que les risques pesant sur la croissance devraient s'atténuer l'année prochaine, même si le ralentissement des exportations et le renforcement de l'euro pourraient continuer à peser sur les perspectives de la région. Les remarques de Mme Lagarde sur la croissance économique semblent optimistes, compte tenu des perspectives mitigées présentées dans le dernier rapport PMI pour les économies de l'UE, ainsi que des difficultés budgétaires et politiques majeures qui pèsent sur les perspectives de croissance en France ou en Allemagne. Source: xStation5

