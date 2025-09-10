📣L'EURUSD s'établit à 1,17 avant la BCE

La BCE annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt le jeudi 11 septembre, suivie d'une conférence de presse avec la présidente Christine Lagarde.

La BCE reprend ses activités après la pause estivale et se réunit pour décider du taux directeur. Compte tenu de la bonne santé économique de la zone euro et de la stabilisation de l'inflation proche de son objectif, la probabilité de nouvelles baisses de taux semble faible. La communication de la BCE devrait être similaire à celle de sa conférence de presse de juillet, même si plusieurs facteurs pourraient entraîner un renforcement ou un affaiblissement de l'euro.

La BCE se rapproche de son objectif d'inflation

L'inflation dans la zone euro a cessé de baisser, une tendance observée dans les principaux États membres. Cette stabilisation prolongée place la BCE dans une position confortable, atténuant la nécessité de nouvelles baisses de taux. Le taux de dépôt de 2,0 % offre une marge de manœuvre supplémentaire, permettant une baisse potentielle en cas de problèmes économiques importants.

De nombreux commentateurs suggèrent que la BCE pourrait reconsidérer les baisses de taux plus tard dans l'année si un accord trade avec les États-Unis entraîne une nouvelle désinflation et si la vigueur de l'euro exacerbe ces processus. Il est toutefois trop tôt pour envisager ce scénario, même si une mention de cette spéculation par Mme Lagarde lors de la conférence de presse pourrait affaiblir la monnaie.

L'inflation dans la zone euro a légèrement rebondi à partir de 2 %, mais les projections de la BCE indiquent que l'objectif sera atteint à moyen terme. Source : XTB Research, Bloomberg Finance LP

D'autre part, nous avons récemment observé un léger ralentissement des ventes au détail, bien qu'en termes réels, nous ayons retrouvé les niveaux élevés de 2021. Source : XTB Research, Bloomberg Finance LP

La confiance des consommateurs a tenté de rebondir ces derniers mois, mais elle affiche à nouveau une tendance à la baisse. Nous n'avons pas observé de retour aux niveaux de satisfaction des consommateurs enregistrés entre 2016 et 2020 dans la zone euro. Les ventes au détail se redressent d'une année sur l'autre à un rythme similaire à celui de cette période, mais il est important de noter la base faible de l'année dernière. Source : XTB Research, Bloomberg Finance LP

Les perspectives économiques ne justifient pas de baisses préventives

L'activité économique de la zone euro connaît une expansion progressive et modérée, malgré les inquiétudes persistantes liées à la baisse de la demande extérieure due aux droits de douane imposés par Donald Trump et aux défis budgétaires continentaux. Selon les données PMI du mois d'août, la situation s'est améliorée tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, bien que les tendances évoluent dans les plus grandes économies de l'UE.

En France, l'optimisme est principalement alimenté par la plus forte croissance de l'emploi depuis plus d'un an, même si les entreprises préviennent que les nouvelles taxes sur les sociétés proposées par le nouveau Premier ministre entraîneraient principalement des licenciements. À l'inverse, une baisse nette des commandes a été enregistrée en Allemagne, où la combinaison d'une demande intérieure atone et de salaires élevés oblige les entreprises à procéder à d'importantes restructurations.

Néanmoins, l'atténuation de la profonde incertitude trade, l'expansion progressive du secteur des entreprises grâce à la transmission d'une politique monétaire moins restrictive et les projections d'inflation stables justifient la pause actuelle de la BCE.

L'activité économique en Europe reste à la limite de l'expansion, loin du dynamisme nécessaire à une amélioration décisive du climat économique. Néanmoins, nous constatons une nette amélioration par rapport à ce que nous observions il y a quelques mois. Source : XTB Research, données Macrobond

Les marchés anticipent la stabilité et d'éventuelles baisses à partir de décembre

Les anticipations des marchés ne laissent entrevoir aucun changement des taux d'intérêt, ni pour la décision de jeudi, ni pour la réunion d'octobre. Une probabilité légèrement plus élevée est attribuée à septembre, de sorte que toute déclaration accommodante pourrait renforcer les attentes pour décembre. Toutefois, le marché ne prévoit pas de baisse complète avant le milieu de l'année prochaine.

Source: Bloomberg Finance LP

Situation de l'EURUSD

La paire de devises la plus importante au monde a débuté la semaine en atteignant près de 1,18, son plus haut niveau depuis fin juillet. La volatilité de la paire a clairement diminué, la pression sur le dollar s'étant atténuée dans le contexte de la guerre commerciale. Cependant, une divergence de politique monétaire entre la BCE et la Fed est imminente. La BCE est satisfaite de ses taux d'intérêt et, bien que l'économie ne soit pas en très bonne forme, le risque de récession semble faible.

À l'inverse, aux États-Unis, la Fed se prépare à un cycle complet de baisses et le marché du travail envoie des signaux extrêmement négatifs. Par conséquent, les chances d'atteindre 1,20 cette année restent réalistes, même si la géopolitique pourrait à nouveau jouer un rôle important. Si le conflit avec la Russie en Europe venait à s'intensifier, l'euro et les autres devises régionales pourraient perdre de leur valeur. Toutefois, si la paire réagit principalement à des facteurs monétaires et économiques, la tendance récente dessinée par le canal haussier pourrait se poursuivre.