Points clés NWL s’effondre après avoir révisé à la baisse ses prévisions de ventes et de BPA pour 2025 , anticipant désormais un déclin des ventes entre -5 % et -4,5 % (contre -3 % à +2 % précédemment), et un BPA de 0,56–0,60 (contre0,66–0,70(contre 0,66–0,70(contre0,66–0,70).

s’effondre après avoir , anticipant désormais un déclin des ventes entre -5 % et -4,5 % (contre -3 % à +2 % précédemment), et un BPA de 0,56–0,60 (contre0,66–0,70(contre 0,66–0,70(contre0,66–0,70). SPSC chute de 25 % après des résultats mitigés à négatifs au T3, avec un manque à gagner sur les revenus récurrents et une guidance décevante, entraînant un déclassement chez Cantor.

chute de 25 % après des au T3, avec un manque à gagner sur les revenus récurrents et une guidance décevante, entraînant un déclassement chez Cantor. DXCM recule de 13 % malgré un dépassement des revenus, en raison de marges inférieures aux attentes et d’une guidance décevante pour le T4, avec une baisse des prévisions de marge brute et d’EBITDA ajusté.

Biens de consommation NWL (Newell Brands) -30% Newell Brands a fortement abaissé ses prévisions pour 2025 : Ventes nettes : déclin attendu entre -5 % et -4,5 % (contre -3 % à +2 % précédemment). BPA : **0,56–0,60 ∗∗(contre0,66–0,70** (contre 0,66–0,70 ∗∗(contre0,66–0,70). Ces révisions font suite à une baisse de 7,2 % des ventes au T3, à 1,8 Md$ (en ligne avec les attentes), et à un coût supplémentaire de 180 M$ lié aux tarifs douaniers. La société peine à absorber ces pressions dans un environnement économique difficile.

Newell Brands a pour 2025 : Logiciels SPSC (SPS Commerce) -25% SPS Commerce a publié des résultats du T3 mitigés à négatifs, avec un manque à gagner sur les revenus récurrents en raison de multiples vents contraires. Bien que la rentabilité ait partiellement compensé ces lacunes, le flux de trésorerie libre a également déçu, et la guidance faible a conduit Cantor à déclasser l’action à Neutre et à abaisser son objectif de cours de 135 aˋ80à 80aˋ80. Santé (Dispositifs médicaux) DXCM (DexCom) -13% DexCom a dépassé les attentes sur les revenus, mais a manqué ses objectifs en matière de marge brute et opérationnelle . Malgré des bénéfices opérationnels en ligne grâce à la hausse des revenus, la guidance pour 2025 a déçu : Les revenus annuels ont été relevés pour refléter les résultats du T3, mais la guidance du T4 est restée inchangée . Les prévisions de marge brute et d’EBITDA ajusté ont été abaissées , en raison de coûts persistants affectant le compte de résultat.

DexCom a sur les revenus, mais a en matière de . Malgré des grâce à la hausse des revenus, la a déçu : Assurance AJG (Arthur J. Gallagher) -6% Arthur J. Gallagher a manqué les attentes avec un **BPA de 2,32 ∗∗(vs2,47** (vs 2,47 ∗∗(vs2,47 attendu). Ce raté est attribué à un chiffre d’affaires inférieur aux attentes, des marges plus faibles que prévu dans le segment courtage, et une croissance organique décevante. Médias et Télécommunications CHTR (Charter Communications) -2% Charter a manqué les attentes au T3, avec un **BPA de 8,34 ∗∗(vs9,29** (vs 9,29 ∗∗(vs9,29) et des revenus de 13,67 Md$ (vs 13,75 Md$). L’entreprise a également perdu 109 000 abonnés Internet (contre une baisse attendue de 82 950), et 70 000 abonnés vidéo (contre une perte de 294 000 l’an dernier). Ces chiffres reflètent une érosion continue de sa base d’abonnés .

CMCSA (Comcast) -1% Comcast a été déclassée à Sector Weight (de Surpondéré) chez KeyBanc, qui estime que bien que les ajouts nets en haut débit et mobile aient été meilleurs que prévu, les investissements nécessaires pour atteindre ces résultats ont été sous-estimés. Goldman Sachs a également déclassé l’action pour les mêmes raisons, soulignant les pressions sur les marges et les coûts d’investissement élevés.

