L'indice NASDAQ 100 tente de se redresser. La correction affecte les actions liées à l'uranium.

Points clés L'indice NASDAQ 100 progresse légèrement après l'ouverture du marché américain

Les actions liées à l'uranium subissent des pressions après l'appel téléphonique entre Trump et Poutine

Les actions Progyny chutent de plus de 10 %

Niles Investment Management estime qu'un scénario similaire à celui de 2008 ne se reproduira pas

Moody's indique qu'il n'y a aucun signe de contagion systémique du crédit aux États-Unis

Les indices américains affichent de légers gains vendredi, les banques régionales se redressant progressivement après leurs récentes pertes. L'indice NASDAQ 100 est en hausse de 0,1 %, se maintenant au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne orange). Source: xStation5 L'initiative de Trump en matière de FIV pourrait avoir un impact « nuancé » sur les actions de Progyny, qui ont chuté de 13 %. Jeudi, l'administration Trump a annoncé une initiative visant à élargir l'accès aux procédures de fécondation in vitro (FIV). Jusqu'à présent, leur utilisation était limitée par leur coût élevé et le fait qu'elles ne sont pas toujours couvertes par l'assurance maladie. En réponse à cette nouvelle, Progyny , une société spécialisée dans les prestations de santé liées à la fertilité, a vu ses actions chuter de 13 % vendredi matin, les investisseurs évaluant les conséquences potentielles de cette annonce.

, une société spécialisée dans les prestations de santé liées à la fertilité, a vu ses actions chuter de vendredi matin, les investisseurs évaluant les conséquences potentielles de cette annonce. Selon Bank of America, les mesures prises par le président sont potentiellement positives pour Progyny, mais « leur impact réel pourrait être plus nuancé ». M. Lutz a souligné que la proposition du gouvernement manque encore de détails et qu'il n'est pas certain que les réductions de coûts potentielles se traduisent par une augmentation du nombre de procédures et une demande accrue de couverture d'assurance. En tant que leader du marché bénéficiant d'une large couverture géographique, Progyny semble bien placée pour tirer parti de toute augmentation de l'accessibilité et de la demande de procédures de FIV, a ajouté M. Lutz, qui maintient une recommandation d'achat sur le titre. Source: xStation5 Uranium Energy Corp. (UEC.US) affiche une baisse de plus de 10 %, le secteur de l'uranium dans son ensemble étant également sous pression, de la société minière kazakhe Kazatomprom (KAP.UK) à la société canadienne Cameco (CCJ.US), ce qui suggère que les facteurs à l'origine de ces baisses dépassent le marché américain. Outre les prises de bénéfices qui ont suivi des hausses de prix record, cette vague de ventes pourrait également être liée à la reprise des contacts entre Trump et Poutine, qui pourrait impliquer l'absence de sanctions strictes sur l'uranium russe et son traitement. Cela pourrait à son tour entraîner une baisse des prix au comptant. Source: xStation5

