L'indice US500 affiche une baisse avant l'ouverture US, tandis que le VIX augmente de 6 %.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) affichent des pertes significatives avant l'ouverture des marchés américains, le sentiment des investisseurs restant modéré dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, en particulier du pétrole. Les marchés ont également été affectés par les informations faisant état de négociations entre la Chine et l'Iran, lors desquelles la Chine aurait très fortement insisté pour garantir une navigation sans restriction dans le détroit d'Ormuz. Les investisseurs craignent que le conflit au Moyen-Orient ne se prolonge, tandis que les tensions dans le golfe Persique continuent de s'intensifier. L'indice du dollar américain approche déjà le niveau de 100, récupérant ainsi ses pertes sur plusieurs mois par rapport à un panier de devises majeures, tandis que la hausse des rendements obligataires exerce une pression supplémentaire sur les actifs à risque.

À court terme, l'indice US500 pourrait continuer à respecter la limite inférieure de la ligne de tendance, bien qu'une cassure en dessous de 6800 points pourrait déclencher une pression pour un nouveau test des plus bas locaux près de 6720 points. L'indicateur RSI sur l'intervalle à court terme de 5 minutes est à nouveau tombé près de 30, signalant des conditions de survente.

À 00h30 GMT, des données macroéconomiques clés aux États-Unis seront publiées, notamment les ventes au détail et le rapport sur le marché du travail NFP. Des chiffres « chauds » pourraient soutenir davantage le dollar et les rendements obligataires, tandis que des données légèrement plus faibles ou conformes aux prévisions pourraient potentiellement apaiser certaines craintes inflationnistes. Le scénario le plus risqué semble être des chiffres supérieurs aux attentes ou nettement inférieurs aux prévisions , car ces derniers pourraient accroître les craintes d'une récession potentielle.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de trois points de base pour atteindre près de 4,2 %, et cette hausse est en passe d'enregistrer sa plus forte augmentation hebdomadaire depuis avril. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont reculé de 0,5 %. L'Iran a lancé de nombreux missiles et drones contre plusieurs pays du Golfe pendant la nuit. Israël et les États-Unis ont continué à lancer des frappes aériennes sur l'Iran. Les habitants de Dubaï ont reçu des alertes de missiles vendredi, tandis que l'Arabie saoudite, le Koweït et Bahreïn ont également revendiqué des frappes. US500, VIX (intervalle M5) Source: xStation5 L'indice VIX a atteint des sommets locaux après avoir brièvement chuté sous la barre des 23 lors des échanges nocturnes. La demande de couverture contre une nouvelle baisse reste très forte, le marché évaluant si les niveaux de valorisation actuels peuvent être maintenus dans un contexte de hausse des rendements et de regain de pression inflationniste. Source: xStation5

