En octobre 2025, la Chine a enregistré sa première inflation des prix à la consommation (CPI) positive depuis juin, avec une hausse de 0,2 % sur un an, légèrement au-dessus des attentes du marché qui tablaient sur une croissance nulle. Cela indique que la déflation, présente pendant la majeure partie de l’année, commence à s’atténuer, soutenue par une demande des consommateurs en hausse et les effets des mesures de relance économique, notamment pendant la période des vacances nationales. Sur une base mensuelle, le CPI a également augmenté de 0,2 %, signalant une tendance à la stabilisation des prix à la consommation. Parallèlement, l’inflation des prix à la production (PPI) reste en territoire négatif, avec une baisse de 2,1 % sur un an, légèrement moins marquée que la prévision de -2,2 %. Cela montre que la pression déflationniste dans le secteur industriel persiste, mais à un rythme décroissant, et ce depuis plus de trois ans. Les prix alimentaires ont chuté de 2,9 % sur un an, malgré une légère hausse mensuelle de 0,2 %, contribuant à la dynamique modérée de l’inflation globale en Chine. Dans l’ensemble, ces chiffres suggèrent que l’économie chinoise se remet progressivement d’une période prolongée de déflation, les politiques de relance axées sur la stimulation de la demande intérieure commençant à produire leurs effets. La stabilisation de l’inflation à la consommation en octobre indique que le risque d’une hausse rapide des prix à court terme reste faible. Concrètement, cela permet à la Banque populaire de Chine de maintenir une politique monétaire accommodante, soutenant ainsi la consommation et l’investissement. Cependant, la situation nécessite une surveillance continue, la déflation persistante dans le secteur industriel représentant un défi pouvant impacter les chaînes d’approvisionnement mondiales. La hausse du CPI en Chine a également un effet direct sur les marchés boursiers mondiaux. Une lecture positive après une longue période de déflation signale un redressement de la demande intérieure, pouvant stimuler la croissance des entreprises dépendantes de la consommation. Cela améliore le sentiment des investisseurs, notamment sur les bourses asiatiques, et impacte positivement les indices mondiaux en augmentant l’appétit pour le risque. De plus, une croissance modérée du CPI réduit les craintes de hausses agressives des taux d’intérêt, qui pourraient autrement contraindre la valorisation des actifs, soutenant ainsi les marchés actions. Néanmoins, la déflation persistante dans le secteur industriel reste un facteur surveillé par les investisseurs pour évaluer les perspectives de croissance économique. L’inflation chinoise joue également un rôle important sur le taux de change du dollar et les flux de capitaux mondiaux. Un signal positif provenant de la hausse de l’inflation à la consommation renforce l’attractivité des investissements en Chine, pouvant entraîner des entrées de capitaux et soutenir le yuan face au dollar. Parallèlement, des perspectives économiques plus stables réduisent l’aversion au risque, favorisant l’investissement dans les marchés émergents et influençant les flux de capitaux mondiaux. Il convient également de noter quelles classes d’actifs bénéficient généralement d’un CPI plus élevé en Chine. Les actions de consommation et les matières premières, en particulier les métaux industriels et énergétiques, enregistrent souvent les plus fortes hausses grâce à l’augmentation de la demande intérieure et des prix. Les obligations d’État offrent des rendements plus élevés, servant de valeur refuge par rapport aux actifs plus volatils. Un signal positif sur l’inflation soutient également les marchés actions des économies émergentes, qui profitent souvent de la croissance de la consommation chinoise. Les données d’inflation d’octobre en Chine indiquent le début d’une reprise de la consommation et la stabilisation des prix à la consommation, ce qui pourrait soutenir une politique monétaire accommodante et favoriser un sentiment positif sur les marchés mondiaux. En même temps, la déflation persistante dans le secteur industriel rappelle que les défis du secteur restent importants et seront déterminants pour la durabilité de la reprise économique chinoise. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."