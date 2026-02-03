Le marché des métaux précieux connaît un regain d'activité majeur en ce début d'année 2026. Alors que les investisseurs scrutent la santé du dollar, l'or et l'argent dessinent des configurations techniques qui pourraient définir les tendances des prochains mois. Comprendre ces mouvements est essentiel pour tout investisseur souhaitant protéger son capital ou spéculer sur la volatilité des matières premières.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 Analyses et perspectives sur le cours de l'or

Les zones d'entrée pour l'investisseur de long terme

Pour les investisseurs qui cherchent à "accrocher le wagon" sur le long terme, Antoine souligne l'importance de la patience. Un setup idéal, qualifié de "Golden Zone", se situerait sur un support majeur aux alentours des 4 300 dollars. Bien qu'il ne soit pas certain que le marché retombe à ce niveau, ce support constituerait une opportunité d'achat à haute probabilité pour viser un objectif ambitieux de 6 100 dollars.

Le duel entre acheteurs et vendeurs à court terme

À plus brève échéance, le métal jaune progresse actuellement dans un canal haussier en "escalier". Il se dirige vers une zone de résistance, une "boîte rouge" située entre 4 996 et 5 136 dollars. C'est ici que le sort du marché se jouera : soit les vendeurs (les "Bears") reprennent la main pour un "big short", soit les acheteurs (les "Bulls") parviennent à casser le seuil des 5 175 dollars, ouvrant la voie vers de nouveaux sommets historiques.

🥈 L'argent : plus baissier que l'or ?

Une structure technique plus fragile pour le métal gris

L'argent, bien que corrélé à l'or, montre des signes de faiblesse plus marqués. Antoine note que la structure impulsive à la baisse y est mieux définie, ce qui rend l'argent plus attractif pour les traders cherchant à vendre le marché. Cette divergence de force relative entre les deux métaux suggère que l'argent pourrait avoir plus de mal à franchir ses propres zones de résistance, situées entre 96,3 et 102,2 dollars.

Stratégies de retracement et objectifs

Le scénario envisagé pour l'argent repose sur un retracement potentiel vers les 50% de Fibonacci. Alors que l'or tente de s'extraire par le haut, l'argent pourrait se contenter d'un rebond technique avant de repartir à la baisse, à moins que la poussée globale des métaux précieux ne soit assez forte pour briser les résistances clés. Les traders surveillent donc cette zone de vente comme un point d'entrée stratégique pour parier sur la poursuite de la baisse.

🌐 Le contexte macroéconomique et les actifs liés

L'influence déterminante du dollar américain

L'évolution des métaux précieux ne peut être dissociée de celle du billet vert. L'analyste surveille le Dollar Index (DXY) "comme le lait sur le feu". Un dollar fort est généralement toxique pour l'or ; le passage de cet indice au-dessus du seuil de 98 serait un signal d'alerte majeur pour les détenteurs de métaux, car cela pourrait freiner violemment toute velléité de hausse des cours.

Corrélation avec les marchés actions et crypto-actifs

Le panorama financier actuel est complété par la performance du NASDAQ et du S&P 500. Alors que les indices boursiers montrent des signes d'essoufflement avec des figures de "biseau haussier" (souvent annonciatrices d'un retournement), le Bitcoin semble lui aussi fragile. Dans ce contexte d'incertitude sur les actifs risqués, l'or pourrait retrouver son rôle de valeur refuge, à condition de franchir ses obstacles techniques immédiats.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" en analyse technique ? Il s'agit d'une zone de prix basée sur les ratios de Fibonacci (généralement entre 61,8% et 65%) où les probabilités de retournement du marché sont statistiquement plus élevées. C'est une zone privilégiée par les traders pour entrer en position.

2. Pourquoi un dollar fort est-il mauvais pour l'or ? L'or étant coté en dollars US sur les marchés mondiaux, une hausse de la valeur du dollar rend mécaniquement l'or plus cher pour les investisseurs utilisant d'autres devises, ce qui tend à faire baisser la demande et donc le prix du métal.

3. Quelle est la différence entre un "Bull" et un "Bear" ? Dans le jargon financier, un "Bull" (taureau) est un investisseur qui parie sur la hausse des cours, tandis qu'un "Bear" (ours) mise sur la baisse. Ces termes imagent la façon dont l'animal attaque : le taureau de bas en haut et l'ours de haut en bas.

4. Qu'est-ce qu'un "ETF" mentionné dans les stratégies de diversification ? Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds qui réplique la performance d'un indice ou d'un actif (comme l'or). Cela permet d'investir sur le cours du métal sans avoir à détenir physiquement des lingots ou des pièces.