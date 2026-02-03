-
L'or s'approche d'une zone de résistance critique située entre 4 996 et 5 136 dollars.
-
Une opportunité d'achat majeure pour les investisseurs pourrait se situer vers 4 300 dollars.
-
L'argent présente une structure plus baissière que l'or, offrant éventuellement des configurations de vente.
-
Le Dollar Index (DXY) reste un indicateur de toxicité pour les métaux s'il dépasse 98.
-
L'or s'approche d'une zone de résistance critique située entre 4 996 et 5 136 dollars.
-
Une opportunité d'achat majeure pour les investisseurs pourrait se situer vers 4 300 dollars.
-
L'argent présente une structure plus baissière que l'or, offrant éventuellement des configurations de vente.
-
Le Dollar Index (DXY) reste un indicateur de toxicité pour les métaux s'il dépasse 98.
Le marché des métaux précieux connaît un regain d'activité majeur en ce début d'année 2026. Alors que les investisseurs scrutent la santé du dollar, l'or et l'argent dessinent des configurations techniques qui pourraient définir les tendances des prochains mois. Comprendre ces mouvements est essentiel pour tout investisseur souhaitant protéger son capital ou spéculer sur la volatilité des matières premières.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
📊 Analyses et perspectives sur le cours de l'or
Les zones d'entrée pour l'investisseur de long terme
Pour les investisseurs qui cherchent à "accrocher le wagon" sur le long terme, Antoine souligne l'importance de la patience. Un setup idéal, qualifié de "Golden Zone", se situerait sur un support majeur aux alentours des 4 300 dollars. Bien qu'il ne soit pas certain que le marché retombe à ce niveau, ce support constituerait une opportunité d'achat à haute probabilité pour viser un objectif ambitieux de 6 100 dollars.
Le duel entre acheteurs et vendeurs à court terme
À plus brève échéance, le métal jaune progresse actuellement dans un canal haussier en "escalier". Il se dirige vers une zone de résistance, une "boîte rouge" située entre 4 996 et 5 136 dollars. C'est ici que le sort du marché se jouera : soit les vendeurs (les "Bears") reprennent la main pour un "big short", soit les acheteurs (les "Bulls") parviennent à casser le seuil des 5 175 dollars, ouvrant la voie vers de nouveaux sommets historiques.
🥈 L'argent : plus baissier que l'or ?
Une structure technique plus fragile pour le métal gris
L'argent, bien que corrélé à l'or, montre des signes de faiblesse plus marqués. Antoine note que la structure impulsive à la baisse y est mieux définie, ce qui rend l'argent plus attractif pour les traders cherchant à vendre le marché. Cette divergence de force relative entre les deux métaux suggère que l'argent pourrait avoir plus de mal à franchir ses propres zones de résistance, situées entre 96,3 et 102,2 dollars.
Stratégies de retracement et objectifs
Le scénario envisagé pour l'argent repose sur un retracement potentiel vers les 50% de Fibonacci. Alors que l'or tente de s'extraire par le haut, l'argent pourrait se contenter d'un rebond technique avant de repartir à la baisse, à moins que la poussée globale des métaux précieux ne soit assez forte pour briser les résistances clés. Les traders surveillent donc cette zone de vente comme un point d'entrée stratégique pour parier sur la poursuite de la baisse.
🌐 Le contexte macroéconomique et les actifs liés
L'influence déterminante du dollar américain
L'évolution des métaux précieux ne peut être dissociée de celle du billet vert. L'analyste surveille le Dollar Index (DXY) "comme le lait sur le feu". Un dollar fort est généralement toxique pour l'or ; le passage de cet indice au-dessus du seuil de 98 serait un signal d'alerte majeur pour les détenteurs de métaux, car cela pourrait freiner violemment toute velléité de hausse des cours.
Corrélation avec les marchés actions et crypto-actifs
Le panorama financier actuel est complété par la performance du NASDAQ et du S&P 500. Alors que les indices boursiers montrent des signes d'essoufflement avec des figures de "biseau haussier" (souvent annonciatrices d'un retournement), le Bitcoin semble lui aussi fragile. Dans ce contexte d'incertitude sur les actifs risqués, l'or pourrait retrouver son rôle de valeur refuge, à condition de franchir ses obstacles techniques immédiats.
❓ FAQ
1. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" en analyse technique ? Il s'agit d'une zone de prix basée sur les ratios de Fibonacci (généralement entre 61,8% et 65%) où les probabilités de retournement du marché sont statistiquement plus élevées. C'est une zone privilégiée par les traders pour entrer en position.
2. Pourquoi un dollar fort est-il mauvais pour l'or ? L'or étant coté en dollars US sur les marchés mondiaux, une hausse de la valeur du dollar rend mécaniquement l'or plus cher pour les investisseurs utilisant d'autres devises, ce qui tend à faire baisser la demande et donc le prix du métal.
3. Quelle est la différence entre un "Bull" et un "Bear" ? Dans le jargon financier, un "Bull" (taureau) est un investisseur qui parie sur la hausse des cours, tandis qu'un "Bear" (ours) mise sur la baisse. Ces termes imagent la façon dont l'animal attaque : le taureau de bas en haut et l'ours de haut en bas.
4. Qu'est-ce qu'un "ETF" mentionné dans les stratégies de diversification ? Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds qui réplique la performance d'un indice ou d'un actif (comme l'or). Cela permet d'investir sur le cours du métal sans avoir à détenir physiquement des lingots ou des pièces.
Réqumé Quotidien : Fin de semaine euphorique à Wall Street : la tech reprend la main 🚀
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (06.02.2026)
🇺🇸 Sentiment US en amélioration, mais marchés toujours nerveux ⚖️📉
📉 Marchés financiers : reprise fragile ou simple rebond technique ? 🤔
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."