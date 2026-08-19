Points clés Analyse technique de l’argent : Application des Vagues d’Elliott pour identifier les tendances de fond sur les unités de temps élevées.

Application des Vagues d’Elliott pour identifier les tendances de fond sur les unités de temps élevées. Zone de rechargement stratégique : Une zone d’achat idéale est identifiée entre 46$ et 58$ pour viser la reprise haussière.

Une zone d’achat idéale est identifiée entre et pour viser la reprise haussière. Niveau de retracement clé : Le seuil des 58$ correspond précisément au niveau de retracement de 38,2% de Fibonacci.

Le seuil des correspond précisément au niveau de retracement de de Fibonacci. Objectif de cours ambitieux : La projection de la vague 5 théorique pointe vers une cible de 192$ (avec un objectif conservateur à 170$).

📊 Analyse technique du cours de l'argent et vagues d'Elliott Les principes cardinaux de la théorie d'Elliott Dans le cadre de l'analyse technique des marchés financiers, les Vagues d'Elliott permettent de modéliser la psychologie des investisseurs à travers des structures impulsives composées de cinq vagues distinctes. Selon les règles fondamentales présentées par Antoine, responsable de la recherche chez XTB France, trois règles cardinales doivent impérativement être respectées : la vague 2 ne retrace jamais la totalité de la vague 1, la vague 3 n'est jamais la plus courte des vagues impulsives, et la vague 4 ne doit jamais pénétrer dans le territoire du sommet de la vague 1. La structure actuelle de l'argent sur le long terme L'observation du graphique à long terme du cours de l'argent met en évidence une structure impulsive particulièrement saine et lisible. Après une première vague de hausse et une vague 2 d'une durée prolongée, le marché a connu une vague 3 extrêmement puissante. La tendance actuelle suggère que le marché évolue dans une vague 4 de consolidation, préalable au déclenchement de la vague 5 haussière finale. 🎯 Stratégie d'investissement et niveaux de prix clés Zone d'achat idéale et niveaux de retracement L'analyse de la vague 4 montre un retracement technique très précis venant tester le niveau de Fibonacci à 38,2%. Le niveau clé valide la zone d'accumulation stratégique située entre 46$ et 58$. Un rebond dans cette « boîte verte » d'achat offre un point d'entrée pertinent pour les investisseurs souhaitant se positionner avant l'impulsion suivante. Projection des objectifs de hausse à 170$ et 192$ Une fois la phase de consolidation achevée, la vague 5 devrait propulser les cours vers de nouveaux sommets. Un premier objectif conservateur est établi autour de 170$. En ajustant les projections chartistes et l'extension des vagues à partir du creux de la vague 2, la cible maximale estimée par les algorithmes et l'analyse elliottiste atteint 192$. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous: ❓ FAQ 1. Qu’est-ce que les Vagues d’Elliott en Bourse ? Les Vagues d'Elliott représentent une méthode d'analyse technique qui modélise les cycles de marché en 8 vagues (5 vagues d'impulsion dans le sens de la tendance et 3 vagues de correction). Elle permet aux investisseurs de repérer la direction de la tendance majeure et d'anticiper les retournements de cours. 2. Pourquoi le seuil des 38,2% de Fibonacci est-il important ? Le niveau de 38,2% est un ratio de retracement très fréquent lors des phases de consolidation de vague 4 dans une tendance haussière. Lorsque le cours rebondit sur ce niveau, cela confirme généralement la force de la tendance sous-jacente et la validité du scénario haussier. 3. Comment s'inscrire dans une stratégie d'achat sur l'argent ? Pour les investisseurs débutants, une stratégie consiste à surveiller les zones de support identifiées (comme la zone entre 46$ et 58$) afin d'entrer progressivement sur le marché, tout en adaptant la gestion du risque et l'effet de levier aux fluctuations de l'actif.



Antoine Andreani Head of Research – XTB France Antoine est Directeur de la Recherche chez XTB France. Expert en conception de méthodes d’investissement et de trading, Antoine applique sa propre méthodologie depuis plus de 10 ans. Il en partage certaines facettes dans son émission Good Morning Market sur YouTube. Accéder à l’expert

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