Points clés L'or présente un potentiel de hausse vers les 6 000 dollars à long terme, malgré une phase actuelle d'hésitation.

Une stratégie basée sur les ratios de Fibonacci permet d'identifier les zones d'achat institutionnelles.

Le niveau des 4 300 dollars sur l'or est identifié comme l'opportunité d'achat majeure de l'année 2026.

L'argent métal suit une tendance plus volatile, avec un support critique situé autour de 53,5 dollars

L'année 2026 s'annonce charnière pour les métaux précieux. Dans un contexte de marchés financiers toujours plus dominés par les algorithmes de trading, comprendre les niveaux techniques de l'or et de l'argent devient essentiel pour tout investisseur débutant souhaitant protéger ou faire fructifier son capital. Cette analyse détaille les scénarios probables et les zones de prix où les grandes institutions financières sont susceptibles d'intervenir.



Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. 📊 L'analyse technique de l'or : vers de nouveaux sommets ? Les niveaux de Fibonacci comme boussole Antoine souligne l'importance d'utiliser les retracements de Fibonacci pour comprendre le comportement des marchés. Selon lui, les robots traders des grandes banques ciblent systématiquement les zones de retrait de 50% et 61,8% d'une tendance haussière avant de viser de nouveaux objectifs. Actuellement, en période courte, l'or rebondit sur un support clé, mais sa progression montrerait des signes d'essoufflement technique. Le scénario de l'opportunité "en or" à 4 300 dollars Bien qu'une cible à long terme de 6 090 dollars soit envisageable, l'expert privilégie un scénario de correction temporaire. Si le prix de l'or ne parvient pas à franchir ses résistances immédiates, il pourrait redescendre vers le niveau psychologique et technique des 4 300 dollars. Ce palier constituerait, selon l'analyse, la meilleure opportunité d'achat de l'année pour les investisseurs de long terme. 🥈 L'argent métal : entre volatilité et potentiel massif Un rejet violent mais des supports solides L'argent a récemment connu une baisse plus marquée que celle de l'or, un comportement habituel pour ce métal plus volatil. En analyse mensuelle, Antoine observe toutefois qu'un mouvement mesuré haussier soutient encore les prix. Le niveau des 66,5 dollars a tenu bon, ce qui permet de garder en ligne de mire un objectif ambitieux à 147 dollars, même si ce chemin sera semé d'embûches. Zones d'accumulation pour l'investisseur À plus court terme, l'argent pourrait tergiverser pendant plusieurs semaines, voire mois. L'analyse identifie une zone de support absolument massive autour de 53,5 dollars. Si le métal devait corriger jusqu'à ce point, il offrirait un point d'entrée stratégique. Les investisseurs doivent surveiller la résistance des 90,4 dollars, dont le franchissement est nécessaire pour valider la reprise de la hausse.

❓ FAQ 1. Qu'est-ce qu'un "mouvement mesuré" en trading ? Un mouvement mesuré est une technique d'analyse graphique qui part du principe que les marchés se répètent. On mesure une première impulsion (hausse ou baisse) et on la reporte après une phase de correction pour anticiper l'objectif final du prix. 2. Pourquoi les niveaux de 50 % et 61,8 % de Fibonacci sont-ils si importants ? Ces ratios sont largement utilisés par les algorithmes de trading institutionnels. Ils représentent des zones "de solde" où les acheteurs considèrent que l'actif est revenu à un prix attractif par rapport à sa dynamique récente, favorisant ainsi une reprise de la tendance. 3. Quelle est la différence de comportement entre l'or et l'argent ? L'or est souvent considéré comme une valeur refuge plus stable. L'argent est plus volatil : il a tendance à baisser plus vite en cas de correction, mais peut aussi progresser de manière beaucoup plus explosive lors des phases de hausse des matières premières. 4. Est-ce le bon moment pour investir selon la vidéo ? L'analyse suggère la prudence à court terme en raison d'un essoufflement de la hausse. L'idéal pour un débutant est de surveiller les "Golden Zones" (4 300 $ pour l'or) pour entrer sur des niveaux de prix optimisés plutôt que d'acheter en pleine incertitude.

