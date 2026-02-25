L'actualité financière de ce 25 février 2026 est marquée par une attente fébrile sur les marchés boursiers américains. Alors que les indices majeurs stagnent depuis plusieurs mois, plusieurs facteurs macroéconomiques et géopolitiques pourraient enfin débloquer la situation. Entre la publication des résultats d'un géant technologique et les mouvements stratégiques sur les matières premières, les investisseurs doivent rester particulièrement vigilants face à une volatilité qui pourrait ressurgir brutalement.



📊 L'immobilisme des indices et le catalyseur Nvidia

La stagnation prolongée du S&P 500

Depuis quatre mois, le S&P 500, l'indice de référence des bourses américaines, semble figé. Malgré des annonces économiques majeures comme les chiffres de l'inflation ou les décisions de la Cour suprême, le marché refuse de choisir une direction claire. Selon Antoine, cette phase de consolidation en "biseau" rappelle des configurations historiques ayant précédé des mouvements d'envergure, laissant présager une opportunité d'investissement majeure pour ceux qui sauront patienter pour une correction ou anticiper la sortie de cette zone de neutralité.

L'enjeu des résultats financiers d'Nvidia

Tous les regards se tournent vers Nvidia qui doit annoncer ses résultats après la clôture. En tant que leader incontesté de l'intelligence artificielle, l'entreprise joue le rôle de baromètre pour l'ensemble du secteur technologique. Actuellement, le titre se heurte à des résistances techniques importantes. Une performance supérieure aux attentes pourrait propulser les indices à la hausse, tandis qu'une déception pourrait être l'étincelle déclenchant la correction hebdomadaire que certains analystes redoutent.

🛢️ Le pétrole : le pivot de l'inflation future

L'analyse technique du Brent et la Golden Zone

Le pétrole Brent fait l'objet d'une attention particulière suite à l'atteinte d'une zone de prix stratégique appelée "Golden Zone". En utilisant l'outil de Fibonacci, Antoine souligne que le cours a touché le niveau de retracement des 61,8%, une zone où les algorithmes de trading ont tendance à racheter massivement. Ce setup technique, suivi depuis plus d'un an, suggère un potentiel rebond vers les 75 ou 80 dollars, voire une cible beaucoup plus haute à 160 dollars si les tensions géopolitiques s'intensifient.

L'impact du prix du baril sur la politique de la Fed

La remontée des prix du pétrole n'est pas qu'un enjeu pour les traders de matières premières ; c'est un risque systémique pour les marchés d'actions. Si le pétrole grimpe, l'inflation globale risque de repartir à la hausse. Un tel scénario piégerait la Réserve fédérale américaine (Fed), l'obligeant à maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu. Ce mécanisme pourrait mettre fin à l'euphorie boursière alimentée depuis 2022 par les espoirs de baisse des taux et l'essor de l'intelligence artificielle.

💰 Métaux précieux et crypto-actifs : des dynamiques opposées

Le renouveau de l'or au-dessus des 5180 dollars

Contrairement à l'indécision des actions, l'or montre des signes de force évidents. Le métal jaune a franchi la barre symbolique des 5180 dollars, validant ainsi une cassure de résistance majeure. Antoine considère ce mouvement comme une très bonne nouvelle pour les investisseurs cherchant des refuges, et prévoit de détailler prochainement des stratégies d'achat (long) sur l'or et l'argent sur ses réseaux sociaux. Ce retour en force des métaux précieux coïncide souvent avec une période d'incertitude sur les actifs plus risqués.

La fragilité persistante du Bitcoin et de l'Ethereum

À l'inverse des métaux précieux, le compartiment des cryptomonnaies a confirmé les signes de faiblesse technique. Le Bitcoin et l'Ethereum ont récemment cassé leurs triangles de consolidation par le bas. La prudence reste donc de mise pour les investisseurs positionnés sur ces actifs volatils.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que le S&P 500 mentionné dans l'analyse ? Le S&P 500 est un indice boursier basé sur les 500 plus grandes entreprises cotées sur les bourses aux États-Unis. Il est considéré comme le meilleur indicateur de la santé globale du marché boursier américain et mondial.

2. Qu'appelle-t-on une "Golden Zone" en trading ? Il s'agit d'une zone de prix située entre les niveaux de 61,8 % et 65 % de retracement de Fibonacci. Les investisseurs l'utilisent pour identifier des points d'entrée optimaux, car c'est souvent là que les prix rebondissent après une correction.

3. Pourquoi les résultats d'Nvidia impactent-ils tout le marché ? Nvidia est le principal fournisseur de puces pour l'intelligence artificielle. Sa capitalisation boursière est si colossale que ses variations de prix influencent directement les indices majeurs et dictent le sentiment général des investisseurs envers les valeurs technologiques.

4. Quel est le lien entre le prix du pétrole et les actions boursières ? Le pétrole est un coût majeur pour l'économie. S'il augmente, il alimente l'inflation. Pour lutter contre cette inflation, la banque centrale (Fed) augmente les taux d'intérêt, ce qui rend l'emprunt plus cher pour les entreprises et réduit généralement la valeur de leurs actions.