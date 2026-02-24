Points clés 📊 Nasdaq +1%, S&P 500 +0,8%, Dow +0,9%

🤖 Accord pluriannuel majeur entre AMD et Meta pour l’infrastructure IA

📈 Rebond des valeurs software après partenariats avec Anthropic

🧑‍💼 Confiance des consommateurs US meilleure que prévu (91,2)

💴 Yen en forte baisse, USD/JPY +0,7%

🛢️ Pétrole en baisse sur espoirs de désescalade Iran–USA

🥇 Or -1,3%, cuivre +2,5%, nickel +4%

₿ Crypto légèrement sous pression

🚀 L’IA propulse les indices américains La séance américaine évolue nettement dans le vert : Nasdaq Composite +1%

S&P 500 +0,8%

Dow Jones +0,9% Le catalyseur principal est l’annonce d’un accord pluriannuel entre AMD et Meta pour la fourniture d’infrastructures liées à l’intelligence artificielle. Cette annonce : Confirme la montée en puissance des investissements IA

Soutient la thèse de dépenses massives en data centers

Relance l’optimisme sur la croissance technologique 💻 Rebond du software Les valeurs logicielles progressent également après : Plusieurs partenariats annoncés avec Anthropic

Dissipation partielle des craintes de disruption excessive liée à l’IA Le marché semble rééquilibrer son jugement après une phase de volatilité intense. 🏛️ Apaisement post-Cour suprême Le climat s’est stabilisé après les turbulences liées à la décision de la Cour suprême américaine sur les tarifs. Les investisseurs semblent : Intégrer progressivement le nouveau cadre réglementaire

Réduire la prime de risque liée aux tensions commerciales 🧑‍💼 Confiance des consommateurs en hausse L’indice de confiance du Conference Board ressort à 91,2, au-dessus : Des prévisions (87,4)

De la lecture précédente (89) Cela suggère une résilience du consommateur américain malgré le ralentissement économique observé au T4. 💱 Forex : yen sous pression Le yen est la devise la plus faible du jour : USD/JPY +0,7% Raisons principales : Inquiétudes sur la stabilité budgétaire japonaise

Expansion prévue des dépenses publiques

Appétit accru pour le risque 🥇 Métaux : divergence notable Métaux précieux Or -1,3% (~5 160$)

Argent -0,7% Le recul reflète un climat plus “risk-on”. Métaux industriels Cuivre +2,5%

Nickel +4% Signal d’optimisme sur la croissance et la demande industrielle. 🛢️ Pétrole en baisse : détente géopolitique Les déclarations du vice-ministre iranien indiquant une volonté de compromis avec les États-Unis ont : Réduit la prime de risque géopolitique

Entraîné une baisse des prix du pétrole ₿ Cryptomonnaies légèrement en retrait Bitcoin -0,6% (~64 300$)

Ethereum -0,2% (~1 850$) Le marché crypto reste hésitant malgré le rebond des actions. 🌍 Europe : séance positive mais modérée CAC 40 +0,3%

DAX +0,1%

FTSE 100 légèrement négatif

IBEX 35 -0,35% Les marchés européens suivent Wall Street sans excès d’enthousiasme. 🎯 Conclusion La séance reflète un retour temporaire de l’appétit pour le risque : L’IA reste le moteur central du marché

Les tensions commerciales semblent momentanément intégrées

Les métaux industriels confirment un biais pro-croissance Cependant, les cryptos et les métaux précieux suggèrent que les investisseurs restent prudents. La question clé pour les prochaines séances : 👉 L’optimisme lié à l’IA peut-il compenser les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes ?

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."