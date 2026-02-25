Graphique du jour : l'indice US100 progresse avant la publication des résultats de Nvidia 📈

Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se porte presque exclusivement sur Wall Street. L'accent est mis sur les résultats de Nvidia, que la société publiera après la clôture de la séance américaine. Les marchés anticipent un trimestre record, des ventes solides et, surtout, des prévisions très optimistes. US100 (période D1) La moindre « égratignure » dans le rapport pourrait permettre aux vendeurs de reprendre le contrôle des indices boursiers. Il n'y a guère de place pour la faiblesse dans la publication trimestrielle d'aujourd'hui. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont en hausse de près de 0,3 % vers 9h30, heure polonaise, et dépassent la barre des 25 000 points.

L'indice se négocie actuellement près du retracement de Fibonacci de 38,2 % de la dernière impulsion baissière. Un dépassement durable de ce niveau, et un passage au-dessus de 25 150, pourrait ouvrir la voie vers 25 550, où se situe le retracement de 61,8 %. Cela dit, il est difficile d'espérer un mouvement décisif avant la publication des résultats de Nvidia.

Il convient de noter que l'indice reste relativement proche (environ 600 points) de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) (ligne rouge), ce qui suggère que les tensions sur le marché restent élevées. Wall Street a repris son souffle hier après qu'Anthropic a annoncé plusieurs partenariats stratégiques avec de grandes sociétés américaines de logiciels, notamment Spotify et Salesforce, apaisant ainsi les craintes d'une « perturbation totale » de leurs modèles économiques.

Cela a naturellement ramené les investisseurs vers un scénario dans lequel les entreprises intègrent l'IA dans leurs produits plutôt que de la concurrencer sur le même marché. Toutefois, si ces craintes réapparaissent après la publication du rapport NVDA d'aujourd'hui, la zone des 24 400 points semble constituer un test critique de la tendance haussière et une zone de soutien clé à partir de laquelle l'indice a déjà rebondi début février.

Dans l'ensemble, les niveaux de soutien clés restent 24 750 (retracement de Fibonacci de 23,6 % ; également renforcé par les récentes réactions des prix - mèches inférieures sur les neuf dernières bougies) et 24 400 (EMA200). La résistance clé reste 25 500, où le retracement de 61,8 % s'aligne avec l'EMA50 (ligne orange). Source: xStation5

