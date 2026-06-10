L'inflation est-elle contrôlable ?

À 14 h 30, les données macroéconomiques les plus importantes de la semaine seront publiées : l'inflation mesurée par l'IPC aux États-Unis pour le mois de mai. Après le choc provoqué par le rapport sur l'emploi non agricole (NFP) de vendredi, les investisseurs cherchent désespérément des arguments suggérant qu'un resserrement de la politique monétaire ne sera finalement pas nécessaire. Une baisse ou une stabilisation des pressions sur les prix pourrait être déterminante – mais très peu d'éléments laissent entrevoir un tel scénario. Les taux d'intérêt américains dérivés des contrats à terme anticipent actuellement une hausse au quatrième trimestre de l'année. Cette réévaluation « hawkish » s'appuie non seulement sur des signes de stabilisation du marché du travail et des signaux de hausse dynamique des pressions sur les prix, mais aussi sur l'éloignement de la perspective d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Figure 1 : Taux du FOMC implicites dans les marchés (2026 - 2027) Source: Bloomberg, 12.05.2026 L'inflation globale a atteint 3,8 %, son plus haut niveau depuis mai 2023. L'inflation sous-jacente a également surpris à la hausse, progressant de 2,8 % en glissement annuel et de 0,4 % en glissement mensuel. La principale préoccupation à l'époque tenait à la forte accélération de l'inflation des services sous-jacents (3,3 %) — un indicateur qui reflète fidèlement des pressions sur les prix profondément ancrées. Aujourd'hui, de manière peut-être quelque peu inattendue, nous surveillerons de près les prix très volatils des denrées alimentaires (3,8 % en avril) et de l'énergie (17,9 % en avril). S'ils affichent à nouveau des valeurs élevées, ils pourraient ancrer les anticipations d'inflation à des niveaux élevés. Cela pourrait se traduire à terme par une plus forte croissance des salaires et de la consommation, créant ce que l'on appelle des effets de second tour. Figure 2 : Contribution des secteurs à l'évolution de la dynamique de l'inflation annuelle aux États-Unis (2023 - 2026) Source: XTB Research, 10.06.2026 En effet, le consommateur moyen ressent la pression inflationniste non pas en termes de base, mais en termes nominaux, avec une importance disproportionnée accordée aux prix des carburants et des denrées alimentaires. Une hausse de l’indice global ne constituera pas, en soi, un argument en faveur d’une hausse des taux, car elle est généralement considérée comme transitoire ; l’indice de base est bien plus pertinent à cet égard. Toutefois, elle pourrait faire grimper les anticipations d’inflation, ce qui constituerait une information très importante pour le Comité. Cela pourrait entraîner une accélération de la croissance des salaires et de la consommation à l’avenir, créant ce que l’on appelle des effets de second tour. Figure 3 : Inflation de l’IPC et du PCE aux États-Unis (2000 - 2026) Source: XTB Research, 10.06.2026 En attendant la publication des chiffres, le dollar s'affaiblit très légèrement face à l'euro : -0,1 % sur la journée et -0,2 % par rapport à l'ouverture de lundi. Outre les spéculations concernant le niveau d'inflation du mois de mai, l'attention se concentre sur l'actualité au Moyen-Orient et sur la décision de la BCE prévue demain, lors de laquelle la banque centrale devrait très probablement relever ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2023. Figure 4 : EURUSD (18/06 - 10/06) Source: xStation, 10.06.2026 — Michał Jóźwiak, Marchés financiers chez XTB



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