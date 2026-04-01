Faiblesse des cryptomonnaies avec un Bitcoin qui peine à suivre le mouvement de reprise des actifs risqués.

Rebond spectaculaire des indices américains avec une hausse de 2,9% pour le S&P 500 et 3,4% pour le Nasdaq.

Points clés Rebond spectaculaire des indices américains avec une hausse de 2,9% pour le S&P 500 et 3,4% pour le Nasdaq.

Résistance de l'or qui conserve une tendance haussière malgré une configuration technique de "bearish engulfing".

Pression persistante du pétrole qui reste le seul actif menaçant au-dessus des 105 dollars.

Faiblesse des cryptomonnaies avec un Bitcoin qui peine à suivre le mouvement de reprise des actifs risqués.

Importance des clôtures mensuelles pour identifier les futurs retournements de tendance grâce aux mèches de bougies.

L'analyse des marchés financiers au 1er avril 2026 démontre un combat intense entre les acheteurs (Bulls) et les vendeurs (Bears). Alors que le climat semblait particulièrement toxique pour les actifs risqués ces derniers jours, une séance de clôture mensuelle spectaculaire pourrait changer la donne. Antoine, responsable de la recherche chez XTB France, décrypte ces mouvements et explique pourquoi cette bataille pourrait définir la tendance du mois à venir pour les investisseurs. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. 📊 Le retour en force des acheteurs sur les indices Un rebond technique majeur sur le S&P 500 et le Nasdaq Le marché boursier américain a connu une séance de soulagement remarquable. Le S&P 500 a grimpé de 2,9 %, tandis que le Nasdaq, porté par le secteur technologique, a bondi de 3,4 %. Ce mouvement a permis de casser des résistances clés, notamment celle des 6 465 points. Antoine souligne que ce rebond a été particulièrement visible sur des valeurs phares comme Nvidia ou TSMC. L'importance des mèches de bougies en analyse technique Pour un investisseur débutant, la forme de la bougie de clôture mensuelle est primordiale. Antoine explique qu'une bougie qui semblait initialement très baissière (rouge avec un grand corps) a finalement clôturé avec une longue mèche basse. Cette mèche indique que les acheteurs ont racheté massivement les positions en fin de période, ce qui atténue le sentiment négatif. Cependant, la prudence reste de mise car ces mouvements à contre-tendance peuvent parfois être des pièges dans un marché globalement plus fragile. 💰 L'or et les matières premières sous haute surveillance La résilience de l'or face aux tensions L'or continue de montrer des signes de force impressionnants. Malgré une structure de "bearish engulfing" (une bougie rouge englobant la précédente), la présence d'une mèche de rejet vers le bas suggère que le métal jaune sait se défendre des baisses. L'analyste mentionne un objectif ambitieux à 6 250 dollars, tout en précisant que l'or semble souvent anticiper les mouvements de soulagement sur les taux d'intérêt obligataires américains. Le pétrole, l'unique menace persistante Contrairement aux indices et aux métaux, le pétrole ne montre aucun signe de faiblesse. Il reste l'élément perturbateur du "quatuor toxique" (VIX, dollar, taux, pétrole). Si les cours du brut basculent durablement au-dessus de 105 dollars, cela pourrait relancer l'inflation et mettre à mal le récent soulagement des marchés obligataires. C'est un indicateur crucial que les débutants doivent surveiller pour comprendre l'évolution des taux d'intérêt à 10 ans. 📉 Le point sur les actifs numériques et les devises Bitcoin et Ethereum en retrait Le marché des cryptomonnaies n'a pas affiché la même vigueur que Wall Street. Le Bitcoin a tenté un rebond mais est resté timide, clôturant avec une mèche haute qui indique une victoire des vendeurs (Bears) sur le mois écoulé. Cette divergence avec le Nasdaq est notable, montrant que la "reine des cryptos" subit davantage de pression vendeuse après plusieurs mois de hausse consécutifs. L'euro-dollar et la trajectoire du dollar américain Sur le marché des changes, l'euro-dollar se comporte actuellement comme un actif risqué. Sa configuration graphique ressemble à celle des indices boursiers, avec des signes d'incertitude. L'analyste observe que le dollar américain pourrait entamer une phase de correction, ce qui offrirait un ballon d'oxygène aux marchés mondiaux et aux investisseurs européens. ❓ FAQ 1. Qu'est-ce qu'une "mèche" sur une bougie de trading ? La mèche représente les prix les plus hauts ou les plus bas atteints durant une période (ici un mois), mais qui n'ont pas été maintenus à la clôture. Une longue mèche basse indique souvent que les acheteurs ont repris la main. 2. Pourquoi le prix du pétrole influence-t-il les actions ? Un pétrole cher alimente l'inflation. Pour contrer l'inflation, les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt élevés, ce qui pèse sur la rentabilité des entreprises et réduit l'attrait des actions. 3. Qu'est-ce que le "quatuor toxique" mentionné par l'analyste ? Il s'agit de la hausse simultanée du VIX (indice de la peur), du dollar, du pétrole et des taux d'intérêt. Ce combo est généralement très défavorable aux marchés boursiers. 4. Pourquoi l'or monte-t-il quand les marchés s'inquiètent ? L'or est considéré comme une valeur refuge. En période d'incertitude économique ou de tensions géopolitiques, les investisseurs y placent leur argent pour protéger leur capital.

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