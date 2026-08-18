Points clés Analyse des composantes de l'ETF : Étudier la composition du fonds VanEck Gold Miners ETF (GDX) permet de cibler des entreprises individuelles prometteuses.

Étudier la composition du fonds VanEck Gold Miners ETF (GDX) permet de cibler des entreprises individuelles prometteuses. Accès aux marchés internationaux : L'ETF GDX coté à la bourse de Londres offre une alternative accessible pour s'exposer au secteur minier aurifère.

L'ETF GDX coté à la bourse de Londres offre une alternative accessible pour s'exposer au secteur minier aurifère. Détection de tendances fortes : Des valeurs comme Agnico Eagle, Kinross Gold ou Newmont présentent des structures techniques haussières particulièrement nettes.

Des valeurs comme Agnico Eagle, Kinross Gold ou Newmont présentent des structures techniques haussières particulièrement nettes. Utilisation de l'analyse technique : L'application des vagues d'Elliott aide à identifier la fin des phases de correction pour entrer au bon moment.

L'investissement dans le secteur des métaux précieux attire de nombreux épargnants désireux de diversifier leur patrimoine contre l'inflation ou l'incertitude économique. Plutôt que de se limiter à l'achat direct d'or physique ou à la détention globale d'un fonds, l'analyse approfondie des entreprises minières constituant un panier d'actifs offre des opportunités d'investissement ciblées. Dans cette revue de marché, Antoine, responsable de la Recherche chez XTB France, décortique la structure de l’ETF VanEck Gold Miners (GDX). 📈 L'ETF VanEck Gold Miners (GDX) comme outil de sélection Une passerelle efficace vers le secteur aurifère L'ETF VanEck Gold Miners, connu sous le symbole GDX, regroupe les plus grandes entreprises mondiales de l'extraction d'or et d'argent. Détenant environ 4 milliards de dollars d'encours, cet ETF sert de référence pour suivre la santé financière et boursière de l'industrie minière. Pour un investisseur, scruter ce portefeuille constitue une excellente première étape avant toute prise de position. Une accessibilité simplifiée pour les investisseurs européens Bien que les fonds cotés aux États-Unis soient parfois difficiles d'accès pour les résidents européens en raison des réglementations locales, certaines déclinaisons négociables sur le London Stock Exchange (LSE) permettent de contourner la contrainte. Cela offre la possibilité d'intégrer facilement cette thématique au sein d'un compte de courtage classique. 📊 Identification des pépites du secteur minier Les leaders du marché en tendance haussière En examinant les pondérations de l'ETF, plusieurs grandes capitalisations se distinguent par des configurations graphiques très favorables. Des sociétés telles que Agnico Eagle Mines ou Kinross Gold affichent des tendances haussières soutenues depuis 2023, surpassant parfois la performance globale de l’ETF lui-même. L'apport des vagues d'Elliott sur les titres phares L'analyse technique graphique apporte des indications précieuses sur le timing d'intervention. Par exemple, sur le titre Newmont Corporation (NEM), la structure de cours suggère l'aboutissement d'une vague 4 corrective selon la théorie des vagues d'Elliott, laissant présager la reprise d'un mouvement impulsif vers de nouveaux sommets. Une tendance similaire s'observe sur Barrick Gold, bien que sa progression reste plus modérée. La valeur refuge des modèles alternatifs Certaines entreprises possèdent un modèle économique spécifique ou s'exposent également à d'autres métaux précieux. C'est le cas de Franco-Nevada (FNV), une société spécialisée dans les redevances et les droits de prélèvement (royalties), incluant des activités dans l'argent. Le titre est reconnu pour sa régularité et sa capacité à offrir des points de repli stratégiques aux investisseurs ayant manqué le début d'un mouvement haussier. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. ❓ FAQ 1. Qu'est-ce qu'un ETF sectoriel comme le GDX ? Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique la performance d'un indice ou d'un panier d'actions. L'ETF GDX regroupe spécifiquement des sociétés cotées spécialisées dans l'extraction aurifère. 2. Pourquoi analyser les composantes d'un ETF au lieu de l'acheter directement ? L'analyse des composantes permet d'isoler les actions individuelles qui affichent la plus forte dynamique ou la meilleure configuration technique. Cela permet de surpondérer les valeurs les plus prometteuses plutôt que de subir la moyenne du secteur. 3. Que signifie la notion de vague 4 dans l'analyse technique ? Dans la théorie des vagues d'Elliott, la vague 4 correspond à une phase de consolidation ou de respiration des cours au sein d'une tendance haussière globale. Sa fin signale généralement le démarrage de la vague 5, souvent très impulsive.



Antoine Andreani Head of Research – XTB France Antoine est Directeur de la Recherche chez XTB France. Expert en conception de méthodes d’investissement et de trading, Antoine applique sa propre méthodologie depuis plus de 10 ans. Il en partage certaines facettes dans son émission Good Morning Market sur YouTube. Accéder à l’expert

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