L'action TotalEnergies, géant français de l'énergie et quatrième capitalisation boursière du pays, a récemment attiré tous les regards après une performance boursière remarquable. Dans une analyse détaillée, l'expert financier Antoine revient sur les mécanismes techniques qui ont permis d'anticiper ce mouvement haussier de 70 % dans le Good Morning Market du 8 août 2025. Pour les investisseurs débutants, ce cas d'école illustre parfaitement comment la combinaison de la géométrie de marché et des fondamentaux géopolitiques peut offrir des opportunités de profit significatives.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 La méthodologie d'analyse technique sur les actions

Les outils indispensables pour l'investisseur

Pour analyser des actifs comme TotalEnergies, Antoine Andreani préconise l'utilisation de périodes de temps longues, telles que les graphiques journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Cette approche permet de filtrer le "bruit" du marché et de se concentrer sur les tendances de fond. L'utilisation d'une échelle logarithmique est également recommandée pour mieux visualiser les variations de prix importantes sur de longues périodes.

Outre les moyennes mobiles, qui aident à détecter les directions de tendance, l'analyste souligne l'importance des oscillateurs comme le RSI ou la MACD. Ces outils servent à repérer des supports horizontaux et des zones de surachat ou de survente, offrant ainsi des points de repère précieux pour l'investisseur particulier qui souhaite rationaliser ses prises de décision.

Le rôle prédominant des algorithmes institutionnels

Un concept clé abordé dans la vidéo est celui des mouvements mesurés haussiers. Antoine explique que les traders institutionnels et les algorithmes, qui représentent au moins 90% des transactions sur les marchés à terme, utilisent massivement les retracements de Fibonacci. Ces outils permettent d'identifier des zones où les "grosses mains" du marché cherchent à acheter "en solde".

La "Golden Zone" (zone d'or), située entre 61,8% et 65% de retracement, est particulièrement surveillée. C'est dans cet espace que les probabilités de rebond sont les plus élevées. Comprendre que le marché est largement dirigé par ces programmes informatiques permet aux débutants de ne plus voir les mouvements de prix comme des événements aléatoires, mais comme des structures géométriques précises.

⛽ Le cas d'école TotalEnergies : un scénario validé

Une cible atteinte à 80,85 euros

L'action TotalEnergies a démontré une technicité impressionnante en venant percuter exactement la cible des 80,85 €. Ce niveau n'avait pas été choisi au hasard, mais correspondait à un objectif algorithmique calculé lors d'une analyse précédente en août 2025. Cette hausse de 70% a été alimentée par un contexte géopolitique tendu, notamment au Moyen-Orient, prouvant que l'analyse technique et les fondamentaux macro-économiques se rejoignent souvent.

Antoine note toutefois une subtilité : le cours n'est pas descendu aussi bas que prévu initialement dans la "boîte verte" d'achat. Le marché s'est contenté d'un retracement de 50% avant de repartir violemment à la hausse, poussé par un phénomène de FOMO (peur de manquer l'opportunité). Cela montre que dans un marché très haussier, les acheteurs n'attendent pas toujours la zone "parfaite" pour se positionner.

L'importance des lignes de tendance historiques

L'analyse met en lumière le rôle crucial d'une ligne de résistance oblique datant de 2018. Cette ligne, qui a repoussé les prix à plusieurs reprises, a fini par être franchie pour devenir un support. Ce changement de polarité (une résistance qui devient support) est l'un des piliers de l'analyse technique.

En s'enroulant autour de cette ligne avant de rebondir, le cours de TotalEnergies a validé la force de cette structure géométrique. Pour l'investisseur, cela confirme que les niveaux de prix historiques conservent une "mémoire" que les algorithmes continuent d'exploiter des années plus tard.

🚀 Perspectives et nouvelles zones d'opportunité

Préparer le prochain mouvement mesuré

Suite à l'atteinte de la cible majeure, Antoine Andreani prépare déjà le terrain pour un éventuel second mouvement haussier. Il identifie une nouvelle zone d'intérêt située entre 68,46 € et 60,52 €. Cette "boîte verte" représente le prochain palier où les investisseurs pourraient chercher à se repositionner si le marché venait à corriger.

Il est important de noter que dans des actifs très dynamiques, le cours peut se contenter d'un retracement de 38,2%. L'analyste conseille donc de ne pas être trop "avide" et de savoir entrer progressivement sur le marché si les signaux de support apparaissent avant d'atteindre le cœur de la zone d'achat idéale.

L'influence des marchés américains sur les actions françaises

Le futur de TotalEnergies reste également lié à la santé globale des marchés financiers, et plus particulièrement à Wall Street. Une éventuelle "bulle" technologique aux États-Unis pourrait entraîner dans son sillage les actifs cycliques européens, dont fait partie le secteur de l'énergie.

L'investisseur débutant doit donc garder un œil sur les indices américains, car une euphorie généralisée peut empêcher le cours de TotalEnergies de revenir tester ses zones de support techniques. Dans ce cas, la stratégie de patience est de mise, en attendant un véritable signal de respiration du marché.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une échelle logarithmique et pourquoi l'utiliser ? Contrairement à l'échelle arithmétique classique, l'échelle logarithmique affiche les variations en pourcentage plutôt qu'en valeur absolue. Elle est indispensable pour analyser des actions sur plusieurs années, car elle permet de comparer de manière cohérente une hausse de 10% quand l'action vaut 10 € et quand elle en vaut 100 €.

2. Qu'est-ce que la "Golden Zone" dans le trading ? Il s'agit d'une zone comprise entre les retracements de 61,8% et 65% de Fibonacci. Elle est considérée par de nombreux traders comme la zone de correction idéale pour acheter un actif dans une tendance haussière, car c'est là que les algorithmes institutionnels ont tendance à placer leurs ordres d'achat.

3. Pourquoi l'action TotalEnergies est-elle qualifiée de "technique" ? Une action est dite technique lorsqu'elle respecte fidèlement les figures géométriques, les supports, les résistances et les objectifs calculés via des outils comme Fibonacci. Les grandes capitalisations (Mega Caps) sont souvent plus techniques car elles sont brassées par d'importants volumes d'échanges pilotés par des algorithmes.

4. Qu'est-ce que le phénomène de "Front Run" ? Le "Front Run" se produit lorsque de nombreux acheteurs se positionnent juste avant une zone de support évidente, de peur que le prix ne l'atteigne pas et qu'ils manquent l'opportunité. Cela a pour effet de faire repartir le prix à la hausse avant même qu'il n'ait touché le niveau technique attendu.