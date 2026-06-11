Action de la semaine : Lam Research. Le discret fournisseur des « outils de base » de l'IA

Lorsque les investisseurs évoquent aujourd’hui l’intelligence artificielle, ce sont presque toujours les mêmes noms qui reviennent. NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet sont devenus les symboles d’une révolution technologique qui a redessiné le paysage économique mondial en l’espace de quelques années seulement. Chaque nouveau record de ventes de puces IA, chaque nouvelle génération de modèles linguistiques et chaque annonce concernant la construction de centres de données géants fait instantanément la une des portails financiers.

Le problème, c’est que la plupart des acteurs du marché ne s’intéressent qu’au résultat final.

Ils voient les processeurs de NVIDIA, les nouveaux modèles d’OpenAI et les prochains centres de données construits par les plus grands géants technologiques mondiaux. Ils s’arrêtent bien moins souvent pour réfléchir à ce qui doit se passer en premier lieu — avant même qu’une puce IA ne trouve sa place dans un serveur.

Or, un semi-conducteur moderne est l’un des produits les plus complexes que l’humanité ait jamais créés. La production d’une seule puce nécessite des centaines d’étapes technologiques et des mois de travail. Sur une plaquette de silicium, des couches successives de matériaux sont déposées, retirées et modifiées avec une précision mesurée en nanomètres. Tout écart par rapport à la norme peut entraîner la perte d’une plaquette entière valant des centaines de milliers de dollars.

C’est exactement là qu’intervient Lam Research.

L’entreprise ne conçoit pas de processeurs et ne fabrique pas de mémoire. Elle ne construit pas de modèles d’intelligence artificielle et ne vend pas de services cloud. Au contraire, elle fournit les technologies utilisées lors des étapes les plus exigeantes de la fabrication des semi-conducteurs. On pourrait dire que Lam ne vend pas l’or lui-même, mais plutôt les outils nécessaires pour l’extraire.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise reste pratiquement inconnue du grand public des investisseurs. Il est difficile de s’enthousiasmer pour des machines utilisées dans les usines de semi-conducteurs alors que toute l’attention du marché est accaparée par les derniers records de NVIDIA. Paradoxalement, c’est précisément cette invisibilité qui fait de Lam l’une des entreprises les plus intéressantes de tout l’écosystème de l’IA.

Car si la plupart des investisseurs n’ont jamais eu affaire aux produits de Lam, c’est le cas de presque toutes les puces de pointe dans le monde.

La société compte parmi ses clients les plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Ceux-ci sont chargés de produire les processeurs utilisés dans les centres de données, la mémoire HBM qui stimule le développement de l’intelligence artificielle, ainsi que les circuits logiques les plus avancés. Bien qu’ils se livrent concurrence sur de nombreux fronts, ils partagent un trait commun. Leurs usines regorgent d’équipements fournis par un petit groupe de fabricants spécialisés dans les équipements pour semi-conducteurs. Lam fait partie de ce cercle d’élite.

Pendant de nombreuses années, les investisseurs ont considéré l’entreprise comme une activité cyclique classique. Lorsque les fabricants de puces augmentaient leurs dépenses d’investissement, le chiffre d’affaires de Lam bondissait. Lorsque le secteur réduisait ses dépenses, les performances de l’entreprise se détérioraient rapidement. Ce modèle d’exploitation était bien connu de tous les acteurs du marché.

Aujourd’hui, cependant, il se passe quelque chose de bien plus intéressant.

La plupart des investisseurs partent du principe que la révolution de l’IA se traduit simplement par une augmentation du volume de puces fabriquées. C’est vrai, mais seulement en partie. Ce qui est bien plus important, c’est que chaque nouvelle puce devient de plus en plus difficile à produire.

Pendant des décennies, les progrès dans le domaine des semi-conducteurs ont reposé principalement sur la miniaturisation. Chaque nouvelle génération de transistors était plus petite, plus rapide et plus économe en énergie que la précédente. Au fil du temps, cependant, la physique a commencé à opposer une résistance croissante. La miniaturisation des structures est devenue incroyablement coûteuse et technologiquement complexe.

L’industrie a répondu à ce problème en augmentant la complexité des puces elles-mêmes.

Les accélérateurs d’IA modernes ressemblent de plus en plus à des structures à plusieurs étages. Les mémoires HBM sont empilées les unes sur les autres. Les systèmes individuels se composent de multiples puces spécialisées intégrées en un tout unique. Les mémoires NAND contiennent des centaines de couches de matériaux, et les nouvelles architectures de transistors nécessitent un nombre toujours plus grand d’opérations technologiques.

Et c’est là que réside l’élément le plus important de l’histoire de Lam Research.

Pour l’entreprise, l’essentiel n’est pas que le monde ait besoin de plus de semi-conducteurs. L’essentiel est que chaque semi-conducteur nécessite un nombre croissant d’opérations pour sa fabrication.

Il s’agit là d’une différence subtile mais fondamentale.

Plus une puce devient complexe, plus le travail à effectuer par les outils chargés de créer des couches et des structures successives est important. En pratique, cela signifie que l’importance des technologies proposées par Lam croît plus rapidement que le nombre de puces sortant effectivement des usines.

C'est précisément pour cette raison que la direction de l'entreprise évoque de plus en plus non seulement la croissance du marché de l'IA, mais aussi la complexité croissante des architectures modernes. Pour Lam, l'intelligence artificielle n'est pas simplement une source de demande supplémentaire. C'est une force qui accroît l'importance des technologies proposées par l'entreprise tout au long du processus de fabrication des semi-conducteurs.

En conséquence, Lam devient bien plus qu’un simple bénéficiaire du boom de l’IA. L’entreprise se trouve au cœur même de l’infrastructure qui soutient cette révolution. Elle n’est pas en concurrence avec NVIDIA ou OpenAI. Elle tire ses bénéfices du fait que le monde a besoin de puces de plus en plus sophistiquées, et que ces puces deviennent de plus en plus difficiles à produire.

Et c’est précisément pour cette raison que Lam Research pourrait bien être l’une des entreprises les plus intéressantes, mais encore sous-estimées, de tout l’écosystème de l’intelligence artificielle. Alors que le marché se concentre sur ceux qui vendent le plus de puces, Lam tire profit du processus même de leur création. Et l’histoire de la technologie a montré à maintes reprises que les fournisseurs d’infrastructures essentielles deviennent souvent parmi les plus grands bénéficiaires des changements à long terme.

Chapitre 1. Plus la puce est avancée, plus Lam a de travail

Pour comprendre pourquoi Lam Research se trouve aujourd’hui dans une position aussi intéressante, il faut commencer par un changement majeur : la révolution de l’IA ne se contente pas de stimuler la demande en semi-conducteurs, elle modifie aussi en profondeur la manière dont ceux-ci sont conçus et fabriqués.

Pendant de nombreuses années, la croissance du secteur a suivi une trajectoire relativement simple. Les nouvelles générations de puces comptaient davantage de transistors, et les progrès découlaient principalement de leur miniaturisation. Aujourd’hui, ce modèle ne suffit plus.

La demande croissante en puissance de calcul impose une nouvelle approche. Les fabricants s’orientent vers des architectures plus complexes, des matériaux innovants et l’intégration de plusieurs puces au sein d’un même système.

C’est ce pivot structurel qui renforce l’importance de Lam Research.

La mémoire NAND en est un bon exemple : elle est passée de conceptions simples à des structures comptant plus de 300 couches. Chaque couche supplémentaire se traduit par des étapes de production successives et de plus en plus exigeantes, du dépôt de matériaux à la gravure et au nettoyage de précision.

Une tendance similaire s’observe dans les mémoires HBM, qui sont essentielles à l’infrastructure de l’IA. Leur fabrication implique d’empiler verticalement plusieurs couches et de les connecter de manière extrêmement précise, ce qui permet d’atteindre la bande passante requise par les modèles d’intelligence artificielle modernes. Parallèlement, cela accroît considérablement la difficulté de fabrication.

Ce phénomène est encore plus marqué dans les processeurs logiques les plus avancés, où les nouvelles architectures de transistors améliorent les performances et l’efficacité énergétique, mais compliquent considérablement le processus de fabrication.

Dans ce contexte, le concept d’intensité de processus devient central. Il fait référence au nombre et à la complexité des opérations nécessaires à la fabrication d’une seule puce. Pour Lam Research, la complexité du processus de fabrication lui-même est souvent plus importante que le volume de plaquettes.

Plus une nouvelle génération de puces nécessite d’étapes technologiques, plus la demande en outils de fabrication avancés est forte. Par conséquent, le marché de Lam peut croître plus rapidement que le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble.

C'est pourquoi l'entreprise met l'accent non seulement sur l'ampleur des investissements de ses clients, mais aussi sur la complexité croissante des usines modernes. Pour Lam, il ne s'agit pas uniquement du nombre de nouvelles installations, mais avant tout de ce qui y sera produit.

Et tout indique que l'avenir appartient à des puces de plus en plus complexes.

Dans le contexte de l'IA, cela revêt une importance particulière. Le développement de grands modèles linguistiques et de systèmes informatiques avancés nécessite non seulement davantage de puces, mais surtout des puces d'une complexité nettement supérieure.

Pour Lam Research, il s’agit d’une combinaison exceptionnellement favorable. L’entreprise tire profit à la fois du volume croissant des investissements dans le secteur des semi-conducteurs et de la complexité grandissante des puces elles-mêmes. Et plus une puce devient avancée, plus la charge de travail incombe à Lam Research.

Chapitre 2. Pourquoi l’IA est si cruciale pour Lam

Bien que Lam Research fournisse des équipements aux fabricants de semi-conducteurs depuis des décennies, l’essor de l’intelligence artificielle est apparu comme le facteur le plus déterminant pour les perspectives de l’entreprise aujourd’hui. La raison est relativement simple. L’IA nécessite non seulement davantage de puces, mais surtout des puces plus avancées.

Chaque nouvelle génération d’accélérateurs déployés dans les centres de données exige une puissance de traitement accrue, des communications plus rapides et une bande passante mémoire plus élevée. Pour répondre à ces spécifications, les fabricants de semi-conducteurs développent de nouvelles architectures de puces, augmentent le nombre de couches de mémoire et déploient des processus de fabrication toujours plus complexes. Cela se traduit à son tour par une demande accrue pour les technologies utilisées par Lam.

Cela est particulièrement visible dans le segment de la mémoire HBM, qui est devenu un composant indispensable des accélérateurs d’IA modernes. Le nombre croissant de couches, les connexions plus avancées et les exigences de qualité de fabrication de plus en plus strictes renforcent l’importance des processus de gravure, de dépôt et de nettoyage des plaquettes — des domaines dans lesquels Lam occupe une position très forte sur le marché.

Surtout, les avantages ne se limitent pas à la mémoire. La complexité croissante des puces logiques, le déploiement de nouvelles architectures de transistors et l’ampleur croissante des investissements dans les centres de données signifient que l’intelligence artificielle influence désormais pratiquement tous les segments de marché desservis par l’entreprise.

C’est précisément pour cette raison que la direction de Lam désigne systématiquement l’IA comme le principal moteur de croissance pour les années à venir. Pour l’entreprise, il ne s’agit pas simplement d’un cycle d’investissement de plus dans l’industrie des semi-conducteurs. Il s’agit d’une tendance qui accroît à la fois l’ampleur des dépenses des clients et l’importance des technologies fournies par Lam dans le processus de fabrication des puces les plus avancées au monde.

Chapitre 3. L’IA n’est qu’un début. D’autres mégatendances soutiennent Lam Research

Si l’intelligence artificielle est actuellement le sujet le plus important dans l’industrie des semi-conducteurs, ce serait une erreur de réduire l’histoire de Lam Research à la seule IA. L’entreprise bénéficie de plusieurs tendances à long terme qui se renforcent mutuellement et créent ensemble un environnement exceptionnellement favorable pour les fournisseurs d’équipements de semi-conducteurs.

La première reste le développement du marché de la mémoire. Alors que la mémoire HBM utilisée dans les accélérateurs d’IA a récemment retenu le plus l’attention, les investissements dans les mémoires NAND et DRAM sont tout aussi essentiels. La situation sur le marché de la NAND semble particulièrement intéressante, les fabricants passant à des générations technologiques de plus en plus avancées. Concrètement, cela implique de rééquiper les lignes de production existantes et de mettre en œuvre de nouveaux procédés, ce qui génère une demande croissante pour les dispositifs de Lam.

Un autre domaine important est celui de l’emballage de pointe, appelé « advanced packaging » dans le secteur. Il y a quelques années encore, les performances des semi-conducteurs étaient principalement améliorées grâce à la miniaturisation des transistors. Aujourd’hui, la manière dont les puces individuelles sont connectées au sein d’un même système joue un rôle de plus en plus crucial. C’est grâce à de telles solutions que les accélérateurs d’IA modernes — où le processeur, la mémoire et les composants de communication fonctionnent ensemble comme un seul organisme — deviennent possibles. La direction de Lam note que les revenus liés au conditionnement avancé comptent actuellement parmi les domaines d’activité de l’entreprise qui connaissent la croissance la plus rapide, ce qui montre à quel point ce segment devient vital pour l’ensemble du secteur.

L’activité de services, concentrée dans le segment « Customer Support Business Group », prend également de plus en plus d’importance. Contrairement aux ventes de nouveaux équipements, qui restent étroitement liées au cycle d’investissement du secteur, les services d’entretien génèrent des revenus plus récurrents. Les fabricants de semi-conducteurs ne peuvent se permettre de temps d’arrêt de leurs usines ; ils investissent donc régulièrement dans des pièces de rechange, des mises à niveau et l’amélioration de l’efficacité des outils existants. Au cours des derniers trimestres, ce segment a enregistré des résultats records et devient un pilier de plus en plus important de l’activité de Lam.

Il convient également de prêter attention aux changements qui s’opèrent dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Les États-Unis, l’Europe, le Japon et la Corée du Sud consacrent des dizaines de milliards de dollars au développement de leurs propres capacités de production. Il y a dix ans, la plupart des nouveaux investissements se concentraient dans une poignée de pays asiatiques. Aujourd’hui, nous assistons à une régionalisation progressive de la production, qui nécessite la construction de nouvelles usines et leur équipement avec des machines de pointe. Quel que soit le lieu de construction d’une usine, le processus technologique reste similaire, ce qui signifie davantage d’opportunités pour des fournisseurs comme Lam.

On ne peut pas non plus ignorer la numérisation progressive des usines de semi-conducteurs elles-mêmes. Les appareils modernes génèrent d’énormes quantités de données utilisées pour optimiser les processus de production, améliorer la qualité et renforcer l’efficacité. Les logiciels, l’analyse de données et les solutions exploitant des composants d’IA pour surveiller les processus technologiques jouent un rôle de plus en plus important. Il s’agit d’un domaine qui ne retient pas autant l’attention que le nouveau matériel physique, mais qui pourrait devenir une source supplémentaire d’avantage concurrentiel et de revenus dans les années à venir.

Par conséquent, Lam Research se trouve au carrefour de multiples tendances à long terme. L’IA reste la plus importante d’entre elles, mais elle n’est en aucun cas la seule. L’évolution de la mémoire, les techniques d’encapsulation avancées, la croissance de l’activité de services, la régionalisation de la fabrication de semi-conducteurs et la numérisation des usines forment ensemble une base solide pour la croissance, garantissant que l’avenir de l’entreprise ne repose pas sur un seul marché ou une seule technologie. C'est cette diversité de facteurs qui fait de Lam bien plus qu'un simple pari sur l'expansion continue de l'intelligence artificielle aujourd'hui.

Chapitre 4. Les chiffres confirment la dynamique de croissance

La plus grande force de Lam Research réside dans le fait que son histoire liée à l'intelligence artificielle ne se limite pas aux présentations destinées aux investisseurs et aux commentaires de la direction. Il ne s'agit pas d'un récit difficile à trouver dans les états financiers ; dans le cas de Lam, l'effet de l'IA est directement visible dans le compte de résultat et le bilan.

Il y a encore peu, au début de l’année 2024, le chiffre d’affaires trimestriel de l’entreprise avoisinait les 3,5 milliards de dollars. Aujourd’hui, Lam génère près de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires par trimestre. Dans son dernier rapport concernant le troisième trimestre de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires a atteint le niveau record de 5,84 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 24 % par rapport à l’année précédente et d’environ 9 % par rapport au trimestre précédent. Parallèlement, le bénéfice par action s'est établi à 1,47 dollar, dépassant les attentes du marché et la fourchette haute des prévisions antérieures. Cette combinaison d'une croissance dynamique du chiffre d'affaires et d'un dépassement systématique des prévisions est généralement le moteur qui entraîne des révisions à la hausse des valorisations.

L'évolution du cours de l'action ne fait que confirmer cette transition. Depuis le début de l'année 2026, l'action Lam Research a enregistré des rendements à deux chiffres, surpassant nettement tant le Nasdaq 100 que le S&P 500, ce qui montre à quelle vitesse le marché a réévalué la valorisation de l'entreprise, tenant compte de son rôle dans le super-cycle des dépenses d'investissement liées aux infrastructures d'IA. Il ne s'agit plus simplement d'une exposition cyclique standard au secteur des semi-conducteurs, mais d'une entreprise que les investisseurs ont commencé à considérer comme l'un des principaux bénéficiaires d'une mégatendance à long terme.

L'analyse de la rentabilité s'avère encore plus intéressante. Dans de nombreuses entreprises technologiques, l'expansion rapide des ventes se fait au détriment des marges. Pour Lam, c'est l'inverse qui se produit. La marge d'exploitation est passée de niveaux inférieurs à 30 % en 2024 à environ 35 % actuellement, tandis que la marge brute avoisine les 50 % et que la marge nette a dépassé les 30 %. Cela signifie que chaque dollar supplémentaire de chiffre d'affaires génère de plus en plus de bénéfices pour les actionnaires. On observe ici à la fois un effet d’échelle et une gamme de produits très favorable. Les segments qui connaissent la croissance la plus rapide sont ceux liés à la mémoire HBM, aux procédés logiques avancés et aux techniques d’encapsulation modernes — des domaines nécessitant les étapes de gravure et de dépôt les plus sophistiquées, où Lam occupe sa position concurrentielle la plus forte.

À cela s’ajoute le rôle croissant de l’activité de services. Au cours du dernier trimestre, le segment « Customer Support Business Group » a franchi pour la première fois la barre des 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, atteignant environ 2,1 milliards de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Pour les investisseurs, il s’agit là d’un signal crucial, car les revenus issus des services sont généralement plus stables que les ventes de nouveaux équipements et contribuent à atténuer les fluctuations cycliques du marché des semi-conducteurs. Une base installée croissante d’outils se traduit automatiquement par un flux de revenus en expansion et prévisible provenant des pièces, des services et des mises à niveau.

La capacité de l’entreprise à créer de la valeur pour les actionnaires — mesurée par le rendement du capital investi — semble tout aussi impressionnante. L’indicateur ROIC a grimpé vers 45 % au cours des derniers trimestres, tandis que le coût du capital reste nettement inférieur, dans une fourchette à deux chiffres. Concrètement, cela signifie que chaque dollar investi dans l’expansion de l’activité génère un taux de rendement plusieurs fois supérieur au coût d’acquisition. C’est là une caractéristique distinctive des meilleures entreprises technologiques : un ROIC élevé et stable indique que l’entreprise ne gaspille pas son capital, mais investit de manière constante dans des projets présentant des barrières à l’entrée élevées et des avantages concurrentiels durables.

Le bilan ne fait que confirmer cette image. Malgré des programmes de rachat d’actions ambitieux et le versement régulier de dividendes, Lam conserve une situation de trésorerie très confortable. À la fin du mois de mars 2026, la société détenait environ 4,8 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, et après prise en compte de la dette, elle conservait une trésorerie nette supérieure à 1 milliard de dollars. Cette réserve financière offre à la direction une grande flexibilité pour financer l’expansion de ses capacités et le développement technologique intensif, tout en restituant simultanément du capital aux actionnaires.



Tout aussi important, la direction ne laisse entrevoir aucun ralentissement de la demande. Parallèlement à la publication des résultats, elle a relevé ses prévisions de marché pour le WFE 2026 à environ 140 milliards de dollars, liant explicitement cette révision à l’explosion de la demande en puces d’IA, en mémoire HBM et en procédés logiques avancés. Parallèlement, elle a publié des prévisions de chiffre d'affaires de 6,6 milliards de dollars pour le trimestre à venir, tout en maintenant des marges très élevées, ce qui suggère que le troisième trimestre fiscal 2026, qui a battu tous les records, pourrait n'être qu'une étape supplémentaire du cycle de croissance actuel plutôt que son apogée.

Si l'on s'en tient aux chiffres, il est difficile de ne pas remarquer la tendance qui se dégage clairement. Lam Research n'est pas simplement une entreprise qui profite de conditions de marché favorables dans le secteur des semi-conducteurs. Au contraire, les résultats suggèrent que la société renforce progressivement son importance au sein de l'écosystème mondial de la fabrication de puces de pointe. Le chiffre d'affaires progresse, les marges augmentent, le rendement du capital s'améliore et la direction revoit à la hausse ses prévisions, tant pour elle-même que pour l'ensemble du marché. C'est exactement l'ensemble d'indicateurs que les investisseurs souhaitent voir chez une entreprise positionnée comme l'un des principaux bénéficiaires de la mégatendance à long terme de l'intelligence artificielle.

Chapitre 5. Lam Research constitue-t-elle aujourd'hui un investissement attractif ?

Nous présentons une évaluation de Lam Research à l'aide de la méthode des flux de trésorerie actualisés. Il convient de souligner que celle-ci est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement ou une évaluation précise.

Après avoir analysé le modèle économique, les mégatendances et les performances financières, la question la plus cruciale du point de vue de l’investisseur demeure : le cours actuel de l’action laisse-t-il encore une marge de progression ?

Cette question est particulièrement pertinente pour les entreprises liées à l’intelligence artificielle. Ces dernières années ont vu une croissance explosive des valorisations de nombreuses entreprises surfant sur la vague de l’IA, ce qui amène de plus en plus les investisseurs à se demander si le marché a déjà intégré les succès futurs du secteur.

Dans le cas de Lam Research, cependant, la situation semble plus équilibrée. D'une part, l'entreprise tire parti de l'une des mégatendances technologiques les plus puissantes de ces dernières décennies. D'autre part, comme elle n'est ni un fabricant direct de puces ni un fournisseur d'infrastructures d'IA, sa valorisation reste bien plus modérée que celle des figures de proue les plus connues de la révolution de l'intelligence artificielle.

Une analyse des flux de trésorerie actualisés indique une juste valeur d’environ 367 USD par action. Compte tenu du cours actuel du marché, qui s’établit à environ 322 USD, cela implique un potentiel de hausse d’environ 14 %.

Ce niveau ne laisse pas présager une sous-évaluation spectaculaire. Dans le même temps, il est difficile d'affirmer que la valorisation se soit détachée des fondamentaux. Le marché semble reconnaître les gains découlant de l'essor de l'IA, mais s'abstient d'intégrer dans ses cours un scénario trop optimiste et utopique. Concrètement, cela signifie que toute nouvelle hausse du cours de l'action dépendra fortement de la capacité de l'entreprise à maintenir sa dynamique actuelle en termes de chiffre d'affaires et sa forte rentabilité.

Le principal argument en faveur de l’attrait à long terme de Lam reste la qualité de son activité. L’entreprise opère dans un segment caractérisé par des barrières à l’entrée élevées, occupe une position technologique dominante et collabore avec les plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Parallèlement, elle génère des marges élevées, maintient un bilan sain et réalise des rendements sur le capital qui dépassent largement son taux de rendement minimal.

Cela ne signifie toutefois pas qu’elle soit exempte de risques. Malgré toutes les tendances structurelles favorables à l’industrie des semi-conducteurs, Lam reste une entreprise opérant dans un secteur cyclique. L’histoire montre que même les meilleures entreprises d’équipements pour semi-conducteurs connaissent périodiquement des baisses de commandes lorsque leurs clients réduisent leurs dépenses d’investissement.

La géopolitique reste également un facteur de risque important. La Chine représente une part significative des investissements mondiaux dans la fabrication de semi-conducteurs, mais elle reste soumise à des restrictions à l’exportation de plus en plus strictes imposées par les États-Unis. Un nouveau durcissement de la réglementation pourrait perturber la composition des revenus de l’ensemble du secteur des équipements pour semi-conducteurs.

Il convient également de garder à l'esprit les risques liés à l'essor de l'IA lui-même. Actuellement, la plupart des prévisions tablent sur la poursuite d'investissements massifs dans les centres de données et les infrastructures informatiques. Si le rythme des investissements des plus grands géants technologiques venait à ralentir et à ne pas répondre aux attentes du marché, cela pourrait se traduire par un ralentissement des carnets de commandes pour les machines utilisées dans la fabrication des puces les plus avancées.

Malgré ces menaces, Lam Research semble être l'une des entreprises les mieux placées pour tirer profit de la croissance structurelle du marché des semi-conducteurs. L'entreprise ne dépend pas d'un seul client, d'une seule architecture de puces ou d'une seule technologie. Elle surfe sur la vague de l'adoption de l'IA, mais tire simultanément sa force de l'évolution de la mémoire, des techniques d'encapsulation avancées, de la localisation de la chaîne d'approvisionnement et d'une base croissante de revenus de services récurrents.

Cela permet aux investisseurs de considérer Lam non pas simplement comme un pari spéculatif sur l'intelligence artificielle, mais avant tout comme un investissement dans la complexité structurelle croissante de l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs.