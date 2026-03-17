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Concentration historique de réunions des grandes banques centrales (Fed, BCE, BoJ, BoE).
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Envolée du pétrole Brent au-dessus de 103 dollars suite aux tensions en Iran.
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Report de la rencontre Trump-Xi Jinping pour prioriser la gestion du conflit au Moyen-Orient.
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Signaux haussiers sur les cryptomonnaies avec la formation de "Golden Cross" sur Bitcoin et Ethereum.
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Le monde de la finance entre dans une phase de volatilité intense avec ce que les analystes nomment la Super Week. Il est rare d'observer une telle simultanéité dans les agendas des institutions monétaires les plus puissantes du globe. Cette semaine, presque toutes les grandes banques centrales publient leurs nouveaux taux directeurs, un événement majeur pour les investisseurs qui cherchent à comprendre l'orientation des marchés pour le reste de l'année 2026.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
🏦 Les banques centrales sous les projecteurs
Le statu quo attendu de la Fed et les prévisions pour 2026
Selon l'analyste Matéis Mouflet, le marché est quasi certain que la Réserve Fédérale américaine (Fed) maintiendra ses taux directeurs inchangés dans une fourchette de 3,50% à 3,75% lors de sa réunion de demain. Cette décision, bien qu'attendue, déçoit une partie de Wall Street qui espérait des baisses plus précoces. Les données actuelles suggèrent que le marché ne prévoit plus de détente monétaire avant septembre ou octobre 2026.
Cette perspective de taux "plus élevés pour plus longtemps" pèse sur les entreprises technologiques, dont le coût de financement reste important. Les probabilités indiquent désormais qu'il n'y aura probablement qu'une seule baisse des taux d'ici la fin de l'année, alors que les investisseurs en espéraient initialement deux ou trois. Ce décalage temporel force les gestionnaires de portefeuilles à revoir leurs stratégies de croissance à court terme.
La Banque du Japon et l'enjeu du carry trade
Un autre point d'attention majeur concerne la Banque du Japon (BoJ). Son directeur, monsieur Ueda, a indiqué que l'inflation sous-jacente au Japon se rapprochait progressivement de l'objectif de 2%. Pour les marchés, cela signifie qu'un changement de cap monétaire est proche, bien qu'aucun mouvement immédiat sur le taux de 0,75% ne soit anticipé pour ce jeudi.
Cette situation est particulièrement critique pour les investisseurs pratiquant le carry trade. Cette technique consiste à emprunter de l'argent dans une devise où les taux sont bas (comme le yen japonais) pour l'investir dans des actifs offrant un meilleur rendement (comme les obligations américaines). Si les taux japonais remontent, cet arbitrage devient moins rentable, ce qui pourrait provoquer des mouvements de capitaux massifs et déstabiliser certains segments des marchés financiers mondiaux.
🛢️ Géopolitique et matières premières en ébullition
L'impact du conflit iranien sur les prix du pétrole
Le marché des matières premières subit de plein fouet les tensions géopolitiques actuelles. Le pétrole Brent a enregistré une hausse marquée de 3,4% pour atteindre 103,6 dollars le baril. Cette progression fulgurante s'explique par l'attaque réussie d'un pétrolier dans le golfe d'Aden par les forces iraniennes, marquant une escalade dans la région.
Parallèlement, le contexte diplomatique évolue avec la demande de Donald Trump de reporter sa réunion avec le président chinois Xi Jinping. Ce délai d'un mois vise à permettre à l'administration américaine de se concentrer exclusivement sur le conflit en Iran. Pour les investisseurs, cela signale que les tensions pourraient durer plus longtemps que prévu, maintenant une pression haussière sur les prix de l'énergie et, par extension, sur l'inflation globale.
Or et argent : des valeurs refuges stables dans l'incertitude
Malgré la tourmente, les métaux précieux conservent leur rôle de baromètre de l'inquiétude. L'or s'échange autour de 5024 dollars avec une légère hausse, tandis que l'argent progresse de 0,6% pour atteindre 81,15 dollars. Ces actifs restent privilégiés par les investisseurs prudents qui cherchent à protéger leur capital face aux incertitudes monétaires et militaires.
En France, la situation des taux obligataires est également sous surveillance. L'obligation du Trésor à 10 ans (OAT) s'établit à 3,615%. Matéis souligne la présence d'une résistance technique à 3,6%. Si ce seuil venait à être franchi durablement, la dette française pourrait devenir une cible pour les marchés financiers, augmentant ainsi le coût de l'emprunt pour l'État.
🚀 Cryptomonnaies et indices : signaux techniques à surveiller
Bitcoin et Ethereum vers de nouveaux sommets ?
Le secteur des cryptomonnaies montre des signes de vigueur technique impressionnants. L'analyste met en avant la formation d'une Golden Cross (croix dorée) sur les graphiques du Bitcoin et de l'Ethereum. Ce phénomène se produit lorsque la moyenne mobile à court terme croise à la hausse la moyenne mobile à long terme, signalant souvent le début d'une tendance haussière durable.
Pour le Bitcoin, actuellement autour de 74000 dollars, le franchissement d'une résistance oblique pourrait ouvrir la voie vers les 95000 dollars, voire vers un record historique à 123000 dollars. L'Ethereum suit une trajectoire similaire, avec un objectif potentiel à 335000 dollars, puis une barrière psychologique majeure à 4000 dollars. Ces configurations attirent l'attention des traders qui y voient une opportunité de reprise après des mois de consolidation.
Le NASDAQ coincé dans un corridor de trading
Sur le marché des actions américaines, le NASDAQ affiche une configuration plus prudente. Après avoir cassé sa tendance haussière en octobre dernier, l'indice évolue désormais dans un "range" (un tunnel de prix) compris entre 24000 et 26400 points. Tant que l'indice reste à l'intérieur de ces bornes, aucune direction claire ne semble se dessiner.
Les investisseurs doivent surveiller attentivement la borne basse de ce tunnel. Une cassure sous les 24000 points pourrait entraîner une chute vers le support suivant à 23000 points. À l'inverse, un retour vers le haut du canal à 26400 points confirmerait la résilience des grandes valeurs technologiques face à l'environnement de taux élevés.
❓ FAQ
1. Qu'est-ce qu'une "Super Week" en finance ? C'est une période exceptionnelle où les principales banques centrales mondiales (comme la Fed aux USA ou la BCE en Europe) annoncent leurs décisions sur les taux d'intérêt au cours de la même semaine. Cela crée une forte volatilité car ces décisions influencent directement le coût de l'argent et la croissance économique.
2. Pourquoi le prix du pétrole augmente-t-il à cause de l'Iran ? L'Iran est situé près de routes maritimes stratégiques pour le transport du pétrole, comme le détroit d'Ormuz. Toute attaque ou tension militaire dans cette zone fait craindre des ruptures d'approvisionnement mondial, ce qui pousse mécaniquement les prix vers le haut.
3. C'est quoi une "Golden Cross" pour le Bitcoin ? Il s'agit d'un signal technique positif utilisé par les analystes. Il apparaît lorsque le prix moyen récent (court terme) dépasse le prix moyen sur une plus longue période. C'est souvent interprété comme le signe qu'une nouvelle phase de hausse importante commence.
4. Quel est l'impact des taux élevés sur mes investissements ? Des taux d'intérêt élevés rendent les emprunts plus chers pour les entreprises, ce qui peut réduire leurs bénéfices et ralentir la hausse de leurs actions. À l'inverse, cela peut rendre les placements de type livrets ou obligations plus attractifs pour les épargnants.
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