⏬L'or chute encore de 2%

La baisse des cours de l'or s'est poursuivie aujourd'hui, l'ampleur de la correction dépassant désormais les reculs observés en avril et mai derniers. Le niveau actuel de correction est comparable à la baisse de 2022, même si celle-ci s'était étalée sur plusieurs mois. La correction actuelle, en revanche, a duré exactement sept jours. Les pertes enregistrées depuis le début de la correction ont désormais dépassé 11%, tandis que les gains réalisés en octobre ont été fortement réduits, passant de 13% à seulement 1,5%. Cela signifie que le mois d'octobre pourrait devenir le premier mois déficitaire depuis juillet si la correction s'étendait jusqu'au niveau de 3 857 dollars l'once. Il convient également de noter que la vente massive de juillet a été minime, s'élevant à moins d'un demi-pour cent. Une correction plus importante a eu lieu entre novembre et décembre 2024, lorsque l'or a reculé de plus de 4% au total. Gold has sharply curtailed its gains this month. Previously, October was potentially the strongest month in over 10 years. Source: Bloomberg Finance LP La chute du marché de l'or est motivée par l'amélioration du sentiment du marché et la prise de bénéfices. Le COMEX a récemment augmenté la marge requise pour détenir une position d'environ 5% pour l'or et 8% pour l'argent. Cette mesure a été reprise par les bourses à terme au Japon et en Inde. Il est évident que les investisseurs détenant des positions dans des ETF ont également décidé de réaliser des bénéfices. Si l'on considère l'ensemble des fonds, les ETF vendent de l'or à un rythme jamais vu depuis avril et mai. Parallèlement, le plus grand ETF aurifère au monde, le SDPR Gold Shares (GLD.US) basé aux États-Unis, a enregistré sa plus forte sortie quotidienne depuis avril, marquant l'une des plus importantes sorties journalières depuis des années. Le GLD connaît actuellement sa quatrième journée consécutive de sorties. ETFs are selling gold in anticipation of a US-China trade deal. The Fed's decision may also be significant. If the Fed is cautious in communicating further rate cuts, it could push gold to even lower levels. Source: Bloomberg Finance LP L'or a temporairement reculé sous les 3 900 dollars l'once aujourd'hui, franchissant le retracement de Fibonacci à 38,2% et s'approchant du support au retracement à 50,0% de la dernière tendance haussière majeure. L'ampleur de la correction dépasse celle observée en avril et mai. Gold today temporarily falls below $3,900 per ounce, breaking the 38.2% retracement and approaching support at the 50.0% retracement of the latest upward wave. The scale of the correction exceeds what was observed in April and May. Source: xStation5 En observant la baisse des prix sur le graphique mensuel, nous pourrions assister à la formation d'une importante « mèche » sur la bougie mensuelle d'octobre. La dernière grande mèche remonte au mois d'avril, qui a finalement conduit à plusieurs mois de consolidation. Source: xStation5

