La politique industrielle américaine entre dans une nouvelle phase de tension. Après les technologies et l’énergie, c’est désormais le secteur de la défense qui se retrouve dans le viseur de Donald Trump et de plusieurs hauts responsables militaires. En cause : l’usage massif des rachats d’actions par les grands contractants, perçus comme incompatibles avec les besoins stratégiques des forces armées.

🏛️ Rachats d’actions : conflit entre intérêt national et intérêt actionnarial

Des montants jugés excessifs par Washington

Les trois géants de la défense américaine – Raytheon (RTX), Lockheed Martin (LMT) et Northrop Grumman (NOC) – ont consacré près de 40 milliards USD aux rachats d’actions entre 2022 et 2024. En moyenne, cela représente :

70% du bénéfice net pour Lockheed Martin

80% pour RTX

45% pour Northrop Grumman

Ces chiffres n’incluent pas les dividendes, qui constituent une autre source majeure de rémunération des actionnaires.

Une logique financière rationnelle, mais politiquement explosive

D’un point de vue fiscal, les buybacks sont préférés aux dividendes, car ils repoussent l’imposition jusqu’à la revente des titres. Le problème, selon l’administration, est que cette logique maximise la rentabilité financière, mais pas la capacité de production.

Dans des marchés à fortes barrières à l’entrée, la rareté peut être plus profitable que l’abondance. Or, cette stratégie va à l’encontre des intérêts de l’État, confronté à des retards chroniques, des dépassements budgétaires et une incapacité croissante à produire à grande échelle.

⚙️ Une industrie américaine en perte de vitesse structurelle

Des profits records, mais une exécution défaillante

Malgré les profits records générés par la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient et les programmes de modernisation de l’armée américaine, le secteur continue d’afficher :

des retards répétés

des programmes défaillants

des coûts systématiquement sous-estimés

Ces faiblesses se reflètent dans les valorisations boursières, qui restent en retard par rapport au marché global et nettement inférieures à celles des groupes européens.

🧑‍🏭 Le faux problème de la pénurie de main-d’œuvre

Des ingénieurs disponibles, mais non recrutés

Les industriels invoquent régulièrement un manque de main-d’œuvre qualifiée. Pourtant, le marché américain compte aujourd’hui davantage d’ingénieurs sans emploi qu’à aucun autre moment de l’histoire récente.

Le recours à l’immigration n’apporte pas de solution viable : les programmes militaires nécessitent des habilitations de sécurité longues et complexes, souvent incompatibles avec des recrutements internationaux rapides.

Cette contradiction reflète des dysfonctionnements organisationnels profonds, qui pénalisent à la fois l’État et les actionnaires.

🌍 Pourquoi l’Europe fait mieux

Un modèle fragmenté mais efficace

À l’inverse, l’Europe a conservé un tissu industriel diversifié, composé de nombreuses entreprises spécialisées, souvent issues du XIXe siècle. Même durant les périodes de faibles dépenses militaires, chaque pays a maintenu une capacité nationale minimale.

Ce modèle favorise aujourd’hui :

la concurrence technologique

la coopération ciblée

une montée en puissance rapide des capacités

Malgré des coûts de l’énergie et du travail élevés, les industriels européens augmentent leur production et développent de nouveaux systèmes plus vite que leurs homologues américains.

🔎 Opportunités d’investissement : au-delà des géants

Kongsberg : une pépite sous-valorisée

Kongsberg (KOG.NO), spécialiste norvégien de la défense aérienne, affiche une croissance du chiffre d’affaires proche de 50%, avec un book-to-bill d’environ 1.4. Les marges EBIT atteignent 12% et pourraient progresser rapidement grâce à l’effet de levier opérationnel.

KOG.NO (D1)

La société commence à récupérer avec plus de confiance les pertes subies lors de la correction au second semestre 2025.

Saab : l’autonomie stratégique européenne

Saab (SAABB.SE) combine une croissance supérieure à 20% avec des marges solides. L’adhésion de la Suède à l’OTAN ouvre de nouveaux marchés, tandis que la montée en cadence de la production renforce les économies d’échelle.

La société suédoise connaît actuellement une phase de croissance ascendante très forte.

L3Harris : le monopole discret

L3Harris (LHX.US) détient un quasi-monopole sur les moteurs à propergol solide pour missiles tactiques. Les marges EBIT dépassent 15%, et les initiatives de réduction de coûts ont déjà généré 800 millions USD d’économies en 2024.

Le projet “Golden Dome”, soutenu par l’administration Trump, pourrait représenter jusqu’à 140 milliards USD de contrats, dont une part significative pour L3Harris.

La société affiche une tendance à la hausse quasi ininterrompue depuis mars 2025. Il convient de noter le croisement de l'EMA100 et de l'EMA200.

Huntington Ingalls : le pilier naval américain

HII exploite les seuls chantiers capables de construire et maintenir les porte-avions nucléaires géants américains. Le groupe affiche une croissance du CA de 16%, une hausse du résultat de 85% et un carnet de commandes record de 55 milliards USD.

La situation est similaire à celle illustrée par le graphique L3Harris, bien que la tendance à la hausse se prolonge sur plusieurs mois supplémentaires.

🧭 Conclusion

L’analyse du secteur met en évidence plusieurs tendances majeures :

L’industrie de défense américaine accuse un retard structurel , malgré des budgets records.

Certaines entreprises américaines de second rang restent très bien positionnées , avec un potentiel de revalorisation important.

L’Europe s’impose comme un acteur industriel crédible , après des décennies de sous-investissement.

Les opportunités existent toujours, mais elles se situent de plus en plus en dehors des grands noms les plus médiatisés.

❓ FAQ

Pourquoi Trump critique-t-il les rachats d’actions ?

Il estime qu’ils détournent des capitaux nécessaires à l’outil industriel et à la production militaire.

Les groupes américains sont-ils en danger ?

Pas à court terme, mais leurs faiblesses structurelles pèsent sur leur compétitivité.

Pourquoi l’Europe surperforme-t-elle ?

Grâce à un tissu industriel plus diversifié et une meilleure discipline productive.

Les valorisations européennes ne sont-elles pas trop élevées ?

Beaucoup le sont, mais certaines entreprises restent encore sous-valorisées.

Existe-t-il encore des opportunités aux États-Unis ?

Oui, notamment parmi les acteurs spécialisés et moins exposés médiatiquement.

