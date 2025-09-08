🔝L'or dépasse les 3 600 dollars

L'or a augmenté de plus de 5 % depuis le début du mois de septembre, soutenu par un dollar plus faible. Si l'on exclut une légère correction des prix le 4 septembre, l'or serait actuellement en pleine dixième séance consécutive de hausse, une série considérée comme extrêmement rare sur les marchés. Le métal précieux a déjà progressé de plus de 5 % ce mois-ci, son prochain objectif majeur étant fixé à 4 000 dollars, soit un peu plus de 10 % d'ici là. Cette reprise est alimentée par la faiblesse persistante du dollar américain et l'incertitude croissante qui entoure l'économie américaine.

Les chiffres de l'emploi publiés vendredi dernier aux États-Unis ont non seulement montré une hausse remarquablement faible de 22 000 emplois, mais ont également inclus une nouvelle révision à la baisse des chiffres de juin. Le taux de chômage a augmenté à 4,3 %, conformément aux attentes, tandis que la croissance des salaires a ralenti. Cette combinaison de données garantit pratiquement une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et ouvre la voie à un nouveau cycle d'assouplissement. Les marchés anticipent désormais près de trois baisses de taux cette année, soit une à chacune des réunions restantes de 2025. En outre, le marché anticipe une baisse totale d'environ 150 points de base avant la fin du cycle d'assouplissement, ce qui suggère la possibilité de trois baisses de taux supplémentaires l'année prochaine, en plus de celles actuellement anticipées. Le marché anticipe des baisses de taux agressives de la part de la Fed dans les mois à venir. Source : Bloomberg Finance LP Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'or a augmenté de près de 1 % aujourd'hui, dépassant largement le niveau de 3 600 dollars l'once. La prochaine résistance clé se situe près de 3 644 dollars l'once, au niveau de 138,2 retracement. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

