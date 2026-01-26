L'Or franchit les 5 100 dollars

La séance de lundi sur les marchés des matières premières a marqué l'histoire en tant que journée où les barrières psychologiques ont été brisées. Les investisseurs, cherchant à se protéger de l'escalade de l'incertitude politique et géopolitique, ont propulsé les prix des métaux précieux à des niveaux sans précédent. L'or a gagné plus de 2 % aujourd'hui, enregistrant sa sixième journée consécutive de hausse, tandis que l'argent a bondi de 7 % pour la troisième journée consécutive. L'or atteint de nouveaux sommets Les cours au comptant de l'or ont franchi lundi pour la première fois de l'histoire le seuil des 5 000 dollars l'once. Le métal jaune a établi un nouveau record historique, atteignant un pic proche de 5 111 dollars l'once.

Les cours connaissent actuellement un léger retracement technique juste en dessous de ces sommets.

Cette flambée s'inscrit dans la continuité de la forte dynamique observée la semaine dernière, lorsque l'or a systématiquement franchi les seuils de 4 700, 4 800 et 4 900 dollars. L'or franchit presque quotidiennement de nouveaux caps, accélérant encore sa trajectoire ascendante. Source : xStation5 Reprise de l'argent et demande industrielle L'argent n'a pas été en reste, affichant une volatilité encore plus forte que l'or. Lundi, le prix de l'argent a atteint un niveau record de 110 dollars l'once.

Cette hausse fait suite à un dépassement décisif du seuil des 100 dollars vendredi.

Les analystes soulignent une demande sans précédent, alimentée à la fois par le statut de valeur refuge de l'argent et par les besoins industriels importants.

Si ce métal est considéré comme stratégique tant en Chine qu'aux États-Unis, la principale demande industrielle provient de la Chine. Cela se traduit par une prime de prix substantielle sur le Shanghai Gold Exchange par rapport aux prix au comptant de New York. Le prix de l'argent a presque triplé au cours des 12 derniers mois. Source : xStation5 Facteurs à l'origine de la fièvre mondiale pour les lingots La « ruée vers l'or » actuelle est alimentée par une convergence de risques systémiques : Incertitude politique aux États-Unis : la menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100 % au Canada si Ottawa conclut un accord commercial avec la Chine a ravivé les craintes d'une nouvelle escalade dans les guerres commerciales mondiales.

la menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100 % au Canada si Ottawa conclut un accord commercial avec la Chine a ravivé les craintes d'une nouvelle escalade dans les guerres commerciales mondiales. Géopolitique : les tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine, les conflits en cours au Moyen-Orient et l'instabilité latente au Venezuela continuent de maintenir les primes de risque géopolitique à un niveau élevé.

les tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine, les conflits en cours au Moyen-Orient et l'instabilité latente au Venezuela continuent de maintenir les primes de risque géopolitique à un niveau élevé. Anticipations concernant la Fed : les marchés sont focalisés sur la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt, qui sera annoncée mercredi. Si les taux devraient rester inchangés, les investisseurs sont à l'affût d'indications « accommodantes » qui pourraient alimenter davantage la reprise. À l'inverse, les données américaines récentes suggèrent qu'une position potentiellement plus « hawkish » pourrait être nécessaire.

les marchés sont focalisés sur la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt, qui sera annoncée mercredi. Si les taux devraient rester inchangés, les investisseurs sont à l'affût d'indications « accommodantes » qui pourraient alimenter davantage la reprise. À l'inverse, les données américaines récentes suggèrent qu'une position potentiellement plus « hawkish » pourrait être nécessaire. Pénurie de l'offre : l'argent est en déficit structurel depuis plusieurs années. Les inquiétudes grandissent désormais quant à la disponibilité physique du métal pour la livraison, en particulier en Chine, bien qu'une activité accrue soit également observée sur le marché COMEX. La prime de prix en Chine avoisine les 15 dollars par rapport aux prix américains, ce qui indique une demande extrêmement élevée d'argent physique à Shanghai. Alors que le marché américain reste largement « basé sur le papier », la pression pour la livraison physique des contrats chinois continue de s'intensifier. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le ratio or/argent est en baisse significative sous la barre des 50 points. En supposant que l'or atteigne 5 300 dollars et que le ratio se comprime à 40, l'argent serait théoriquement évalué à 132,50 dollars. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

