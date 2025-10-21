Points clés La hausse dynamique de l'or a été alimentée par les craintes inflationnistes, l'assouplissement monétaire et l'incertitude géopolitique.

La correction actuelle de plus de 5 % représente la plus forte baisse journalière depuis 2020.

Au cours des dernières semaines, le prix de l'or n'a cessé d'augmenter, établissant de nouveaux records et attirant davantage l'attention des investisseurs du monde entier. Cette hausse des prix a été alimentée par divers facteurs fondamentaux, principalement les inquiétudes liées à la hausse de l'inflation, les anticipations d'un nouvel assouplissement monétaire de la part des grandes banques centrales et l'incertitude géopolitique croissante. En conséquence, l'or a renforcé sa position en tant que l'un des principaux actifs refuges. Aujourd'hui, l'or perd plus de 5 %, ce qui représente la plus forte correction du prix du métal depuis août 2020. Cette baisse rapide est le résultat de prises de bénéfices par les investisseurs ainsi que de l'évolution des conditions fondamentales et techniques qui influencent le sentiment du marché à court terme. Qu'est-ce qui explique la correction du marché de l'or ? Prise de bénéfices après une hausse rapide des prix Au cours des dernières semaines, le prix de l'or a considérablement augmenté, créant une opportunité favorable pour les investisseurs de prendre leurs bénéfices. La hausse des prix a été principalement motivée par les inquiétudes croissantes concernant l'inflation, la politique monétaire et les tensions géopolitiques. Après avoir atteint des sommets historiques, certains acteurs du marché ont décidé de vendre leurs positions, ce qui a exercé une pression à la baisse sur la valeur de l'or. Renforcement du dollar américain L'indice du dollar américain a augmenté d'environ 0,4 %, rendant l'or plus cher pour les investisseurs utilisant d'autres devises. Un dollar plus fort réduit l'attrait de l'or en tant qu'actif d'investissement, contribuant à exercer une pression à la baisse sur les prix. Apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine L'annonce d'une rencontre entre les dirigeants américains et chinois a suscité des attentes quant à un possible apaisement des différends commerciaux. La perspective d'un accord commercial réduit la demande d'or en tant qu'investissement refuge. Fin de la saison des achats en Inde La saison des achats d'or en Inde, deuxième consommateur mondial de ce métal, vient de s'achever. En conséquence, la demande sur le marché indien s'est affaiblie, ce qui a contribué à réduire la pression à la hausse sur les prix de l'or. Situation technique Source: xStation5

Ces dernières semaines, les cours de l'or ont connu une forte hausse, atteignant récemment un niveau record d'environ 4 381 dollars l'once. Actuellement, une forte correction est en cours, le cours ayant chuté de plus de 5 %, ce qui représente la plus forte baisse journalière depuis août 2020. Les principaux niveaux de soutien se situent autour de 4 100 dollars, suivis de 4 050 dollars et du seuil psychologique de 4 000 dollars. Le franchissement de ces niveaux pourrait annoncer de nouvelles baisses.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."