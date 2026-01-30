L'or plonge de 5% 🚨 Les métaux précieux entrent en phase de correction

Les prises de bénéfices massives et la pression croissante sur les positions longues à effet de levier pèsent aujourd'hui sur les métaux précieux. L'or est en baisse de près de 5 %, et le recul par rapport à son plus haut historique est désormais d'environ 10 %. L'argent est également en forte baisse, avec un recul de près de 8 %. Le palladium est en baisse de près de 9 %, tandis que le platine recule de pas moins de 10 %.
Cette évolution intervient malgré la révision à la hausse des prévisions de grandes banques telles que JPMorgan et UBS, ce qui suggère que la dynamique à court terme s'est retournée contre les métaux précieux. Le RSI de l'or a plongé hier, passant d'environ 89 à un peu moins de 28, lors de l'une des plus importantes ventes massives de métaux précieux de l'histoire moderne des marchés.
L'or teste actuellement l'EMA200 (ligne rouge) près de 5 100 dollars l'once. La volatilité reste élevée et les haussiers pourraient tenter de renverser rapidement la tendance. Une zone de soutien potentiellement solide apparaît autour de 4 600-4 700 dollars l'once (un écart-type).
Sur une base quotidienne, la fourchette de correction actuelle semble être d'environ 1:1 par rapport à la baisse enregistrée en octobre, mais il convient de noter que le dernier recul a suivi une hausse beaucoup plus forte, ce qui augmente naturellement la probabilité d'un écart plus important.
