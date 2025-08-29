🔝L'or pourrait atteindre un nouvel ATH

L'or a augmenté d'environ 0,9 % aujourd'hui, potentiellement en train de se libérer de sa consolidation des quatre derniers mois, dans un contexte de craintes croissantes de récession et de baisse à Wall Street. L'or affiche une solide série de quatre jours consécutifs de hausse, y compris la séance d'aujourd'hui. Il dépasse les sommets atteints en juillet et teste actuellement les niveaux records de la mi-juin. Si l'or clôturait à ses niveaux actuels, il atteindrait un sommet historique pour les prix au comptant, bien que le pic quotidien ait été enregistré en avril à environ 3 500 dollars l'once. Ces fortes hausses sont motivées par les craintes de récession, qui renforcent simultanément les anticipations de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Si les données américaines n'ont pas été particulièrement surprenantes, l'absence de rebond de l'inflation pourrait suggérer des difficultés à répercuter la hausse des coûts sur des consommateurs fragilisés. Les consommateurs eux-mêmes envoient également des signaux mitigés, comme en témoigne l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan, inférieur aux attentes. Les inquiétudes sont également exacerbées aujourd'hui par un très fort recul à Wall Street, même si celui-ci peut être en partie attribué à la clôture des positions le dernier jour de la semaine avant un long week-end aux États-Unis. Ces derniers jours, nous avons également observé une accélération des achats de la part des fonds ETF, qui détiennent désormais plus de 92 millions d'onces d'or. Cette semaine devrait également enregistrer les gains hebdomadaires les plus importants depuis juin. L'or affiche actuellement une hausse de plus de 2,2 % cette semaine. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'or dépasse les derniers sommets locaux atteints en juillet et pourrait clôturer à un niveau record aujourd'hui. Une cassure de la formation triangulaire suggère un mouvement vers la fourchette de 3 500 à 3 515 dollars américains. Source : xStation5

