L'or progresse et revient à 4 400 dollars 🗽 Les métaux précieux misent-ils sur une politique accommodante de la Fed ?

Les cours de l’or ont ouvert la semaine en hausse sur les marchés mondiaux, l’or progressant de 0,5% pour s’établir à environ 4 400 dollars et prolongeant ainsi les gains enregistrés vendredi, tandis que l’argent affiche une hausse de près de 1,5%. Les métaux précieux semblent avoir réagi positivement à la dernière série de données macroéconomiques américaines. Les données publiées vendredi ont révélé une baisse inattendue des ventes au détail aux États-Unis et un affaiblissement de la confiance des consommateurs selon l’enquête de l’université du Michigan.

Ces chiffres font suite à des rapports relativement « rassurants » sur l’inflation (IPC et IPP) du mois de juillet.

Le dernier rapport sur l’emploi non agricole (NFP) a également déçu, tandis que l’or semble réagir à une atténuation des anticipations de resserrement monétaire à l’approche des décisions de politique monétaire de la Fed prévues cet automne. Graphique du cours de l’or (H4, D1) Sur le graphique en 4 heures, l’or reste au-dessus de 4 300 $ l’once et a récemment marqué le pas autour de cet important niveau de retracement de Fibonacci (23,6 %). Le RSI et le MACD semblent encore laisser une marge pour de nouveaux gains, tandis qu’un important niveau de résistance de Fibonacci se situe près de 4 600 $, où l’on observe également une évolution des cours plus marquée, notamment la consolidation du mois de mai qui a précédé la baisse qui a suivi. Source: xStation5 Sur le graphique journalier, la zone des 4 300 $ semble d’autant plus importante que c’est là que se situe la moyenne mobile exponentielle à 200 séances (EMA200, ligne rouge). Après être brièvement passé sous cette moyenne mobile, l'or a rapidement repris sa progression. La proximité même de la moyenne mobile exponentielle à 200 séances semble indiquer que, dans un scénario de reprise de la tendance haussière, l'or pourrait encore disposer d'une marge de hausse considérable, en particulier si les anticipations concernant la politique de la Fed et de la BCE deviennent plus accommodantes et si les cours du pétrole baissent progressivement vers 70 à 80 dollars le baril. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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