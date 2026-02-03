Le mouvement confirme que la tendance de fond reste haussière , malgré une volatilité extrême

Le cours de l’or rebondit de 6,5% à New York, à 4 955,90 $/oz , après deux séances de fortes ventes.

Après deux séances parmi les plus violentes de son histoire récente, le cours de l'or retrouve de l’éclat. Les contrats à terme à New York progressent de 6,5%, signe clair que la correction a attiré des acheteurs opportunistes, prêts à exploiter ce qu’ils perçoivent comme une occasion rare d’achat à prix réduit. Cours de l'or : une correction brutale... mais technique La chute récente du couts de l’or a été provoquée par une combinaison de facteurs : la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale, perçue par les marchés comme un choix plus hawkish que d’autres candidats,

un rebond marqué du dollar , qui a accru la pression sur les métaux précieux,

et surtout un positionnement spéculatif devenu excessif après une envolée spectaculaire des prix. Selon de nombreux analystes la correction n’est pas tant le signe d’un retour au calme que celui d’un nettoyage des excès de marché. Les acheteurs "buy the dip" sur l'or La violence de la baisse a paradoxalement ravivé l’intérêt des investisseurs de long terme. Pour beaucoup, cette baisse a été perçue comme une “soldes de début d’année” : l’or a offert des rendements exceptionnels sur les 12 derniers mois ,

la correction a été vue comme une opportunité, non comme un signal de sortie. Les “gold bugs” ont doublé leurs positions, plutôt que de fuir le marché. Cours de l'or : purge saine ou faux signal ? Ce rebond suggère plusieurs éléments importants : la demande structurelle pour l’or reste intacte ,

les investisseurs continuent de voir le métal comme une assurance systémique ,

la correction a surtout permis de rééquilibrer le marché, en éliminant les positions les plus spéculatives. Tant que : les incertitudes monétaires ,

les risques géopolitiques ,

et les doutes sur la soutenabilité des dettes publiques persistent,

l’or conserve un socle fondamental solide, même au prix d’une volatilité extrême. FAQ sur le cours de l'or Pourquoi l’or a-t-il rebondi si fortement ?

Parce que la correction a déclenché des achats massifs à bon compte après une purge des excès. La nomination de Kevin Warsh est-elle négative pour l’or ?

À court terme, oui (via le dollar et les taux réels), mais elle n’annule pas les moteurs structurels. S’agit-il d’un simple rebond technique ?

Probablement en partie, mais l’ampleur des achats montre un réel appétit de long terme. La tendance haussière est-elle intacte ?

À long terme, oui, même si des phases de correction violentes restent possibles.

