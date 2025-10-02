L'USDIDX rebondit de 0,3% après quatre jours consécutifs de baisse💲📈

Le dollar met fin à une série de quatre jours de baisse malgré un début de séance morose. L'USDIDX affiche actuellement une hausse d'environ 0,3 %, revenant ainsi dans la fourchette de consolidation qui a persisté tout au long des mois d'août et de septembre. La couronne norvégienne (USDNOK : +0,95 %) enregistre la plus forte baisse face au dollar, encore affaiblie par la pression sur le pétrole, dont le prix a chuté de près de 6,5 % au cours des quatre dernières séances. Parmi les principales baisses des devises du G10, on trouve la couronne suédoise (USDSEK : +0,55 %) et le dollar australien (AUDUSD : -0,4 %), pénalisés par la baisse des matières premières liées à la devise (notamment le minerai de fer et le charbon). Le rapport Challenger sur les suppressions d'emplois constitue aujourd'hui un facteur important en faveur du dollar, d'autant plus que l'annulation de la publication demain des chiffres de l'emploi non agricole (NFP) a accru l'attention du marché sur d'autres signaux du marché du travail. Les données ont montré la première baisse significative des licenciements depuis février, soit près de 26 % (la dernière valeur négative remontait à juillet, avec seulement -1,6 %), ce qui devrait tempérer les attentes accommodantes concernant la politique de la Fed après la publication hier du rapport ADP sur l'emploi, qui fait état de pertes d'emplois. Des membres de la Réserve fédérale ont également tenu des propos bellicistes. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a décrit la récente baisse des taux comme une mesure de protection contre une détérioration rapide du marché du travail, tout en soulignant la vigueur persistante de la demande des consommateurs et la nécessité d'une politique monétaire modérément restrictive. Il convient toutefois de rappeler que Mme Logan n'est pas membre votant du FOMC. Source: xStation5

