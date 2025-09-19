La BoJ marque une pause hawkish ; Ueda tempère les spéculations du marché 🎙️

La BOJ a maintenu son taux directeur à 0,50 % par 7 voix contre 2 ; Hajime Takata et Naoki Tamura ont voté en faveur d'une hausse à 0,75 %.

Une nouvelle étape vers la normalisation : la BOJ va commencer à vendre ses participations dans des ETF (et des J-REIT), avec des lignes directrices d'environ 620 milliards de yens par an pour les ETF, soit environ 0,05 % du volume quotidien des transactions.

À la suite de cette décision, le yen (JPY) a enregistré de forts gains tandis que les indices boursiers japonais ont chuté. Les marchés sont passés en mode « risk-off », le JP225 perdant 1,90 %.

Les anticipations d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion des 29 et 30 octobre ont atteint 55 %. La décision de la BOJ de maintenir ses taux d'intérêt inchangés était largement attendue par le marché. Ce qui a toutefois surpris, c'est le ton relativement agressif du communiqué. Deux membres ont plaidé en faveur d'une hausse de 25 points de base à 0,75 %, signalant une pression interne croissante en faveur d'un resserrement. Ce changement de rhétorique reflète la réduction de l'incertitude après l'accord commercial conclu entre le Japon et les États-Unis et le rapprochement de l'inflation de l'objectif fixé à l'horizon de projection de trois ans de la BOJ. Dans ce contexte, les marchés ont commencé à anticiper une probabilité d'environ 50/50 d'une hausse des taux par la BOJ dès la réunion des 29 et 30 octobre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Changements de politique Au-delà des taux, le nouvel élément était le projet de la BOJ de réduire son exposition aux actifs à risque. La Banque commencera à vendre progressivement des ETF (et des J-REIT), avec des rapports faisant état d'un niveau d'environ 620 milliards de yens par an pour les ETF. Compte tenu de la taille des avoirs actuels de la BOJ, un tel rythme signifierait que l'ensemble du processus prendrait plus d'un siècle. C'est voulu, car la Banque vise à réduire son empreinte sur le marché sans perturber les marchés. Réaction du marché La décision prise aujourd'hui par la BOJ a été interprétée comme un « maintien hawkish ». Les actions ont inversé leur tendance à la baisse (avec une pression particulière sur les grandes entreprises technologiques où la part de la BOJ est importante), tandis que les banques ont été considérées comme les bénéficiaires relatifs de la normalisation du bilan. L'USDJPY a chuté de plus de 0,52 % juste après la décision, et les swaps ont rapidement réévalué les probabilités d'une hausse en octobre à 50 %. Cependant, cette réaction a été largement tempérée lors de la conférence de presse du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda. Il a minimisé les opinions divergentes de Takata et Tamura, affirmant que l'économie japonaise se redressait modérément sans baisse significative des dépenses d'investissement, des salaires ou de l'emploi, et a souligné les risques persistants liés aux droits de douane et à l'incertitude sur les marchés des changes. M. Ueda a réaffirmé que la BOJ poursuivrait ses ventes d'ETF/J-REIT jusqu'à leur liquidation complète (à un rythme indicatif de 112 ans). La politique reste dépendante des données, avec des hausses de taux possibles si l'économie et les prix suivent les prévisions. Après la conférence de presse, les marchés ont retracé les mouvements initiaux postérieurs à la décision et le yen s'est affaibli.

