La Bourse de Paris a clôturé en hausse anecdotique de 0,04% à 8 099 points, portée par Pernod Ricard (+2%), BNP Paribas (+1,4%) et Renault (+1,2%), mais freinée par Hermès (-1,7%) et Kering (-0,9%). Les échanges ont été très limités (1,2 milliard d’euros), en raison de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving. En Europe, les variations sont minimes : Euro Stoxx 50 : Stable.

: Stable. Londres : -0,1%.

: -0,1%. Francfort : +0,2%. Indicateurs économiques Moral des consommateurs allemands (indice GfK) : Légère amélioration de 0,9 point à -23,2 pour décembre (contre -24,1 en novembre), mais reste à un niveau de crise de confiance sévère .

(indice GfK) : Sentiment économique (ESI) : Stable en novembre dans l’UE (+0,2 pt à 96,8 ) et la zone euro (+0,2 pt à 97 ). Confiance en hausse dans les services, la distribution et la construction , mais en baisse dans l’industrie .

: Rendements obligataires et matières premières OAT 10 ans : Stable à 3,41% .

: Stable à . Bund 10 ans : +0,2 pt à 2,676% .

: +0,2 pt à . Brent : +0,3% à 63,3 USD/baril .

: +0,3% à . Euro : Stable face au dollar, autour de 1,159-1,16 USD. Actualités des entreprises françaises Trigano (+16%) : Bénéfice net en chute de 36,1% (239,4 M€) et bénéfice opérationnel courant en recul de 32,9% (335,9 M€) pour l’exercice 2025. Chiffre d’affaires en baisse de 6,8% (3,66 Md€). Résultats "moins pires que prévus" .

Rémy Cointreau : Résultat net en recul de 31,3% (63,1 M€) au 1er semestre 2025-26, dont -16,2% en organique . Résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 13,6% (108,7 M€).

Kaleon : Introduction en Bourse réussie sur Euronext Growth Milan et Paris , avec une augmentation de capital de 16,5 M€ (jusqu’à 18 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation).

LDC (-5,5%) : Résultats du 1er semestre 2025-26 en deçà des attentes , en raison d’une moindre rentabilité du pôle amont .

Prisme.ai : Partenariat stratégique avec Bouygues Telecom pour alimenter le "Studio IA" , un environnement unifié pour structurer et industrialiser les usages d’IA.



