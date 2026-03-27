La bourse est-elle contrôlée par des algorithmes ? XTB X Les Découvreurs

Analyse technique : L'importance de la simplicité et de l'utilisation des niveaux de Fibonacci pour suivre les "baleines" du marché.

L'inflation galopante : Un constat alarmant sur la perte de pouvoir d'achat, illustré par l'explosion du prix de l'immobilier par rapport aux salaires depuis 1980.

Les 5 barrières du débutant : Le manque de temps, de compétences, de capital, de motivation et la peur du risque.

Domination algorithmique : Environ 90 % des transactions sur les contrats à terme sont pilotées par des algorithmes institutionnels.

Dans cet interview exclusive sur la chaîne "Les Découvreurs", nous plongeons au cœur des mécaniques complexes de la bourse à travers une interview approfondie. Antoine Andreani, Directeur de la Recherche chez XTB France, a été convié pour partager sa vision du marché. Nous tenons à remercier chaleureusement les équipes des Découvreurs pour cette invitation.

Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

🤖 Le règne des algorithmes et la psychologie du marché

Une réalité invisible : 90 % de transactions automatisées

L'un des enseignements majeurs de cette interview est la prédominance des "Algo Traders". Antoine Andreani rappelle un chiffre frappant : 90 % des ordres passés sur les marchés à terme ne sont pas le fait d'humains, mais de logiciels ultra-performants. Ces robots, gérés par des banques et des hedge funds, opèrent sans aucune émotion, ce qui leur donne un avantage structurel sur l'investisseur particulier. Pour réussir, le petit porteur ne doit pas essayer de lutter contre ces machines, mais apprendre à les suivre, tel un poisson pilote accompagnant une baleine.

Cette approche nécessite de comprendre que les marchés sont devenus des architectures mathématiques. Les niveaux de support et de résistance ne sont pas aléatoires ; ils correspondent à des points d'entrée précis programmés par ces algorithmes. En adoptant une méthode technique rigoureuse, notamment basée sur les retracements de Fibonacci, l'investisseur peut aligner ses décisions sur celles des "mains fortes" institutionnelles.

Dépasser les 5 barrières mentales de l'investissement

Pourquoi si peu de Français franchissent-ils le pas de la bourse ? Antoine identifie cinq obstacles majeurs : le temps, les compétences, le capital, la motivation et surtout la peur. En France, la culture du risque est souvent freinée par une préférence historique pour l'immobilier (le "palpable"). Pourtant, l'investissement en actions est devenu accessible à tous avec peu de capital. La clé pour surmonter ces barrières réside dans l'éducation financière et la prise de conscience que ne rien faire est, en soi, un risque majeur à cause de l'érosion monétaire.

💸 Inflation et survie du patrimoine

Le constat amer : Immobilier vs Salaires

L'analyse de l'inflation présentée dans la vidéo est un signal d'alarme. En 1980, une maison moyenne coûtait l'équivalent de deux salaires annuels moyens ; aujourd'hui, il en faut six. Cette déconnexion s'explique par l'impression monétaire massive des banques centrales ("la planche à billets"), qui dilue la valeur du cash. Face à cette "inflation galopante", épargner sur un livret classique ne suffit plus : c'est une stratégie de perte de pouvoir d'achat garantie.

La règle du "33 %" pour un portefeuille équilibré

Pour se protéger, Antoine Andreani préconise une structure de portefeuille robuste divisée en trois piliers :

Un tiers d'actifs risqués : Actions, ETF, et une portion de Bitcoin. Un tiers d'actifs refuges : L'or physique (qui pourrait viser les 6 000 dollars l'once selon les projections techniques) et des obligations. Un tiers de cash : Principalement en dollars américains ou francs suisses, pour garder une capacité d'achat lors des corrections de marché.

📊 Méthodologie : La simplicité comme arme absolue

Devenir un analyste avant d'être un trader

Le parcours vers la rentabilité passe par cinq phases distinctes : apprendre à se connaître, devenir analyste, se transformer en trader, et enfin maîtriser ses risques et ses émotions. Antoine insiste sur le fait que la méthode doit être "ennuyeuse". Si vous ressentez de l'adrénaline ou de la peur, c'est que vous n'avez pas de méthode ou que votre gestion du risque est défaillante. Une bonne stratégie repose sur deux ou trois outils maximum (RSI, Fibonacci, géométrie de marché) pour éviter de brouiller la lecture des graphiques.

Le cas particulier du Bitcoin : Actif risqué ou refuge ?

Contrairement aux idées reçues, le Bitcoin n'est pas encore une valeur refuge universelle, mais un actif de croissance corrélé au secteur technologique (Nasdaq). Il suit des cycles très précis de 1 000 jours de hausse suivis d'une année de correction. L'analyse technique suggère des niveaux de retour possibles vers les 44 000, voire 35 000 dollars, correspondant à des ratios de Fibonacci historiques. C'est dans ces zones de "massacre" que se construisent les opportunités de demain pour ceux qui savent garder la tête froide face à la volatilité.

❓ FAQ

1. Comment savoir si je suis fait pour le trading ou l'investissement long terme ? Tout dépend de votre tempérament et de votre emploi du temps. Si vous ne pouvez pas dormir avec des positions ouvertes, le day-trading (clôture des positions le soir) est préférable. Si vous avez peu de temps, l'investissement passif via des ETF sur des périodes longues est plus adapté.

2. Pourquoi Antoine Andreani privilégie-t-il le Dollar comme monnaie de réserve ? Malgré les critiques, le dollar reste la devise refuge par excellence en période de crise mondiale. C'est la monnaie la plus liquide et celle dans laquelle sont libellés la majorité des actifs mondiaux, ce qui lui confère une résilience supérieure aux autres devises.

3. Qu'est-ce que le ratio "Risk/Reward" ? C'est le rapport entre ce que vous risquez de perdre (votre stop-loss) et ce que vous espérez gagner (votre objectif). Antoine conseille un ratio d'au moins 3 : vous devez viser un gain trois fois supérieur à votre risque pour être mathématiquement gagnant sur le long terme.

4. Est-il trop tard pour investir dans l'or ou le Bitcoin ? En finance, il n'est jamais trop tard, mais il y a des moments plus opportuns que d'autres. L'analyse suggère d'attendre des replis techniques sur des niveaux clés plutôt que d'acheter par "FOMO" (peur de rater l'occasion) au sommet d'une hausse parabolique.