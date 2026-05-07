La couronne norvégienne s'envole après la hausse des taux de la Banque de Norvège

Points clés La Norges Bank relève ses taux d'intérêt de 25 points de base.

Le taux directeur passe à 4,25 %.

Il s'agit de la première hausse décidée par une grande banque centrale européenne.

La paire EUR/NOK recule d'environ 0,5 %.

Contrairement aux prévisions de la plupart des économistes, la Norges Bank a décidé de relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, portant ainsi son taux directeur à 4,25 %. La Norges Bank est ainsi la première grande banque centrale européenne à prendre une telle décision. Auparavant, la BCE, la BoE et la Riksbank avaient choisi de maintenir leurs taux inchangés. En réaction à cette décision, la couronne norvégienne s'est appréciée d'environ 0,5 % par rapport à l'euro de référence, récupérant une part importante des pertes enregistrées hier, qui résultaient en grande partie de la baisse des prix des matières premières énergétiques. Graphique : EUR/NOK (2025-2026)

Source: xStation, 07/05/2026 Cette hausse vise principalement à ancrer les anticipations d’inflation, notamment au vu d’une inflation sous-jacente relativement persistante, qui s’est maintenue à 3 % en mars, et d’une croissance des salaires toujours élevée, dépassant 4 % en glissement annuel dans de nombreux secteurs. Les déclarations des responsables n’ont pas fourni d’indications claires quant aux mesures à venir.

La réunion n'a pas été accompagnée d'une nouvelle projection des taux d'intérêt. Celle de mars suggérait une seule hausse des taux avant la fin de l'année ; toutefois, dans les conditions actuelles, il semble probable que la banque continue de resserrer sa politique monétaire au cours des prochains mois. Une hausse des taux lors de la réunion de juin (18/06) est presque entièrement anticipée par les marchés. Une nouvelle hausse en septembre est considérée comme le scénario de base.

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