- Le Brent recule de plus de 8% et revient vers 101,5 dollars le baril.
- Les indices américains progressent, portés par AMD, Nvidia et le secteur des semi-conducteurs.
- L’EUR/USD remonte vers 1,175 avec le recul des rendements obligataires américains.
- Le Brent recule de plus de 8% et revient vers 101,5 dollars le baril.
- Les indices américains progressent, portés par AMD, Nvidia et le secteur des semi-conducteurs.
- L’EUR/USD remonte vers 1,175 avec le recul des rendements obligataires américains.
L’annonce d’un possible accord préliminaire entre Washington et Téhéran a provoqué une forte correction du cours du pétrole ce mercredi. Le Brent est passé d’environ 110 dollars à près de 96 dollars avant de réduire une partie de ses pertes après des déclarations iraniennes plus prudentes. Le marché reste suspendu aux discussions sur le détroit d’Ormuz, point clé pour les flux mondiaux de pétrole.
À Wall Street, les indices américains progressent malgré les tensions géopolitiques. Le Nasdaq 100 gagne plus de 1,6% en séance, porté par AMD, Nvidia et l’ensemble du compartiment des semi-conducteurs. Les rendements obligataires américains à 10 ans reculent également, ce qui soutient l’EUR/USD ainsi que les métaux précieux.
Cours du pétrole : le marché réagit aux discussions Iran-USA
Le Brent perd plus de 8% en séance
Le média Axios affirme que les États-Unis et l’Iran disposent d’environ 48 heures pour signer un mémorandum fixant les premières bases d’un accord. En cas d’échec, Washington pourrait reprendre des frappes contre l’Iran et poursuivre l’opération « Freedom » dans le détroit d’Ormuz.
Cette perspective a déclenché une chute brutale du cours du pétrole brut. Le contrat Brent a perdu plus de 8% en séance avant de revenir vers 101,5 dollars le baril. Une partie du marché pariait sur une baisse du risque géopolitique au Moyen-Orient et sur un assouplissement des tensions autour des exportations iraniennes.
Les déclarations venues de Téhéran ont toutefois refroidi cet optimisme. Les responsables iraniens ont rappelé que les négociations restaient complexes. Le Brent a ainsi effacé près de la moitié de son recul initial dans les échanges américains.
Les stocks américains compliquent la lecture du marché
Les chiffres hebdomadaires de l’Energy Information Administration ont également pesé sur le marché énergétique. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont progressé de 2,3 millions de barils, contre une baisse attendue de 2,7 millions.
Les réserves d’essence ont reculé de 2,5 millions de barils, tandis que les distillats ont diminué de 1,2 million. Les données restent contrastées pour les opérateurs qui suivent les équilibres entre demande mondiale et production américaine.
Le reflux du cours du pétrole a pénalisé les valeurs énergétiques à Wall Street. Plusieurs groupes pétroliers figuraient parmi les plus fortes baisses de la séance américaine. À l’inverse, les valeurs technologiques ont concentré les flux acheteurs, notamment dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.
Wall Street accélère malgré les tensions géopolitiques
AMD et Nvidia tirent le Nasdaq
Les résultats d’entreprises publiés aux États-Unis soutiennent les indices américains. AMD progresse de plus de 16% après ses comptes trimestriels. Nvidia avance de plus de 4% dans un contexte de forte hausse du secteur des puces électroniques.
TSMC gagne plus de 5%, tandis qu’ASML et Lam Research figurent aussi parmi les meilleures performances du jour. Alphabet atteint un nouveau sommet historique autour de 400 dollars par action.
Le Nasdaq 100 progresse de plus de 1,6% en séance. Le S&P 500 gagne environ 1,1%. Le mouvement reste concentré sur les grandes capitalisations technologiques américaines, alors que les secteurs défensifs évoluent plus modestement.
L’EUR/USD remonte avec le reflux des taux américains
Le rendement des obligations américaines à 10 ans recule de plus de 6 points de base ce mercredi. Le taux reste néanmoins proche de 4,35%, niveau encore élevé pour les marchés actions.
Le rapport ADP sur l’emploi privé américain est ressorti à 109 000 créations de postes en avril, contre 120 000 attendues. Le chiffre dépasse toutefois nettement les 70 000 publiés le mois précédent. En zone euro, l’indice des prix à la production atteint 2,1% sur un an, contre 1,8% anticipé.
Le repli des taux américains et la faiblesse du dollar soutiennent l’euro dollar. L’EUR/USD se rapproche ainsi de 1,175. La moyenne mobile EMA200 continue de servir de support technique autour de 1,1666.
Source: xStation5
Les métaux précieux profitent également du mouvement. L’or gagne environ 3% tandis que l’argent progresse de 6%. Bitcoin a brièvement dépassé 83 000 dollars avant de revenir autour de 81 300 dollars.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi le cours du pétrole chute-t-il aujourd’hui ?
Le cours du pétrole recule après des informations évoquant un accord préliminaire entre les États-Unis et l’Iran. Les opérateurs anticipent une baisse du risque géopolitique autour du détroit d’Ormuz.
Pourquoi Nvidia et AMD progressent-elles fortement ?
Les résultats trimestriels d’AMD ont dépassé les attentes du marché. Le secteur des semi-conducteurs profite aussi de la demande liée à l’intelligence artificielle et aux centres de données.
Quels facteurs influencent actuellement l’EUR/USD ?
L’EUR/USD réagit principalement au recul des rendements américains, aux statistiques économiques américaines et aux anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.
Comment suivre le cours du pétrole brut ?
Le cours du pétrole brut dépend notamment des décisions de l’OPEP+, des stocks américains, de la croissance mondiale et des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
Pourquoi les valeurs pétrolières reculent-elles à Wall Street ?
La baisse du Brent réduit les anticipations de revenus pour les groupes énergétiques. Les investisseurs ont donc réduit leur exposition aux sociétés pétrolières pendant la séance américaine.
L'or bondit de 3 % dans un contexte de baisse des rendements des bons du Trésor et du dollar américain
OUVERTURE US : Wall Street poursuit sa hausse, portée par la chute des cours du pétrole et l'optimisme autour des valeurs technologiques 📈
BREAKING : Les stocks d'essence de l'EIA aux États-Unis sont inférieurs aux prévisions, tandis que les stocks de pétrole sont en hausse
BREAKING : Le prix du pétrole remonte à 103 dollars suite aux déclarations de l'Iran concernant un article d'Axios
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