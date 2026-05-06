L’annonce d’un possible accord préliminaire entre Washington et Téhéran a provoqué une forte correction du cours du pétrole ce mercredi. Le Brent est passé d’environ 110 dollars à près de 96 dollars avant de réduire une partie de ses pertes après des déclarations iraniennes plus prudentes. Le marché reste suspendu aux discussions sur le détroit d’Ormuz, point clé pour les flux mondiaux de pétrole.

À Wall Street, les indices américains progressent malgré les tensions géopolitiques. Le Nasdaq 100 gagne plus de 1,6% en séance, porté par AMD, Nvidia et l’ensemble du compartiment des semi-conducteurs. Les rendements obligataires américains à 10 ans reculent également, ce qui soutient l’EUR/USD ainsi que les métaux précieux.

Cours du pétrole : le marché réagit aux discussions Iran-USA

Le Brent perd plus de 8% en séance

Le média Axios affirme que les États-Unis et l’Iran disposent d’environ 48 heures pour signer un mémorandum fixant les premières bases d’un accord. En cas d’échec, Washington pourrait reprendre des frappes contre l’Iran et poursuivre l’opération « Freedom » dans le détroit d’Ormuz.

Cette perspective a déclenché une chute brutale du cours du pétrole brut. Le contrat Brent a perdu plus de 8% en séance avant de revenir vers 101,5 dollars le baril. Une partie du marché pariait sur une baisse du risque géopolitique au Moyen-Orient et sur un assouplissement des tensions autour des exportations iraniennes.

Les déclarations venues de Téhéran ont toutefois refroidi cet optimisme. Les responsables iraniens ont rappelé que les négociations restaient complexes. Le Brent a ainsi effacé près de la moitié de son recul initial dans les échanges américains.

Les stocks américains compliquent la lecture du marché

Les chiffres hebdomadaires de l’Energy Information Administration ont également pesé sur le marché énergétique. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont progressé de 2,3 millions de barils, contre une baisse attendue de 2,7 millions.

Les réserves d’essence ont reculé de 2,5 millions de barils, tandis que les distillats ont diminué de 1,2 million. Les données restent contrastées pour les opérateurs qui suivent les équilibres entre demande mondiale et production américaine.

Le reflux du cours du pétrole a pénalisé les valeurs énergétiques à Wall Street. Plusieurs groupes pétroliers figuraient parmi les plus fortes baisses de la séance américaine. À l’inverse, les valeurs technologiques ont concentré les flux acheteurs, notamment dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Wall Street accélère malgré les tensions géopolitiques

AMD et Nvidia tirent le Nasdaq

Les résultats d’entreprises publiés aux États-Unis soutiennent les indices américains. AMD progresse de plus de 16% après ses comptes trimestriels. Nvidia avance de plus de 4% dans un contexte de forte hausse du secteur des puces électroniques.

TSMC gagne plus de 5%, tandis qu’ASML et Lam Research figurent aussi parmi les meilleures performances du jour. Alphabet atteint un nouveau sommet historique autour de 400 dollars par action.

Le Nasdaq 100 progresse de plus de 1,6% en séance. Le S&P 500 gagne environ 1,1%. Le mouvement reste concentré sur les grandes capitalisations technologiques américaines, alors que les secteurs défensifs évoluent plus modestement.

L’EUR/USD remonte avec le reflux des taux américains

Le rendement des obligations américaines à 10 ans recule de plus de 6 points de base ce mercredi. Le taux reste néanmoins proche de 4,35%, niveau encore élevé pour les marchés actions.

Le rapport ADP sur l’emploi privé américain est ressorti à 109 000 créations de postes en avril, contre 120 000 attendues. Le chiffre dépasse toutefois nettement les 70 000 publiés le mois précédent. En zone euro, l’indice des prix à la production atteint 2,1% sur un an, contre 1,8% anticipé.

Le repli des taux américains et la faiblesse du dollar soutiennent l’euro dollar. L’EUR/USD se rapproche ainsi de 1,175. La moyenne mobile EMA200 continue de servir de support technique autour de 1,1666.