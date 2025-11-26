La Compagnie des Alpes sécurise pour vingt-cinq ans l’exploitation du plus grand domaine skiable au monde, La Plagne, en remportant le renouvellement de la délégation de service public (DSP) accordée par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne. Le contrat, qui débutera en juin 2027 pour s’achever en 2052, porte sur l’aménagement et l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes, ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh, pour un chiffre d’affaires cumulé d’environ 5 milliards d’euros sur la durée, ce qui fait quasiment doubler le « backlog » du groupe. Via sa filiale SAP, déjà gestionnaire historique de La Plagne, le groupe conserve ainsi un actif jugé stratégique, dans des conditions présentées comme conformes à ses standards de rentabilité et donc créatrices de valeur pour les actionnaires. Les autorités locales ont choisi la continuité avec un opérateur déjà implanté, dans un contexte où certaines stations remettent en question le modèle de délégation à des groupes privés. La Plagne, avec 2,6 millions de journées-skieurs, 225 km de pistes, 133 pistes, 95 remontées et 79% du domaine au-dessus de 2 000 mètres, offre un profil de haute altitude considéré comme un atout pour la résilience face au changement climatique. Le domaine est en outre connecté aux Arcs via le téléphérique Vanoise Express, formant l’ensemble Paradiski, renforçant l’enjeu économique et touristique de ce contrat pour la Compagnie des Alpes. Le groupe met également en avant les dimensions environnementales et de diversification de l’offre dans son projet, ainsi que le travail avec des acteurs locaux (ESF de La Plagne, transporteurs Loyet et ABD Voyages) pour la gestion des stades de slalom et des navettes. Pour la Compagnie des Alpes, cette décision consolide son positionnement d’acteur majeur de la montagne et de partenaire de long terme des collectivités, dans un secteur en pleine recomposition sur les questions de gouvernance et de transition climatique. Ce matin, le titre réagit positivement et progresse de plus de 7% à l'ouverture.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."