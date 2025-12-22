La fin d'année sourit aux matières premières (22.12.2025)

Aux Etats-Unis, les contrats à terme suggèrent une orientation globalement positive pour la séance à venir, avec un S&P500 en hausse de 0,4%, traduisant un appétit au risque modéré sur les actions nord-américaines. Le dollar américain apparaît en léger repli face aux principales devises, ce qui a favorisé un rebond de certaines monnaies cycliques. La paire EUR/USD a brièvement testé un support autour de 1,17 avant de rebondir. En Europe, les indices à terme sont en légère hausse ce matin. L’euro montre des signes de faiblesse relative face à plusieurs devises, même si les mouvements restent limités et rapidement corrigés, suggérant une certaine prudence des investisseurs européens en l’absence de catalyseurs majeurs. En Asie-Pacifique, les marchés actions évoluent en hausse, portés notamment par le Japon, où le Nikkei 225 progresse de 0,25% et prolonge le rebond initié la semaine dernière. Sur le marché des changes, le yen s’est raffermi, l’USD/JPY reculant de 157,75 à 157,25, soutenu par des déclarations fermes d’Atsushi Mimura mettant en garde contre des mouvements excessifs. En Chine, la banque centrale a maintenu ses taux de référence inchangés pour le septième mois consécutif, avec un taux à un an à 3% et un taux à cinq ans à 3,5%, malgré des indicateurs économiques faibles en novembre. Sur le marché des matières premières, le pétrole WTI progresse d’environ 1,1%, soutenu par un regain de tensions géopolitiques après la saisie par les Etats-Unis d’un pétrolier vénézuélien. Les métaux précieux poursuivent leur envolée, l’argent bondissant d’environ 3% pour inscrire un nouveau record historique au-delà de 69 dollars l’once, tandis que l’or repasse au-dessus de 4 400 dollars l’once avec une nouvelle cassure de sommets. Le platine et le palladium s’inscrivent également en forte hausse, respectivement de 4% et 5%, confirmant une dynamique haussière installée depuis plusieurs semaines. Sentiment Calendrier économique

